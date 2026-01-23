Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Dlaczego Horeszków dwór padł?" W Sejmie debata o alkoholu

Marta Golbik
Marta Golbik: alkohol to trucizna
Ożywiona dyskusja towarzyszyła pierwszemu czytaniu dwóch poselskich projektów ustaw w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu, złożonych przez Lewicę i Polskę 2050. - Alkohol to trucizna, tak biologiczna, jak i psychologiczna - podkreślała z sejmowej mównicy Marta Golbik (KO), przewodnicząca sejmowej komisji zdrowia. Przeciwnicy nowelizacji podnosili, że uderzają one w swobodę działalności. Druga strona odwoływała się do argumentów, nie tylko medycznych, ale i… literackich. Oba projekty zostały skierowane do prac w komisji zdrowia.
Kluczowe fakty:
  • Sejm debatował w piątek nad dwoma projektami (Lewica i Polska 2050), które mają ograniczyć dostępność alkoholu. Obejmują one m.in. zakaz reklam (także piwa) oraz sprzedaży nocnej i na stacjach paliw.
  • Zwolennicy podkreślali ogromne koszty zdrowotne i społeczne alkoholu (ok. 180 mld zł rocznie), przeciwnicy - uderzenie w przedsiębiorców, wolność wyboru i wady legislacyjne projektów.
  • Ostatecznie oba poselskie projekty zostały po pierwszym czytaniu w Sejmie skierowane do dalszych prac w komisji zdrowia.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj. Polecamy również podcast "Wywiad Medyczny" Joanny Kryńskiej w TVN24+

Przypomnijmy, projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych złożony przez Lewicę przewiduje m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Projekt wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz w godzinach nocnych na terenie całego kraju, czyli od godz. 22 do 6.

Natomiast projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji, który złożyła Polska 2050, zakłada wprowadzenie bezwzględnego zakazu publicznej reklamy m.in. napojów alkoholowych, a także rozszerza uprawnienia dla gmin do wprowadzania godzinowego zakazu sprzedaży alkoholu.

OGLĄDAJ: Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc
pc

Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Alkohol to trucizna"

To dyskusja o szukaniu równowagi pomiędzy społecznymi przyzwyczajeniami, osobistą wolnością wyboru kształtowania swojego życia a twardymi faktami medycznymi - powiedziała posłanka Marta Golbik (KO) w Sejmie podczas debaty nad projektami ustaw dotyczącymi ograniczenia dostępności alkoholu. Golbik przytoczyła fakty medyczne, że alkohol to trucizna, który degraduje organizm i działa na psychikę, powodując nawet śmierć.

Przewodnicząca komisji zdrowia zaznaczyła, że proponowane projekty wykazują dość dużą zgodność, m.in. mówią o poszerzeniu zakresu godzin, w których rady gmin mogą ustanowić na swoim obszarze prohibicję, wzmocnienie przepisów, żeby sprzedawcy mogli z większą pewnością sprawdzać wiek kupujących alkohol, a także zmiany w reklamowaniu alkoholu.

Kontrowersyjne świętowanie. "To nie są niewinne żarty"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kontrowersyjne świętowanie. "To nie są niewinne żarty"

Zespół autorów
Justyna SucheckaNatalia SzostakKatarzyna Korzeniowska

Podała, że szacowane koszty społeczno-ekonomiczne związane ze sprzedażą alkoholu wynoszą obecnie około 180 mld zł, a na każdą złotówkę wpływającą z akcyzy przypadają 4 zł wydane na pomoc osobom uzależnionym. - Koszty te rosną każdego roku - dodała Golbik.

Zarobki prezesa czy zdrowie dzieci, które rodzą się z FAS?

