Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Dezinformacja groźniejsza niż wirus? "Ważne są nie tylko szczepienia"

|
AdobeStock_1853222055
Główny Inspektor Sanitarny o fali zachorowań na grypę
Źródło: TVN24
Nie tylko chronią przed chorobami, ale przyczyniają się też do budowania odporności zdrowotnej całych społeczeństw. W Europejskim Tygodniu Szczepień eksperci przypominają, jak szybko mogą rozprzestrzeniać się infekcje, gdy zabraknie skutecznej profilaktyki. Pokazał to ostatni sezon grypowy.

- Szczepionka przeciwko grypie nadal zapewnia najlepszą ochronę przed tą chorobą oraz jej ciężkim przebiegiem i hospitalizacją - tłumaczył we wtorek w Warszawie prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii prof. Ernest Kuchar. Specjalista mówił o tym przy okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem "Szczepienia chronią wszystkie pokolenia". Uwaga skupia się jednak nie tylko na ochronie przed chorobami, ale także na odporności na dezinformację. To odpowiedź na rosnący problem fałszywych i wprowadzających w błąd treści o szczepieniach, które wpływają na decyzje zdrowotne.

- Ważne są nie tylko same szczepienia, ale równie zaufanie do wiedzy, do nauki, które są podstawą wakcynologii. Szczepienia są dzisiaj jednymi z najnowocześniejszych leków na rynku tworzonym dzięki zaawansowanym technologiom - mówił dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.

Wrócił od lat nieobecny wariant

Nowy wariant wirusa grypy - H3N2 to typ, którego nie obserwowano u nas od wielu lat. Jak tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, właśnie dlatego zachorowań było w tym roku dużo - społeczeństwo nie miało odporności na ten szczep. Nowy wariant różni się immunologicznie od poprzednich. - Kto przechorował wcześniejsze warianty, nie ma odporności krzyżowej. Część osób szczepionych mogła zachorować, bo ten wariant przyszedł później niż powstała szczepionka, ale u zaszczepionych przebieg był łagodniejszy - dodaje.

Ognisko groźnej choroby w Wielkiej Brytanii. Pilne szczepienia
Dowiedz się więcej:

Ognisko groźnej choroby w Wielkiej Brytanii. Pilne szczepienia

Ekspert podkreśla, że choć przebieg choroby nie był wyjątkowo groźny, liczba zakażeń była duża. - Mniej więcej co dwudziesta osoba chora na grypę trafiała do szpitala, a spośród nich co dwudziesta zmarła. Jeśli zachorowało około 2 milionów osób, to mówimy nawet o 100 tysiącach hospitalizacji w krótkim czasie - tłumaczy.

Jak dodaje, nowe przypadki mocno obciążyły system ochrony zdrowia. - To często pacjenci przewlekle chorzy, którzy w szpitalu zostają dłużej, a to rodzi kolejne powikłania - wskazuje.

Sterowanie falą zachorowań

Ekspert zwraca uwagę, że w rozwoju fali grypowej dużą rolę odgrywają duże skupiska ludzi, a w przypadku dzieci to przede wszystkim szkoła. - Województwa, które miały ferie wcześniej, nie weszły już na tak wysoki poziom zachorowań. Wystarczyło wyciszyć transmisję wirusa na dwa tygodnie, by cała fala była niższa - wskazuje i dodaje, że to ważny sygnał. - W pewnym sensie możemy sterować falą zachorowań. Nawet krótka przerwa w nauce, jak we Francji w listopadzie, potrafi obniżyć szczyt zachorowań - podkreśla Grzesiowski.

Mniej przypadków grypy w Polsce. Rośnie liczba zaszczepionych dzięki aptekom
Dowiedz się więcej:

Mniej przypadków grypy w Polsce. Rośnie liczba zaszczepionych dzięki aptekom

Sukces aptecznych punktów szczepień

Eksperci wskazują, że umożliwienie prowadzenia szczepień w aptekach okazało się ważnym sprawdzianem dla całego systemu ochrony zdrowia. Jak podkreśla dr Paweł Grzesiowski, rozwiązanie to zadziałało w praktyce. - Po raz pierwszy mogliśmy zweryfikować funkcjonowanie punktów szczepień w aptekach, w których pacjenci mogą otrzymać receptę refundowaną, przejść kwalifikację i od razu się zaszczepić. I to się sprawdziło. Według wstępnych szacunków, z tej formy szczepienia skorzystało ponad 700 tysięcy osób - zaznacza główny inspektor sanitarny.

Zdaniem eksperta to duży krok naprzód. - To oznacza, że aż jedna trzecia wszystkich zaszczepionych skorzystała z tej ścieżki, co można chyba uznać za duży sukces - ocenia dr Grzesiowski. - Mówię "chyba sukces", bo musimy jeszcze sprawdzić, kto dokładnie się zaszczepił - czy byli to młodsi pacjenci, czy starsi. Wygląda jednak na to, że również seniorzy chętnie skorzystali z tej możliwości, a to byłoby naprawdę pozytywne zaskoczenie.

