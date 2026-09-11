Dieta keto najlepsza na otyłość? Nowe badanie rozpala oczekiwania. Ile w tym prawdy?

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Wystarczyło jedno badanie, by znów zrobiło się głośno o diecie ketogenicznej. Jej zwolennicy od razu ruszyli do kontrataku przeciw tradycyjnym zaleceniom. Bracia Rodzeń, "antysystemowcy" znani głównie z promowania tej diety, obwieścili w sieci: "Świat się kończy:) i zaczyna...". Grunt pod ten hype był gotowy od dawna. Na portalach społecznościowych kulturysta Piotr "Bestia" Piechowiak na oczach milionów widzów codziennie zajada się masłem, popija je śmietaną, przekonując, że tłuszcze nasycone można przyjmować bezkarnie. Takich jak on jest niestety więcej.

Dla wielu sceptyków keto "piekło zamarzło", gdy nagłówek dużego portalu informacyjnego doniósł: "Dieta keto najzdrowsza dla osób otyłych - orzekli naukowcy".