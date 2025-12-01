Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Dlaczego zwierzęta powinny mieć wstęp na oddziały szpitalne? Argumenty są mocne

shutterstock_1966422247
Zwierzę nie jest wrogiem pacjenta, tylko członkiem rodziny - Fakty
Co daje człowiekowi szczęście w najtrudniejszych momentach życia? Na oddziałach paliatywnych odpowiedź coraz częściej jest jedna - obecność ukochanego psa lub kota. - Nawet kilkanaście minut spędzonych z pupilem może przynieść spektakularny efekt - mówi dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski, kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej WUM. I dodaje, że kontakt ze swoim zwierzęciem powinien stać się jednym z ustawowych praw pacjenta.

W Polsce żyje ponad 15 milionów psów i kotów, a niemal połowa gospodarstw domowych ma przynajmniej jednego pupila. Dla wielu osób to najbliżsi towarzysze życia - także w chorobie. Mimo to, większość szpitali wciąż nie dopuszcza możliwości wizyty zwierzęcia u pacjenta. Profesor Tomasz Dzierżanowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego chce to zmienić, proponując "Kartę praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym".

Na oddziale paliatywnym WUM, którego jest kierownikiem, takie spotkania są już możliwe. Pies Benio czy Beauty, kotka jednego z pacjentów - pana Waldemara - to stali bywalcy na oddziale. Nie hałasują, nie przeszkadzają - swoją czułością wobec właścicieli wzruszają zarówno innych pacjentów, jak i personel medyczny.  - To jest niesamowite, bo te zwierzęta doskonale czują, że jest to bardzo trudne miejsce. Nie szaleją, wręcz przeciwnie, skupiają się na człowieku. W ten sposób obniżają im hormon stresu, obniżają ciśnienie. Czasem mam poczucie, że zwierzęta są lepszym psychologiem niż ja - mówiła psycholożka Katarzyna Moszczyńska w materiale Katarzyny Górniak w niedzielnym wydaniu "Faktów".

W tym szpitalu i na tym oddziale zwierzę nie jest postrzegane jako przeszkoda, ale jako członek rodziny, który może realnie poprawić samopoczucie chorego.

Prawo do bliskości - również ze zwierzęciem

Profesor Tomasz Dzierżanowski zwraca uwagę, że temat ten dotyczy setek tysięcy pacjentów, a mimo to pozostaje w polskiej medycynie niemal niewidoczny. Jak podkreśla, ludzie silnie przywiązują się do swoich pupili, które często są ich najważniejszym źródłem wsparcia. Dlatego na jego oddziale działa już karta praw pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi.

- To dokument z preambułą i siedmioma artykułami, który daje pacjentowi prawo do więzi z pupilem na równi z prawem do odwiedzin członków rodziny - mówi o swojej propozycji. Inicjatywa zdobyła już ponad 11 tysięcy podpisów. A mogłaby znacznie więcej.

Według danych FEDIAF, Polska jest jednym z europejskich liderów pod względem posiadania zwierząt domowych: 49 proc. gospodarstw ma psa, a 41 proc. kota, co pokazuje, jak silna jest rola pupili w życiu społecznym i rodzinnym. To również dowód na to, że zakaz spotkań ze zwierzęciem w szpitalu dotyka faktycznie ogromnej części pacjentów.

Najpierw infekcja, potem szpital. A w nim kolejne zagrożenia
Dowiedz się więcej:

Najpierw infekcja, potem szpital. A w nim kolejne zagrożenia

Samotność to też wyzwanie zdrowotne

Prof. Dzierżanowski podkreśla, że polska medycyna wciąż bywa "ślepa i głucha na emocjonalne potrzeby pacjentów". Zwraca uwagę, że prawo do godnego leczenia i spokojnego umierania nie funkcjonuje w pełni, jeśli pacjent nie może zobaczyć istoty, z którą łączy go szczególna więź.

W jego ocenie epidemia samotności u osób starszych i przewlekle chorych jest jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych. Brak kontaktu z najbliższymi - także ze zwierzęciem - może pogłębiać depresję, lęki i przyczyniać się do ogólnego pogorszenia zdrowia.

- Wielu pracowników medycznych wychodzi z założenia, że największym szczęściem dla pacjenta jest to, że udało mu się w ogóle dostać do szpitala. A jeśli już tam jest, to powinien grzecznie leżeć i spokojnie czekać na śmierć - mówi lekarz, wskazując na potrzebę zmiany mentalnej.