Poseł Łukasz Horbatowski (KO) podkreślił, że ustawa musi być skuteczna, ale także wykonalna i proporcjonalna dla rynku. - Nie możemy pomijać ryzyka dla przedsiębiorców, zwłaszcza najmniejszych, lokalnych, rodzinnych firm, dla których nowe restrykcje mogą oznaczać poważne koszty i reorganizację działalności. Musimy też odróżnić patologię od legalnej produkcji i tradycji regionalnej - dodał. Jako przykład podał regionalne winiarstwo i browarnictwo oraz rozwijająca się produkcję cydru. Zaznaczył, że wiele regionów buduje na tym markę turystyczną.

- Zyski sektora alkoholowego stoją ponad zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi, a projekt Lewicy ma to zmienić - powiedziała posłanka Joanna Wicha (Lewica) prezentując projekt Lewicy. Wicha zaznaczyła, że Lewica chce ograniczyć koszty społeczne nadużywania alkoholu. Powiedziała, że "zarobki tego czy innego prezesa wódczanej spółki są mniej ważne niż zdrowie dzieci urodzonych z płodowym zespołem alkoholowym, ludzi zabitych przez pijanych kierowców, żon pobitych przez pijanych mężów, medyków atakowanych przez pijanych pacjentów". Zaznaczyła, że zyski sektora alkoholowego stoją obecnie ponad zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi. - Ta ustawa ma to zmienić - dodała. Podkreśliła, że projekt Lewicy zakłada zakaz handlu alkoholem w nocy, na stacjach benzynowych i z dowozem do domu, a także reklam, które zachęcają do picia.

Alkohol i mózg: krótkotrwała przyjemność na kredyt. Co dzieje się po każdym kieliszku?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Alkohol i mózg: krótkotrwała przyjemność na kredyt. Co dzieje się po każdym kieliszku?

Piotr Wójcik

Wioletta Tomczak, prezentując projekt Polski2050 podkreśliła, że przewiduje on bezwzględny zakaz publicznej reklamy alkoholu, czyli także piwa i napojów bezalkoholowych imitujących alkohol. - Reklama piwa zero procent nie promuje abstynencji, zdrowego stylu życia, promuje markę alkoholową, styl picia i rytuał spożywania alkoholu - powiedziała. - To projekt, który nie powstał z ideologii ani z potrzeby regulowania stylu życia obywateli, ale z realnych doświadczeń Polek i Polaków - zaznaczyła.

Posłanka Polski2050 dodała, że projekt powstał z jasnego i wyraźnego sygnału społecznego, że obecne przepisy są niewystarczające.

W kogo "uderzają regulacje"?

Poseł PiS Janusz Cieszyński podkreślił, że projekty są wadliwe pod względem legislacyjnym i źle napisane. Zwrócił uwagę m.in. na zapis zakazujący "sprzedaży piwa w małych sklepach".

- To jest szalenie niepokojące, kiedy w projekcie, który dotyczy tak wielkiej branży, wartej wiele miliardów złotych, są takie buble - powiedział, dodając, że takie "niedoróbki" kompromitują projekty w obecnym kształcie.

Zdaniem Cieszyńskiego regulacje uderzają w branżę piwną i wyglądają, jakby były napisane pod dyktando branży spirytusowej. Zwrócił uwagę, że nie zakazują one np. sprzedaży tzw. małpek w sklepach.

Wskazał również, że nieskuteczne będą m.in. rozwiązania polegające na zakazaniu używania symboli graficznych napojów alkoholowych np. na lodówkach czy parasolach, zakazania sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych czy konieczności weryfikacji wieku w stacjonarnym punkcie, aby zamówić alkohol przez internet. - Ja naprawdę wierzę, że te projekty powstały z potrzeby zrobienia czegoś dobrego. Cała nadzieja w tym, że przepracujecie to w komisji - powiedział.

Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku

Polska

Poseł Witold Tumanowicz (Konfederacja) powiedział, że poselskie projekty Lewicy i Polski2050, ograniczające dostępność do alkoholu, uderzają w prawo do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej. Podkreślił, że jeśli państwo dopuszcza produkty alkoholowe do obrotu, to ograniczenia dotyczące ich reklamy i dystrybucji nie mają uzasadnienia. - Dorosły, świadomy obywatel ma prawo samodzielnie podejmować decyzje i ponosić tego konsekwencje - zaznaczył.

