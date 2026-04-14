Zdrowie Dlaczego te leki nie zadziałają na każdego? Odpowiedź jest w genach Anna Bielecka |

Kluczowe fakty: Najnowsze badania wykazały, że około 10 procent populacji posiada warianty genetyczne powodujące oporność na leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 i otyłości.

Oporność ta związana jest z mutacjami w genie PAM. Jakie jest jego działanie?

Badania przeprowadzono zarówno na ludziach, jak i na myszach, potwierdzając, że brak prawidłowego działania genu PAM prowadzi do oporności na GLP-1.

Tzw. analogi GLP-1 to nowoczesne preparaty naśladujące działanie hormonu jelitowego (glukagonopodobnego peptydu‑1), stosowane głównie w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz otyłości. Jak się okazuje, nie wszystkie działają jednakowo skutecznie w leczeniu tej pierwszej choroby. Najnowsze badania naukowców ze Stanford Medicine i współpracujących ośrodków wskazują, że zdolność tych leków do regulowania poziomu cukru we krwi mogą osłabiać określone warianty genetyczne. Badacze określają to zjawisko mianem "oporności na GLP-1".

10 procent populacji z "cząstką odporności"

Według autorów pracy, opublikowanej 10 kwietnia br. w czasopiśmie "Genome Medicine", nawet około 10 procent populacji może mieć takie warianty genów. Co ciekawe, osoby te mają podwyższony poziom hormonu GLP-1, ale jego działanie biologiczne jest słabsze.

- Podczas badań klinicznych zauważyliśmy, że u osób z tymi wariantami poziom glukozy we krwi obniżał się gorzej po sześciu miesiącach terapii - relacjonuje prof. Anna Gloyn, ekspertka w dziedzinie pediatrii i genetyki ze Stanford Medicine, współautorka pracy w "Genome Medicine". - W takiej sytuacji lekarz prawdopodobnie zmieniłby terapię. Gdybyśmy potrafili wcześniej przewidzieć, którzy pacjenci lepiej reagują na leki, pomogłoby to szybciej dobrać właściwe leczenie - tłumaczy.

W poszukiwaniu mechanizmu

W badaniach uczestniczyli również naukowcy z University of Oxford, University of Dundee, University of Copenhagen, University of British Columbia, Churchill Hospital, Newcastle University, University of Bath oraz University of Exeter. Projekt był międzynarodowym przedsięwzięciem trwającym dekadę i obejmował badania na ludziach i myszach oraz analizę danych z prób klinicznych leków przeciwcukrzycowych.

Autorzy skupili się na dwóch wariantach genów zaburzających działanie enzymu PAM (peptydyloglicyno‑α‑amidująca monoooksygenaza), kluczowego dla aktywacji wielu hormonów w organizmie, w tym GLP‑1.

- PAM to naprawdę fascynujący enzym, bo jest jedynym, który potrafi przeprowadzać proces chemiczny zwany amidacją, wydłużający czas działania i zwiększający siłę aktywnych biologicznie peptydów - wskazuje w artykule prof. Gloyn. -Podejrzewaliśmy, że jeśli ten enzym nie działa prawidłowo, w organizmie pojawi się seria zaburzeń biologicznych.

Ogromne różnice w reakcji pacjentów na leki z grupy GLP‑1 zauważa w praktyce klinicznej dr Mahesh Umapathysivam, endokrynolog i badacz z Uniwersytetu w Adelajdzie oraz jeden z głównych autorów pracy. - To pierwszy krok w kierunku wykorzystania profilu genetycznego do lepszego podejmowania decyzji terapeutycznych - mówi o badaniach.

Naukowcy przyznają, że mechanizm oporności pozostaje zagadką. - To pytanie za milion dolarów - wskazuje prof. Gloyn. - Sprawdziliśmy już cały szereg możliwych wyjaśnień, ale żadne nie tłumaczy w pełni, dlaczego te osoby są oporne na działanie leków.

Gen PAM może tłumaczyć oporność na GLP-1

Naukowcy ze Stanford Medicine badali dorosłych z i bez wariantu genu PAM. Uczestnicy wypili roztwór cukru, a następnie przez cztery godziny co pięć minut pobierano im próbki krwi. Badani nie mieli cukrzycy, aby uniknąć dodatkowych czynników zaburzających wyniki.

