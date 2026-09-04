Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Klefedron to bardzo groźny narkotyk. Eksperci nie mają wątpliwości

|
Padaczka Drgawki. Mężczyzna Z Niepowodzeniem Przedawkowania. Zdrowie medyczne
Dominik D. kierował pod wpływem klefedronu. Będzie zmiana zarzutu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kierowca ciężarówki, podejrzewany o doprowadzenie we wtorek do tragicznego wypadku na autostradzie A1, był pod wpływem klefedronu. Co to za narkotyk i dlaczego jest tak bardzo niebezpieczny? Zapytaliśmy toksykologa i oficera policji.

Klefedron jest jednym z narkotyków zaliczanych do syntetycznych katynonów, obok m.in. mefedronu, metafedronu czy klofedronu. Są to substancje o silnych właściwościach psychostymulujących i uzależniających, których zażywanie niesie wysokie ryzyko przedawkowania i śmierci.

To właśnie klefedron został wykryty w organizmie 31-letniego mężczyzny, którego w czwartek aresztowano w związku z tym, że jest podejrzewany o doprowadzenie we wtorek do wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim cztery osoby, a cztery inne zostały ranne. Jak informował prokurator Tomasz Ozimek, kierowca po tym zdarzeniu próbował się oddalić z miejsca.

Jak klefedron wpływa na organizm?

- Działanie syntetycznych katynonów można porównać do znanych nam stymulantów, takich jak amfetamina czy metamfetamina. Mają one z jednej strony wpływ na zachowanie i psychikę, a z drugiej - na cały organizm. Przy tym wszystkim traci się kontrolę nad tym, co się robi i się tego nawet nie pamięta, bo w pewnym momencie dochodzi też do zniesienia świadomości - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl dr Eryk Matuszkiewicz, toksykolog ze szpitala miejskiego im. Raszei w Poznaniu.

Jak dodaje, osoba po zażyciu klefedronu lub podobnych do niego substancji może stawać się agresywna lub autoagresywna, bądź nadmiernie pobudliwa. To jednak nie wszystko, bo narkotyki te powodują również skutki somatyczne, groźne dla całego organizmu.

- To przyspieszone tętno, które może powodować zaburzenia rytmu, a nawet prowadzić do zatrzymania krążenia. Kolejne skutki to wzrost ciśnienia i temperatury ciała. Zaczynamy się pocić, bo przyspiesza metabolizm. Samo pocenie to znów ryzyko zaburzeń elektrolitowych, które też przekładają się na zaburzenia rytmu serca. Co ważne, te tak zwane "nowe substancje" mogą działać nawet silniej niż prekursory, z których powstają - dodaje Matuszkiewicz.

Tak może się zachowywać osoba pod wpływem klefedronu

Z osobami będącymi pod wpływem syntetycznych katynonów niejednokrotnie podczas swojej służby spotykał się kom. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego Centralnego Biura Śledczego Policji - w czasach, kiedy pełnił służbę patrolową na ulicach Warszawy.

 - Te substancje zaczynały się wtedy u nas pojawiać i były wówczas określane mianem "dopalaczy". Osoby po ich zażyciu zachowywały się bardzo charakterystycznie, mówiąc krótko – nieracjonalnie. To są zachowania absurdalne, a towarzyszy im bardzo podniesiony próg odczuwania bólu. Nawet przy próbie obezwładnienia ci ludzie mają też nadzwyczajne pokłady siły. Te substancje działają szybko, ale i krótkotrwale, więc ktoś pod ich wpływem często aplikuje sobie "dokładki", a to ogromnie zwiększa ryzyko przedawkowania i śmierci lub stanu zagrożenia życia - tłumaczy kom. Żukiewicz.

Skala produkcji jest ogromna

Obaj eksperci zgodnie oceniają syntetyczne katynony jako jedno z największych, jeśli nie największe obecnie zagrożenie narkotykowe w naszym kraju i nie tylko. Policja ocenia, że wyparły już one pod względem popularności amfetaminę i marihuanę.

- Mówimy o ogromnej skali problemu, ponieważ od stycznia do lipca nasze biuro zabezpieczyło już 75 ton syntetycznych katynonów. Tę skalę najlepiej zobrazuje nam porównanie do ubiegłego roku, kiedy wszystkich substancji, nie tylko tych z tej grupy, przejęliśmy 29 ton. Sam klefedron to tylko w tym roku już około 45 ton. Polska jest w szczycie, jeśli chodzi o produkcję tych narkotyków. W całym zeszłym roku zlikwidowano u nas około 60 laboratoriów produkujących różne narkotyki syntetyczne. W tym roku już zbliżyliśmy się do tej liczby, a ledwie minęło półrocze - wylicza kom. Paweł Żukiewicz.

Jak dodaje, słowo "laboratorium" w odniesieniu do miejsc, w których środki te są produkowane, to określenie na wyrost, biorąc pod uwagę warunki jakie tam panują.

- Te substancje są produkowane po prostu w brudzie. Reakcje zachodzą w tak skandalicznych warunkach, że sami przestępcy, produkując te narkotyki, nie wiedzą, co wyjdzie im na końcu. Próbują na przykład wytworzyć klofedron, a wychodzi im klefedron i odwrotnie. Te narkotyki są niezwykle zanieczyszczone, widać w nich często jakieś zabarwione grudy czy czarne elementy. Trudno nawet ocenić, czy to smoła, czy brud z ziemi - wskazuje oficer prasowy CBŚP.

Potrzebna surowsza kontrola

Tym, co sprawia, że produkcja i zażywanie klefedronu i podobnych do niego substancji jest tak dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem, jest przede wszystkim ich łatwa dostępność. Ta wynika głównie z ceny.

- Problem dotyczy przede wszystkim osób młodych, głównie od osiemnastu do dwudziestu kilku - trzydziestu lat, choć pediatrzy zgłaszają nam, że widać to zagrożenie również u osób młodszych. Rzeczywiście, cena powoduje, że ludzie, którzy nie są jeszcze dobrze uposażeni finansowo, sięgają właśnie po takie środki - ocenia dr Eryk Matuszkiewicz.

Oficer prasowy CBŚP podkreśla, że choć informacje o dużej ilości przejętych z rynku narkotyków są z jednej strony dobre, to z drugiej - oznaczają, że nie udaje się jeszcze tego problemu opanować u źródeł, czyli jeszcze zanim dojdzie do produkcji. Ma to zmienić opublikowane w kwietniu rozporządzenie Unii Europejskiej, wprowadzające nowe rozwiązania w zakresie kontroli prekursorów narkotykowych. Na mocy tego dokumentu dziewięć nieklasyfikowanych wcześniej substancji, zidentyfikowanych jako półprodukty wykorzystywane do produkcji syntetycznych narkotyków, zostaje objętych najsurowszym systemem kontroli. Nie można zakazać obrotu nimi, bo legalnie są stosowane np. do produkcji leków stosowanych w depresji czy wspomagających rzucanie palenia.

"Według EUDA [Agencji Unii Europejskiej ds. Narkotyków - red.] tych dziewięć substancji można wykorzystywać do nielegalnej produkcji narkotyków za pomocą prostych i skalowalnych metod, wymagających do ich zastosowania jedynie podstawowego sprzętu i minimalnej biegłości technicznej. Liczba konfiskat tych prekursorów w Unii wzrosła w ostatnich latach" - czytamy w rozporządzeniu.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
Czarno na białym
36 min
pc
Lekceważymy, a potem jest zaskoczenie. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?
Wywiad medyczny
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaNarkotykiWypadekPolicjadopalacze
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Bogusław Bagsik
Twórca Art-B ścigany czerwoną notą Interpolu
Świat
Donald Tusk i politycy PiS w Sejmie
"Dostałem telefon, że będzie coś mocnego". Kulisy sejmowego starcia
Marcin Złotkowski
Niemiecka policja w Bergheim
Seria aktów sabotażu. "Może się to nasilić"
Świat
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Rekord w USA. Tak drogo jeszcze nie było
BIZNES
Donald Trump
Trump o Hiszpanii: będzie zrujnowanym krajem
Świat
imageTitle
Zastępca Piesiewicza podał datę posiedzenia zarządu PKOl
EUROSPORT
Rondo De Gaulle'a z wyspą zieleni. Wizualizacja
Palma zyska nowe otoczenie. "Nie będą to zwykłe nasadzenia"
WARSZAWA
jedna osoba trafiła do szpitala
Kierowca busa uderzył w uszkodzoną ciężarówkę. S3 zablokowana
Wrocław
Hejter usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Youtuber skazany za wysyłanie materiałów pornograficznych 13-latce
Lublin
2026-09-04T132607Z_1_LWD033904092026RP1_RTRWNEV_C_0339-UKRAINE-CRISIS-ATACK-SBU-0002
Zełenski: dron uderzył w główną siedzibę SBU
Świat
O interwencję poprosił kapitan samolotu
Szukały jej władze Peru. Zatrzymana na gdańskim lotnisku
Trójmiasto
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Sąd przedłużył areszt Stuu
WARSZAWA
Sylwester Suszek z Marianem W.
Wiadomo, który sąd zajmie się sprawą jednego z bohaterów afery Zondacrypto
Katowice
Marysia Walczuk bawi się balonem w szpitalu
Diagnoza to dopiero początek. Rodzice chorych dzieci szukają terapii
Anna Bielecka
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Kontrowersyjny pomysł Trumpa. Zapowiadają wbicie pierwszej łopaty
Świat
sejm
"Nie mamy nic do ukrycia". Złożyli wniosek o komisję śledczą
Polska
shutterstock_1843441207
Xbox zmienia zasady dla graczy
BIZNES
Superwizjer - król kłusowników
"Czyny cięższego kalibru". Sąd łowiecki ukarał profesora
Michał Fuja
Michał Moskal, Radomir Wit
Moskal dementuje słowa wiceszefa klubu PiS. "Pomylił się"
Polska
Kolejna niebezpieczna sytuacja na tym samym przejeździe kolejowym w Gdańsku
"Ten sam przejazd. Ten sam niebezpieczny błąd"
Trójmiasto
Jedno ze zdjęć, zrobionych podczas sesji do okładki albumu "B'Day"
Beyonce świętuje po swojemu. Nowa odsłona kultowej płyty
Tomasz-Marcin Wrona
Myszołowiec towarzyski - zdjęcie przykładowe
"Niezwykle skuteczna metoda". To one ochronią gwiazdy kina
METEO
imageTitle
Siatkarki nie powiedziały ostatniego słowa. "Każda z nas przyjechała tutaj po więcej"
EUROSPORT
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła
WARSZAWA
Mikołaj Dorożała
Wiceminister składa rezygnację. Był atakowany przez PSL
Polska
imageTitle
Legia wypełnia lukę w ataku
EUROSPORT
Szpital w Głogowie
Szpital zgłosił, że pacjent próbował zgwałcić starszą kobietę. Trwa śledztwo
Wrocław
22 min
pc
Najtrudniejszy manewr w historii ESA. Sonda wlatuje w piekło Merkurego
Opinie i wydarzenia
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty deklarował, że Berek ma jego głos. Zagłosował przeciw
Polska
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Nawrocki reaguje na wystąpienie Tuska
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica