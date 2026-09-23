Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Która dieta sprzyja długowieczności? Naukowcy sprawdzili to w DNA

|
shutterstock_2698067111
Sebastian Dzuła, dietetyk kliniczny był gościem Joanny Kryńskiej
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Śródziemnomorska, nordycka, DASH, MIND, roślinna - czy któraś naprawdę wygrywa? Naukowcy z Niemiec przeanalizowali dziesięć modeli żywienia i sprawdzili, jak wiążą się ze starzeniem organizmu zapisanym w DNA. Czyżby wynik podważał kuszącą wizję jednej "najzdrowszej" diety?
Kluczowe fakty:
  • Przeanalizowano dane około 7,5 tysiąca osób i porównano dziesięć zdrowych modeli żywienia. Czy któryś spowalnia biologiczne starzenie bardziej niż pozostałe?
  • Wiek organizmu naukowcy sprawdzili na podstawie zmian w DNA. Jak działają zegary epigenetyczne?
  • Różne diety dawały podobny kierunek zmian. Co łączyło je na poziomie komórkowym i dlaczego związek był najsilniejszy u palaczy?
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj. Polecamy też "Wywiad Medyczny" - w każdy poniedziałek w TVN24+

Niedawno w TVN24+ pisaliśmy o badaniu, które szybko zaczęło żyć własnym życiem. W niektórych internetowych publikacjach dieta ketogeniczna została ogłoszona najzdrowszą dla osób z otyłością - lepszą od śródziemnomorskiej i niskotłuszczowej. Problem w tym, że naukowcy wcale takiego werdyktu nie wydali. Keto rzeczywiście wypadła najlepiej pod względem części parametrów metabolicznych, ale wszystkie trzy badane diety przyniosły korzyści, a żadna nie została wskazana jako bezdyskusyjny zwycięzca. O co tak naprawdę chodziło w badaniu i kiedy dieta ketogeniczna może pomóc w chorobie otyłościowej, tłumaczył nam szczegółowo dr n. med. Szymon Suwała, endokrynolog i obesitolog.

Przełom w terapii otyłości czy kusząca pułapka? Lekarz: to ważne i dobre badanie
Dowiedz się więcej:

Przełom w terapii otyłości czy kusząca pułapka? Lekarz: to ważne i dobre badanie

Agata Daniluk

Nowe badanie, tym razem opublikowane 29 sierpnia w "Nature Communications", stawia podobny problem szerzej: czy w ogóle istnieje jedna dieta, którą można uznać za najlepszą dla zdrowego starzenia?

Badacze porównali dziesięć wskaźników jakości diety, obejmujących m.in. model śródziemnomorski, nordycki, DASH, MIND, EAT-Lancet (oparty głównie na produktach roślinnych, z ograniczeniem czerwonego mięsa i cukru, łączący korzyści zdrowotne z troską o środowisko) oraz różne warianty diety roślinnej.

Zdrowa dieta a starzenie biologiczne. Co pokazuje DNA?

Badacze z Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE) przeanalizowali dane około 7,5 tysięcy kobiet i mężczyzn. Interesowało ich nie tylko to, co jedzą, ale też czy sposób odżywiania ma związek z tempem biologicznego starzenia organizmu.

Żeby to sprawdzić, badacze przeanalizowali próbki krwi i zmiany na poziomie komórkowym. - Zastosowaliśmy trzy różne podejścia, tzw. zegary epigenetyczne, do odczytywania biologicznego starzenia się na podstawie metylacji DNA - wyjaśnia w komunikacie DZNE Juliana Tavares, główna autorka publikacji.

Metylacja DNA to chemiczne modyfikacje materiału genetycznego, które wpływają na aktywność genów i zmieniają się wraz z wiekiem. Ich układ pozwala oszacować, czy organizm biologicznie starzeje się szybciej, czy wolniej.

Naukowcy szukają "leku" na starzenie. Są blisko?
Dowiedz się więcej:

Naukowcy szukają "leku" na starzenie. Są blisko?

Zuzanna Kuffel

Analiza objęła około 850 tys. miejsc w DNA, czyli - jak czytamy w materiale prasowym DZNE - około dwa razy więcej niż w większości wcześniejszych badań tego typu. Wyniki uzyskane w grupie 6470 uczestników Rhineland Study - dużego badania populacyjnego prowadzonego przez DZNE w Bonn, sprawdzono następnie w niezależnej grupie 1034 osób z badania EPIC-Potsdam, prowadzonego przez ośrodek badawczy zajmujący się żywieniem i zdrowiem.

