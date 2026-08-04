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Latem pierścionek lub buty wydają się zbyt ciasne? Nie zawsze winny jest upał

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dlaczego latem puchną nam dłonie i stopy? Lekarz wyjaśnia
Dlaczego latem puchną nam dłonie i stopy? Lekarz wyjaśnia
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Słońce, plaża, piękne widoki, odpoczynek i… obrzmiałe palce, na które trudno założyć pierścionki. W czasie upałów wielu osobom puchną ręce i nogi. To normalne zjawisko czy powód do niepokoju?Artykuł dostępny w subskrypcji

Przy wysokich temperaturach naczynia krwionośne rozszerzają się, żeby oddać ciepło i utrzymać stałą temperaturę ciała. Zwiększa się też przepuszczalność naczyń - krew płynie wolniej, przez co płyn łatwiej przesącza się do sąsiednich tkanek. Działanie grawitacji sprawia, że najbardziej gromadzi się on w okolicy stóp i kostek. W pozycji stojącej albo podczas długiej górskiej wędrówki możemy jednak zaobserwować również, że puchną nam palce.

- Obrzęki w okolicach stóp pojawiające się w drugiej części dnia przy wysokich temperaturach są normalne. Mogą jednak nakładać się z różnymi patologiami. Szacuje się, że nawet połowa dorosłych Polaków ma problem z żyłami. Przewlekła niewydolność żylna jest jedną z najczęstszych przyczyn obrzęków. Jednak wiele osób pozostaje niezdiagnozowanych - mówi dr hab. n. med. Paweł Lewandowski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii.

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Tagi:
ZdrowieKardiologiaUpałwakacjeZdrowie kobiet
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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