Poseł Radosław Lubczyk (PSL) podkreślił, że projekty wymagają pogłębionej analizy. Zaznaczył, że intencją projektodawców jest poprawa funkcjonowania państwa i lepsza ochrona interesu publicznego, ale rolą Sejmu jest nie tylko ocena ich intencji, ale i skutków. - Historia legislacji w Polsce pokazuje, że pośpiech i brak dialogu bardzo często prowadzą do prawa, które trzeba naprawić niemal natychmiast po wejściu w życie, dlatego klub PSL opowiada się za dalszym procedowaniem oby projektów w duchu otwartości i kompromisu - powiedział.

Wskazał, że należy wykorzystać najlepsze elementy obu propozycji, eliminując jednocześnie te zapisy, które budzą wątpliwości konstytucyjne, społeczne lub finansowe. - Sejm nie jest od tego, by jedynie zatwierdzać projekty w niezmienionej formie, ale by je mądrze kształtować - mówił poseł.

Dlaczego Soplica upadł tak nisko?

Wioleta Tomczak (Polska2050) podkreśliła z kolei, że poselskie projekty ustaw nie są tożsame, ale mają ten sam cel, czyli ograniczenie konsumpcji alkoholu. - Wierzę, że wypracowane w komisji rozwiązania z obu naszych projektów poselskich, które są odpowiedzią na wyzwanie ograniczenia dostępności fizycznej do alkoholu, zyskają akceptację wysokiej izby, Senatu oraz prezydenta - powiedziała Tomczak. Joanna Mucha (Polska2050) wskazała, że przedsiębiorców, którzy tracą ze względu na alkohol jest znacznie więcej, niż tych, którzy się na nim wzbogacają. - Jesteśmy za trzeźwymi uczestnikami ruchu drogowego. Jesteśmy za tym, by alkohol nie obciążał naszego systemu zdrowotnego - powiedziała Mucha.

Wskazała, że to uzasadnia interwencję państwa, bo alkohol powoduje realną stratę dobrobytu i dobrostanu.

- Lewica poprze dwa poselskie projekty ograniczające dostępność do alkoholu, których pierwsze czytanie odbywa się w piątek w Sejmie - zapowiedziała posłanka Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica).

Klatka kluczowa-181331
Anita Kucharska-Dziedzic: cytatów z "Pana Tadeusza" o pijaństwie jest ogrom

Kucharska-Dziedzic powiedziała, że gdy słyszy o "tradycji picia", to przypomina jej się kluczowy epos polski "Pan Tadeusz". - W "Panu Tadeuszu" opis polskiego pijaństwa jest wyjątkowo barwny. Dlaczego Horeszków dwór padł? Bo chlali codziennie. Dlaczego Soplica Jacek upadł tak nisko i stał się Robakiem? Bo chlał codziennie. Dlaczego nie udał się ostatni zajazd na Litwie? Bo szlachta się schlała dokumentnie - powiedziała posłanka.