Która dieta spowalnia starzenie? Porównano 10 modeli żywienia

Każdy uczestnik był oceniany osobno pod kątem wspomnianych dziesięciu wzorców żywienia. Ta sama osoba mogła więc bardzo dobrze wpisywać się w zasady diety śródziemnomorskiej, a znacznie słabiej w kryteria innego modelu. Co ciekawe, osoby uznawane za odżywiające się zdrowo według jednego zestawu zasad często nie były tymi samymi, które najlepiej wypadały według innego. Prawie nikt nie osiągał wysokich wyników we wszystkich dziesięciu modelach jednocześnie.

Mimo tych różnic zależność była podobna: im wyższa jakość diety, tym wolniejsze biologiczne starzenie mierzone zmianami epigenetycznymi. Dotyczyło to wszystkich analizowanych sposobów żywienia.

"Wybadać" długowieczność. Co jest stratą czasu, a co warto zrobić?
Dowiedz się więcej:

"Wybadać" długowieczność. Co jest stratą czasu, a co warto zrobić?

Zuzanna Kuffel

- Prawdopodobnie nie ma jednej "właściwej" diety. Według naszych danych różne wzorce żywieniowe są powiązane z wolniejszym starzeniem się - jedne bardziej, inne mniej - wskazuje w tym samym komunikacie prof. Monique Breteler, kierująca badaniem Rhineland Study.

W praktyce oznacza to, że zdrowy sposób odżywiania można dopasować do własnego smaku, przyzwyczajeń, kultury czy budżetu, zamiast szukać jednego uniwersalnego jadłospisu. - Liczy się szerszy obraz - podkreśla Tavares.

Należy pamiętać, że badanie miało jednak charakter obserwacyjny, dlatego pokazuje związek między zdrowszym sposobem odżywiania a wolniejszym starzeniem biologicznym, ale nie pozwala stwierdzić, że to dieta bezpośrednio odpowiada za ten efekt.

Dieta a DNA. Co łączy różne sposoby zdrowego odżywiania?

Naukowcy sprawdzili również, czy poszczególne sposoby żywienia wiążą się z tymi samymi zmianami biologicznymi. Okazało się, że ponad 70 proc. szlaków biologicznych powiązanych z dietami było wspólnych. Dotyczyły m.in. metabolizmu, struktury komórek i przekazywania między nimi sygnałów - procesów istotnych zarówno dla starzenia, jak i chorób przewlekłych pojawiających się częściej wraz z wiekiem.

Ci ludzie dożywają setki w pełnej sprawności. Mają jedną wspólną cechę
Dowiedz się więcej:

Ci ludzie dożywają setki w pełnej sprawności. Mają jedną wspólną cechę

Były też różnice charakterystyczne dla konkretnych diet. W przypadku DASH, opracowanej z myślą o obniżaniu ciśnienia tętniczego, dotyczyły procesów związanych z układem krążenia. Przy diecie MIND, łączącej elementy diety śródziemnomorskiej i DASH z naciskiem na zdrowie mózgu, pojawiły się szlaki związane z pamięcią i funkcjami poznawczymi.

- Nie trzeba stosować idealnej diety - i to może być najważniejszy praktyczny wniosek - podkreśla Tavares.

Zdrowa dieta a palenie. U palaczy związek był najsilniejszy

Co bardzo ciekawe, najsilniejszy związek między zdrowym odżywianiem a wolniejszym starzeniem biologicznym naukowcy zaobserwowali u palaczy, choć ich dieta nie była zdrowsza niż u osób niepalących. Badacze co prawda nie wiedzą jeszcze, z czego to wynika, ale jedna z hipotez zakłada, że przy tak silnym obciążeniu organizmu skutkami palenia korzyści związane z lepszą dietą są po prostu łatwiejsze do uchwycenia.

Zainwestował miliony, żeby żyć wiecznie. Teraz zachorował
Dowiedz się więcej:

Zainwestował miliony, żeby żyć wiecznie. Teraz zachorował

Zuzanna Kuffel

Nie oznacza to oczywiście, że zdrowym jedzeniem można zneutralizować szkody powodowane przez papierosy. Badanie nie daje też przepisu na dietę, która zatrzyma biologiczny zegar. Wniosek jest mniej "klikalny" niż nagłówek o "najlepszej diecie dla…", ale za to uczciwszy: zdrowe odżywianie nie musi wyglądać identycznie u wszystkich.

Wspólny mianownik jednak istnieje. Przypomnijmy więc, że w polskich zaleceniach zdrowego żywienia, opracowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ), połowę talerza powinny zajmować warzywa i owoce, z przewagą warzyw, jedną czwartą produkty pełnoziarniste, a kolejną - źródła białka. Zaleca się też ograniczanie czerwonego mięsa, żywności wysoko przetworzonej, cukru, soli i tłuszczów nasyconych.

Źródło: PAP, tvn24.pl, TVN24+
Udostępnij:
Tagi:
DietaZdrowieBadania DNAżywnośćBadania naukoweWellbeing
Czytaj także:
Syn bił schorowaną matkę
Kamera zarejestrowała pobicie seniorki. Syn usłyszał zarzuty
Opole
Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawia z mediami po zakończeniu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku
"Prezydent Trump słynie z tego, że dotrzymuje słowa"
Świat
Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
"Modelki zamiast rolników" w ministerstwie. Mamy oświadczenie
Polska
Donald Trump w Irlandii
Interesy giełdowe Trumpa. Ponad tysiąc transakcji w lipcu
BIZNES
Sędzia
Śmiertelny cios otrzymał podczas imprezy domowej. Sąd skazał partnerkę
Rzeszów
Nie przestali go kopać nawet po tym jak się przewrócił
Na chodniku plamy krwi i powyrywane włosy. Bo zwrócił im uwagę, że głośno się zachowywali
Białystok
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwano go listami gończymi, bo nie płacił alimentów. Wpadł w ręce policji
Trójmiasto
imageTitle
Wyjątkowa sobota w Toruniu. Sprint zaważy o tytule mistrza świata?
EUROSPORT
Polska Fundacja Narodowa
"Ludzie z cienia PiS" zatrzymani. "Przez lata byli blisko Kaczyńskiego"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
Żółwica zakopująca jaja na plaży Huntington Beach
To pierwsze takie żółwie gniazda w historii
METEO
"Zęby smoka" w Estonii
"Zęby smoka". Miały odstraszać, a przyciągają
BIZNES
imageTitle
Prawie siedem lat w roli kapitana. "Zamykam ten rozdział z dumą i wdzięcznością"
EUROSPORT
Hayden Panettiere
Pięć substancji w organizmie zmarłej aktorki
Kultura i styl
"Wielki protest" we Wrocławiu? Ale czego dotyczy?
"Wielki protest" we Wrocławiu? Na 20 tysięcy wyświetleń
KONKRET24
Wypadek nastolatków na motorowerach
Nastolakowie na crossach uderzyli w dzika. Lądował śmigłowiec
WARSZAWA
Kierowcy Mercedesa grozi do 20 lat więzienia
Tragiczny wypadek na S8. Kierowca uciekł, pasażer zginął
WARSZAWA
Jan Hoffman
Kandydat na prezydenta Krakowa zrezygnował ze startu
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Szeremeta miała przejść na zawodowstwo, nadal tego nie zrobiła. Wyjaśnia powody
EUROSPORT
Sky Tower Wrocław
Po imprezie znaleźli martwą 36-latkę. Jej ciało miało temperaturę ponad 40 stopni
Wrocław
pilot tv telewizor shutterstock_568947829
UOKiK nakazał zwrot opłat klientom operatora
BIZNES
Betonowy blok pod kołami pociągu
Niebezpieczna sytuacja na torach. Pociągi wjechały w betonowe bloki
Lublin
Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Matka oskarżonego o zabójstwo Mai zatrzymana. "Szarpała się z policjantami, próbowała ich gryźć"
WARSZAWA
Pawbeats: byłem 13-letnim chłopcem, który nagrał pierwszą płytę na domowym komputerze
Polacy weszli na niezdobyty szczyt w Pakistanie. Jeden z nich to znany influencer
Góry
imageTitle
Bołądź zrobił swoje. Potem wskazał klucz do zwycięstwa
EUROSPORT
Warszawa ludzie ulice shutterstock_2725086403
W Polsce spada liczba entuzjastów sztucznej inteligencji. Rośnie niepokój, także wśród młodych
BIZNES
Wenezuelczyk postrzelony przez agenta ICE
Funkcjonariusz ICE postrzelił dostawcę jedzenia. Ujawniono nagranie
Świat
Wyprawa na lodowiec w norweskim masywie Jotunheimen - zdjęcie przykładowe
Częściowo zawalił się norweski lodowiec. "Rzadko pękają w ten sposób"
METEO
imageTitle
Wróżba z napisem "podróż". Libero reprezentacji zaskoczył
EUROSPORT
Trump/CNN
Trump dostał pytanie od CNN. Tak zareagował
Świat
59 min
Donald Tusk
"Brudne pisowskie łapy" i "szpanowanie" Tuska. Tak rozgrywa się walka o relacje z USA
Podcast polityczny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica