Groźny nawet przy prawidłowym BMI. "Zwiększa ryzyko wielu chorób"

Ukrywa się głęboko w jamie brzusznej i może szkodzić nawet tym, którzy mają prawidłową masę ciała. Nie zawsze widać go na zewnątrz, ale to właśnie on może być bardziej niebezpieczny niż ten widoczny. - Tłuszcz trzewny zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, chorób metabolicznych oraz niektórych nowotworów - mówi w rozmowie z TVN24+ gastrolożka i endoskopistka.Artykuł dostępny w subskrypcji
Nie widać go gołym okiem, ale to właśnie on może być szczególnie niebezpieczny. Tłuszcz trzewny znajduje się głęboko w jamie brzusznej - otacza wątrobę, trzustkę i jelita. W przeciwieństwie do tłuszczu podskórnego nie jest jedynie "magazynem energii" - to biologicznie aktywna tkanka, która uczestniczy w procesach hormonalnych i metabolicznych. - Jego nadmiar sprzyja przewlekłemu stanowi zapalnemu oraz zwiększa ryzyko rozwoju chorób metabolicznych - mówi w rozmowie z tvn24.pl lek. Marta Osiewicz-Sienkiewicz, gastrolożka i endoskopistka.
Pozostało 87% artykułu