- To są poważne polskie problemy. Zauważmy, że pijaństwo w Polsce jest problemem generującym poważne straty finansowe i społeczne - podkreśliła. Kucharska-Dziedzic zapowiedziała, że klub Lewicy poprze oba poselskie projekty ograniczające dostępność do alkoholu - Lewicy i Polski2050.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieAlkoholSejmLewicaPolska 2050
Czytaj także:
sachajko-0010
Oburzające słowa Trumpa? Terlecki: ma prawo być rozczarowany
Polska
Śnieg
Pogoda na weekend. Czeka nas zmiana
METEO
Tomasz Kanik i Maciej Woroch
"Wiele razy myśleliśmy: to może być ostatni wyjazd". Misja w Afganistanie oczami reporterów
Świat
Kierowca uderzył w sygnalizator
Stracił panowanie nad autem, ściął sygnalizator i dachował
WARSZAWA
imageTitle
Afera z nominacjami na igrzyska. Ojciec alpejki grzmi, PZN wyjaśnia
EUROSPORT
Tankowce u wybrzeży Wenezueli, ropa naftowa
Ropa ma popłynąć do Europy. Na polecenie Trumpa
BIZNES
Donald J. Trump
Krytykują Trumpa. "Jak śmiał?"
Świat
imageTitle
Zaczyna się walka o mistrzostwo świata w lotach. Wielka forma faworyta
RELACJA
34 min
pc
Beckhamowie w kryzysie. Czy da się pogodzić rodzinę i biznes?
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
Karol Nawrocki
Nawrocki zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów i kół
Polska
Burza Ingrid przyniosła ze sobą silny wiatr i obfite opady
Ingrid uderzyła. Wydano czerwone alerty
METEO
30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Pałką teleskopową zdemolował lokal
WARSZAWA
Aukcje TVN Warner Bros. Discovery dla WOŚP
Spotkania z gwiazdami, kosmiczna gitara, dzień na planie serialu
Tomasz-Marcin Wrona
Szymon Hołownia
"Opcja atomowa" w Polsce 2050 i porównanie do Tuska. Ujawniamy plan frakcji Hołowni
Arleta Zalewska, Patryk Michalski
shutterstock_2597617763
Zmiany w popularnej uldze. Zresetowano licznik
BIZNES
Czołowe zderzenie pod Toruniem. Nie żyje 69-letnia pasażerka
Wypadek na lokalnej drodze, nie żyje kobieta. Kierowca pod wpływem narkotyków
Kujawsko-Pomorskie
Orzeł z Nadleśnictwa Lipusz w woj. pomorskim
Największy orzeł w kraju przybrał zimową szatę
METEO
Ewa Galica
Dziennikarka TVN24 nagrodzona w prestiżowym konkursie filmowym
Polska
Padły ryby
Wyłowili 3,5 tony śniętych ryb zatrutych przez ścieki z oczyszczalni. Prokuratura umorzyła śledztwo
Lublin
Czym grozi wstrzymywanie się przez dziecko z oddaniem stolca? Wyjaśnia gastroenterolog
Nie potrafią korzystać z toalety, książki dotykają jak smartfona. Raport
Świat
Elon Musk w Davos
Musk żartuje z Rady Pokoju Trumpa. Głośny śmiech na Forum w Davos
Świat
Polscy żołnierze w Afganistanie
Tusk, Sikorski i Kosiniak-Kamysz. Komentarze z Polski po słowach Trumpa
Polska
imageTitle
Zwycięski taniec na oczach wrogich kibiców. Gorąco na trybunach w Australii
EUROSPORT
Młodzi mówią o przemocy domowej, o kłopotach w szkole
Fala samobójstw dzieci wyhamowała. Psycholog pomoże w kryzysie bez zgody rodziców?
Zdrowie
broker, giełda, wall street
Prawdziwy test dla branży. "Być albo nie być"
BIZNES
imageTitle
Dokonał niemożliwego. Jak on się z tego wyratował?
EUROSPORT
wypadek latarnia choszczno kolko
Wypadł z drogi i uderzył w latarnię. "Nie uwzględnił swoich umiejętności i warunków"
Szczecin
"Portret przodka" Roberta Makłowicza
Najbardziej szalone aukcje WOŚP
WOŚP 2026
Kobiety na Grenlandii w tradycyjnych inuickich strojach
"Jesteśmy ludźmi, nie własnością". Munk potępia działania Trumpa
Tomasz P. Terlikowski
11 min
pc
Podpis jest? Jest. Można iść dalej. Radomir Wit ujawnia, jak znikają posłowie
Sejm Wita

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica