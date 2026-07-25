Groźny nawet przy prawidłowym BMI. "Zwiększa ryzyko wielu chorób"

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Nie widać go gołym okiem, ale to właśnie on może być szczególnie niebezpieczny. Tłuszcz trzewny znajduje się głęboko w jamie brzusznej - otacza wątrobę, trzustkę i jelita. W przeciwieństwie do tłuszczu podskórnego nie jest jedynie "magazynem energii" - to biologicznie aktywna tkanka, która uczestniczy w procesach hormonalnych i metabolicznych. - Jego nadmiar sprzyja przewlekłemu stanowi zapalnemu oraz zwiększa ryzyko rozwoju chorób metabolicznych - mówi w rozmowie z tvn24.pl lek. Marta Osiewicz-Sienkiewicz, gastrolożka i endoskopistka.