Dwie wizyty, jedna recepta i zniechęceni rodzice. A wyszczepialność poniżej 5 procent
Dowiedz się więcej:

Dwie wizyty, jedna recepta i zniechęceni rodzice. A wyszczepialność poniżej 5 procent

Lekarz dodaje, że to rozwiązanie może przynieść długofalowe korzyści. - To ważne, bo w ten sposób seniorzy zyskują pewną ścieżkę, do której wrócą w kolejnym roku. Skoro raz skorzystali i zobaczyli, że to działa, zapewne powtórzą szczepienie, a może nawet zachęcą do tego sąsiada - wskazuje.

System w POZ wymaga zmian

- Oczywiście, to również pokazało, że system szczepień w POZ-ach (podstawowej opiece zdrowotnej) jest anachroniczny. To znaczy: recepta, po którą trzeba pójść, odebrać ją, potem udać się z nią do apteki i wrócić ze szczepionką. To nie działa, tak się nie da - mówi dr Grzesiowski.

Jak dodaje ekspert, obecne rozwiązanie zniechęca pacjentów i frustruje lekarzy. - Lekarz POZ-u wystawia receptę, a pacjent znika. Nie wraca już na szczepienie. Tymczasem z tą samą receptą idzie do apteki i tam od razu może się zaszczepić. Dlatego taka wizyta w POZ-ie była w pewnym sensie zmarnowana, bo przecież chodziło tylko o wystawienie recepty - tłumaczy.

Eksperci przypominają: szczepienia zmniejszają ryzyko raka płuca
Dowiedz się więcej:

Eksperci przypominają: szczepienia zmniejszają ryzyko raka płuca

Dr Grzesiowski podkreśla, że konieczne jest zrównoważenie dostępności szczepień. - Chodzi o to, by w gabinecie lekarza szczepionka również była dostępna "od ręki", leżała w lodówce, gotowa do użycia. Dzięki temu pacjent, który zgłasza się na szczepienie, mógłby być zaszczepiony natychmiast. To na pewno ważny wniosek z tego sezonu - ocenia ekspert.

W jednym miejscu - recepta, szczepienie i dokumentacja

W aptekach można się obecnie zaszczepić praktycznie przeciwko wszystkim chorobom zakaźnym, zarówno sezonowym, jak i tym związanym z podróżami. Jak podkreśla w rozmowie z tvn24.pl dr Mikołaj Konstanty, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, ten sezon pokazuje, że rozszerzenie zakresu szczepień wykonywanych w aptekach oraz refundacji świadczenia ich podania przynosi oczekiwane efekty, takie, na które środowisko farmaceutów czekało od wielu lat.

- Od pięciu lat mamy na rynku systemowy dostęp do szczepień dla pacjentów. Obecnie w koszyku szczepień zalecanych, wymienionych w rozporządzeniu ministra zdrowia, znajduje się 26 preparatów, a aż 18 jednostek chorobowych objęto refundacją podania szczepionki w aptece. Zatem ten katalog jest naprawdę szeroki i obejmuje zarówno szczepienia sezonowe, jak i te związane z medycyną podróży - wyjaśnia.

Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich
Dowiedz się więcej:

Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich

Podanie szczepionki w aptece jest bezpłatne, a pacjenci zachowują przysługujące im uprawnienia refundacyjne. - Jeśli pacjent posiada takie uprawnienia, czy to ze względu na wiek, czy choroby współistniejące, otrzyma refundację także w aptece - przypomina wiceprezes NRA.

"150 tysięcy nowych zachorowań w ciągu tygodnia". Lekarz ostrzega przed wariantem "K"
Dowiedz się więcej:

"150 tysięcy nowych zachorowań w ciągu tygodnia". Lekarz ostrzega przed wariantem "K"

Polska

W tym sezonie farmaceuci mogą również wystawiać recepty refundowane na szczepionki, co znacząco przyspiesza i upraszcza cały proces. - Mamy po raz pierwszy pełną, szybką ścieżkę. Podczas jednej konsultacji farmaceuta może zakwalifikować pacjenta, wystawić receptę, podać szczepionkę, sporządzić dokumentację medyczną, a wszystkie dane automatycznie trafiają do elektronicznej karty szczepień i są widoczne w IKP. Cały proces, od decyzji do podania, może trwać zaledwie 15 minut - mówi dr Konstanty.

Jednym z istotnych wniosków z minionego sezonu szczepień jest również rosnąca popularność tzw. szczepień jednoczasowych. - Tego samego dnia można zaszczepić się przeciwko grypie i RSV, przeciwko grypie i pneumokokom, a także przeciwko RSV i pneumokokom - wyjaśnia dr Paweł Grzesiowski.

To rozwiązanie, zauważa szef GIS, dobrze sprawdziło się w praktyce. - Tego samego dnia część osób była zaszczepiona dwoma szczepionkami. To jest też bardzo ważny element, bo skraca czas oczekiwania i zmniejsza liczbę wizyt. Dla wszystkich to korzystne, a nasz układ odpornościowy dwie szczepionki bez problemu przyjmie - podkreśla ekspert.

Główny Inspektor Sanitarny uspokaja: "Szczepienie dziecka z SCID-em to nie wyrok"
Dowiedz się więcej:

Główny Inspektor Sanitarny uspokaja: "Szczepienie dziecka z SCID-em to nie wyrok"

Z danych Centrum e-Zdrowia wynika, że od sierpnia 2025 r. do marca 2026 r. na grypę zachorowało 998 689 Polaków, mniej niż w poprzednim sezonie grypowym 2024/25, kiedy stwierdzono 1,13 mln zachorowań. Jednocześnie w obecnym sezonie grypowym zaszczepiło się 2,3 mln osób, o 0,5 mln więcej niż w sezonie poprzednim 2024/25 i 0,7 mln więcej niż w sezonie 2023/24.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: syhin_stas/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieSzczepieniaGrypa
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Paulina Hennig-Kloska
CBA weszło do ministerstwa. "Długo czekaliśmy na ten dzień"
Polska
Ruszyła budowa tunelu KDP
Kumulacja utrudnień. Ruszyła budowa kolejnego tunelu
Łódź
kryptowaluty shutterstock_2667101901
Chaos w Zondacrypto. Jak odzyskać pieniądze?
BIZNES
Zondacrypto
"Giełda Zondacrypto właściwie straciła zdolność operacyjną"
BIZNES
imageTitle
Pierwszy taki przypadek w historii. Spektakularny sukces Wembanyamy
EUROSPORT
Premier Słowacji Robert Fico
Co z prośbą premiera Słowacji? Różne głosy w koalicji
Polska
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Nowe Hołowczyce
Tragiczny wypadek o poranku. Nie żyje piesza potrącona przez kierowcę busa
WARSZAWA
Senator Grzegorz Fedorowicz z Jarosławem Sosnowskim i jego pełnomocnikiem Adamem Jasinskim
Wyszedł na wolność po prawie 22 latach. "Prawdziwa walka zaczyna się teraz"
Wrocław
imageTitle
Tokeny niezgody. Sportowcy się boją
EUROSPORT
imageTitle
Stalowe nerwy Linette. Awansowała w Madrycie
EUROSPORT
shutterstock_2586574153
Tesla przegrywa w sądzie. Aktualizacja miała wydłużyć ładowanie
BIZNES
Modernizacja linii otwockiej
Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"
Piotr Bakalarski
Powódź zalała szkołę podstawową w Wisconsin
Woda z impetem wdziera się do szkolnej stołówki. Nagranie
METEO
Sabrina Carpenter i Madonna na Coachelli 2026
Nagroda za zwrot stroju Madonny. Zginął po festiwalu
Kultura i styl
Kalifornia. Balon z 13 osobami w koszu bezpiecznie wylądował w przydomowym ogrodzie
"Na moim podwórku, był kosz, a w nim 13 osób"
Donald Trump
Kończy się rozejm między USA i Iranem. Trump mówi, co dalej
Konkret24. Cudzoziemcy z "pierwszeństwem zatrudnienia w ochronie zdrowia"?
"Pani minister przez półtorej godziny kluczyła". Ochrona zdrowia dalej bez recepty
Piotr Wójcik
imageTitle
Klub w żałobie. Żona piłkarza zmarła kilka dni po porodzie
EUROSPORT
Pociąg miał nieplanowany postój (zdjęcie ilustracyjne)
Ważny apel policji do pasażerów dwóch pociągów
Katowice
Elon Musk
Musk zignorował wezwanie do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie X
BIZNES
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie
BIZNES
AdobeStock_360485665
"Miasteczko jak z obrazka". Tu powstanie Strefa TVN24
Kultura i styl
AdobeStock_1605631171
Otyłość w tym wieku skraca życie o 70 procent. Naukowcy tłumaczą, dlaczego
Zdrowie
shutterstock_2190853061
Sony z dużymi zmianami. "Niektóre funkcje nie będą dostępne"
BIZNES
rosyjscy zolnierze 003 milru
Nowe agresywne plany wobec Ukrainy. Putin chce więcej
Tatiana Serwetnyk
Szwecja - Polska
Szwecja ukarana po meczu z Polską
EUROSPORT
Nastolatek był pod wpływem narkotyków
Spał w autobusie, nie reagował. 17-latek miał we krwi fentanyl
WARSZAWA
Mokry śnieg, wiosna, powrót zimy
Duża zmiana w pogodzie już niebawem
METEO
Paliwo, stacja benzynowa
Olej palmowy zamiast diesla? Wojna zmienia rynek paliwowy
BIZNES
shutterstock_2352212191_1
Szpitale tracą finansową płynność. "Dochodzimy do przełomowego momentu"
Piotr Wójcik