Zwierzęta w szpitalu: co jest naprawdę dozwolone?

Wbrew powszechnej opinii przepisy sanitarne nie zakazują wizyt zwierząt w szpitalach. Profesor Dzierżanowski podaje przykład pacjenta, który - choć bardzo chciał zobaczyć swoje koty - był przekonany, że "nie wolno" - to wspomniany wcześniej pan Waldemar. - Spędziliśmy razem półtorej godziny. Czule się obejmując, szepcząc sobie, patrząc w oczy - mówił wzruszony i wyraźnie uszczęśliwiony po spotkaniu z ukochaną kotką.

Czy każde zwierzę ma prawo wstępu? Oddział dopuszcza odwiedziny zwierząt z drobnymi wyjątkami. - Pająki ptaszniki pozostają poza listą - mówi prof. Dzierżanowski. I wyjaśnia, że zwierzę musi być zdrowe, zaszczepione, łagodne oraz znajdować się pod opieką właściciela. Zgłoszenie wizyty odbywa się dzień wcześniej. Kontakt organizowany jest w sposób bezpieczny zarówno dla innych pacjentów, jak i samego pupila.

- Nawet kilkanaście minut spędzonych z kotem lub psem może przynieść spektakularny efekt: pacjent staje się spokojniejszy, lęk ustępuje, poprawia się apetyt, nastrój, wraca chęć życia - mówi lekarz. W jego ocenie oddziaływanie emocjonalne bywa równie silne jak niektórych procedur medycznych.

Reakcje personelu i potrzeba "formacji serca"

Większość personelu medycznego reaguje pozytywnie na wizyty zwierząt, choć zdarzają się osoby sceptyczne - zwykle do momentu, gdy zobaczą poprawę stanu pacjenta.

Lekarz podkreśla, że empatii trzeba uczyć. W kierowanej przez niego Klinice Medycyny Paliatywnej działają studenci-wolontariusze, którzy spędzają czas z pacjentami, rozmawiają z nimi, grają w karty. To - jak mówi - "formacja serca", której nie da się zastąpić samą wiedzą akademicką. To jedyny oddział w Polsce, który wprowadził w ramach Studenckiego Koła Naukowego wolontariat studencki.

Zdaniem prof. Dzierżanowskiego, w czasach dynamicznego rozwoju nauk medycznych to właśnie umiejętności relacyjne stanowią największy deficyt. - Lekarze muszą nauczyć się kochać swoich pacjentów, nawet wtedy, kiedy są brzydcy, starzy, brzydko pachnący. To kwestia empatii i wrażliwości, które trzeba w medycynie kształcić - podkreśla.

Radośni seniorzy mają większą chęć na aktywność fizyczną. "Psychologiczna tarcza ochronna" 
Dowiedz się więcej:

Radośni seniorzy mają większą chęć na aktywność fizyczną. "Psychologiczna tarcza ochronna" 

Bliskość ukochanego zwierzęcia leczy

Dogoterapia i zooterapia mają potwierdzone naukowo efekty, jednak - jak mówi prof. Dzierżanowski - w praktyce widać je jeszcze wyraźniej. Lekarz opowiada o pacjentce w ciężkim stanie, która po wizycie swojego psa "następnego dnia siadała w łóżku, uśmiechała się, choć wcześniej tylko leżała". To, jego zdaniem, siła psychosomatyki - obszar, który nauka dopiero zaczyna w pełni rozumieć.

Profesor Dzierżanowski planuje zbierać poparcie społeczne, naukowe i organizacyjne, a następnie przedstawić "Kartę praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym" Rzecznikowi Praw Pacjenta i Ministerstwu Zdrowia. - Widzimy realną możliwość nowelizacji ustawy o prawach pacjenta w ten sposób, aby obecność zwierząt była zagwarantowana na równi z ludzkimi wizytami - podkreśla. Według niego takie rozwiązanie zapobiegłoby arbitralnym zakazom.

Zmiana nie ma być jedynie zapisem prawnym, ale także sygnałem, że prawo do bliskości - także ze zwierzęciem - jest elementem godności pacjenta.

Polska kocha zwierzęta. Teraz czas na zmianę myślenia w medycynie

Z danych FEDIAF wynika, że Polska należy do europejskiej czołówki pod względem odsetka gospodarstw domowych posiadających zwierzęta. W kraju żyje ok. 8,4 mln psów i 7,5 mln kotów, a więź między ludźmi a zwierzętami jest ważną częścią życia rodzinnego i emocjonalnego.