Początkowo zakładano, że osoby z wariantem PAM będą miały niższy poziom hormonu GLP‑1 we krwi, być może dlatego, że jego nieaktywowana forma jest mniej stabilna. - Co faktycznie zobaczyliśmy, to zwiększone poziomy GLP-1 - przyznała prof. Anna Gloyn. - To było dokładnie odwrotne od tego, czego się spodziewaliśmy - dodała.

Jak podkreślają badacze, mimo większej ilości GLP-1, u osób z wariantem genu nie zaobserwowano szybszego obniżania poziomu cukru niż u pozostałych uczestników. - Potrzebne było więcej GLP-1, żeby uzyskać ten sam efekt biologiczny, co oznacza, że te osoby są oporne na analogi GLP-1 - wyjaśniła prof. Gloyn. Zespół potwierdził wyniki na modelach mysich, u których brak genu PAM również prowadził do oporności na działanie GLP-1. - Nie potrafiliśmy tego zrozumieć, dlatego sprawdzaliśmy na wiele sposobów, aby mieć pewność, że to solidna obserwacja - dodała badaczka.

Współpraca z naukowcami z Zurychu, którzy badali myszy z wyłączonym genem PAM, potwierdziła te obserwacje. U zwierząt również zaobserwowano wysoki poziom GLP-1, ale bez skutecznej regulacji poziomu cukru.

Jednym z kluczowych działań GLP-1 i leków, które go naśladują, jest spowolnienie opróżniania żołądka, co pomaga zarówno w regulacji poziomu glukozy, jak i w kontroli masy ciała. U myszy pozbawionych genu PAM proces ten był szybszy, a podanie agonisty receptora GLP‑1 nie spowalniało opróżniania żołądka.

Analiza danych z badań klinicznych wykazała, że osoby z wariantami PAM słabiej reagowały na leki z grupy agonistów receptora GLP-1. - Możemy bardzo jasno zobaczyć, że to specyficzne dla leków działających poprzez receptor GLP-1 - podkreśliła prof. Gloyn.

Złożony mechanizm

Warto dodać, że naukowcy z zespołu prof. Anny Gloyn zaobserwowali zjawisko oporności na GLP‑1 już prawie dekadę temu, zanim leki z grupy agonistów receptora GLP-1 stały się popularne także w terapii otyłości.

Z analizowanych badań klinicznych jedynie dwa zawierały dane dotyczące masy ciała. Nie wykazano w nich różnic w spadku wagi między osobami z wariantami genu PAM a pozostałymi uczestnikami. - Dane są jednak zbyt ograniczone, by wyciągać ostateczne wnioski - zaznaczyła Gloyn.

Według badaczki istnieje prawdopodobnie bogaty zasób danych z badań klinicznych, które mogłyby pokazać, jak genetyka wpływa na reakcję organizmu na leki z tej grupy, jednak dostęp do nich jest trudny. "Firmy farmaceutyczne bardzo często zbierają dane genetyczne od uczestników badań" - czytamy w Stanford Medicine. "W przypadku nowszych leków GLP-1 przydałoby się sprawdzić, czy istnieją warianty genetyczne, takie jak te w genie PAM, które wyjaśniają słabszą reakcję na terapię".

Według naukowców mechanizm, który powoduje oporność na GLP-1, nadal pozostaje niejasny. - Prawdopodobnie jest on złożony i wieloczynnikowy - podkreśliła prof. Gloyn. Naukowczyni porównała go do insulinooporności, która mimo dziesięcioleci badań wciąż nie została w pełni poznana. - Istnieje cała klasa leków uwrażliwiających na insulinę, więc być może uda się opracować podobne preparaty, które zwiększą wrażliwość na GLP‑1 lub stworzyć wersje omijające oporność - dodała.

To pierwsze tak szczegółowe badanie dotyczące oporności na GLP-1, które w przyszłości może pomóc lekarzom lepiej dopasowywać terapie dla pacjentów z cukrzycą typu 2 i być może także dla osób stosujących leki GLP-1 w leczeniu otyłości.