W szpitalach wciąż jednak brakuje przestrzeni na tę relację - mimo że dla wielu pacjentów pies czy kot jest najbliższym "członkiem rodziny".

Prof. Dzierżanowski nie ma wątpliwości, że obecność ukochanego pupila na etapie nieuleczalnej choroby, może zmniejszyć lęk, przynieść ukojenie i dodać sił tam, gdzie medycyna koncentruje się głównie na ciele.  - Największym problemem terminalnie chorych pacjentów nie jest ich choroba, oni zazwyczaj się z nią pogodzili. Tym, co im najbardziej dolega, jest samotność - mówi.

Obecność psa czy kota przypomina, że wciąż jest ktoś, kto czeka, kocha i rozpoznaje "swojego" człowieka bez względu na to, jak bardzo zmieniła go choroba.

List poparcia dla "Karty praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym" można znaleźć w internecie.

Autorka/Autor: Agata Daniluk

Źródło: PAP, Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
KotyPsyZdrowiePrawa pacjenta
Czytaj także:
Testy torowiska na Rakowieckiej
"Parówka" przetestowała nowe torowisko. Termin podtrzymany
WARSZAWA
shutterstock_2489227945
Przejęli ponad 120 tysięcy kamerek. "Wielkie cierpienie ofiar"
BIZNES
Kazik Staszewski
Fani oburzeni po koncercie, Kazik wydał oświadczenie. "Mój czas nadszedł"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Wenezuela, Caracas
"Stanowczo odradzamy wszelkie podróże". Alert RCB
Polska
imageTitle
Z Bułgarii do Rzymu przez Szwajcarię. Oto trasa Giro d'Italia mężczyzn 2026
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Zełenski o priorytecie Ukrainy. Macron: Rosja nie dała żadnego sygnału
Świat
Pendolino
Pociąg uszkodzony w czasie jazdy. "Nie doszło do przebicia szyby"
Katowice
Donald Tusk
Tusk do Niemców w sprawie zadośćuczynienia: pospieszcie się
Polska
Zima góry
Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków
METEO
01 1505 tusk 2-0004
Tusk w Berlinie: jesteśmy świadkami kopernikańskiego przewrotu
Polska
Nikodem Marecki
Nie żyje Nikodem Marecki. Młody aktor miał 11 lat
Kraków
„Historyczny dzień!” - nowy etap polsko-niemieckich relacji w obszarze restytucji dóbr kultury
Niemcy zwracają Polsce zrabowane zabytki. "Historyczny dzień"
Polska
shutterstock_2498435047
Technologia, która od 10 lat ratuje serca Polaków
Zdrowie
afryka panna młoda
Uzbrojeni napastnicy porwali pannę młodą i druhny
Świat
Gołoledź, opady marznące - zdjęcie poglądowe
To polskie miasto wciąż nie może sobie poradzić z atakiem zimy
METEO
Wjechali pod prąd
Jechała pod prąd, zawróciła na stacji benzynowej. Nagranie
Kraków
Oslo, Norwegia
Wprowadzają dowód tożsamości dla cudzoziemców
BIZNES
imageTitle
Zaprezentowano trasę Giro d'Italia kobiet 2026
EUROSPORT
James Cameron
James Cameron "przerażony" AI: to blender
Kultura i styl
Uniwersytet Karola. Praga. Karol Nawrocki wygłasza wykład
Węgierskie media reagują na decyzję Nawrockiego. Piszą o "skandalu"
Polska
Dachowanie w Łazach
Dachował na ruchliwej drodze. Dostał wysoki mandat i punkty
WARSZAWA
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Wielka fala na rynku. Rekord pobity
BIZNES
AdobeStock_1788852409
Polska pod wpływem zgniłego wyżu. Pogoda na 5 dni
METEO
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
WARSZAWA
pap_20251027_0J1
Wiceszef MSWiA odszedł z rządu
Polska
Rafał Leśkiewicz i Karol Nawrocki
Komentarze po decyzjach Nawrockiego. "Prezydent chciałby przejąć kontrolę"
Polska
Karambol na A8 pod Wrocławiem
Zderzenie czterech ciężarówek i auta osobowego na A8
Wrocław
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny na cmentarzu. Sprawdzają, czy to zaginiony 34-latek
Katowice
Otwarcie mostu w Stroniu Śląskim
Nowy most otwarty. Poprzedni zniszczyła powódź
Wrocław
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzinna tragedia. Nie żyje 39-letnia kobieta
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica