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Zdrowie

Tusk wzywa szefa NFZ. W tle kryzys w ochronie zdrowia i spekulacje o dymisji Nowaka

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"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Debata o ochronie zdrowia w TVN24+
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Premier Donald Tusk spotka się dziś z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia i szefową resortu zdrowia. Ma rozmawiać nie tylko o głośnych ostatnio przypadkach wysokich wynagrodzeń lekarzy i rekordowej liczbie przepracowanych godzin - także o narastających problemach całego systemu ochrony zdrowia. Czy czekają nas też decyzje kadrowe? Wicepremier sugeruje konieczność dymisji szefa NFZ.
Kluczowe fakty:
  • Rozmowy mają dotyczyć m.in. wysokich wynagrodzeń lekarzy, rekordowej liczby przepracowanych godzin oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek medycznych.
  • Wicepremier Krzysztof Gawkowski sugeruje konieczność dymisji prezesa NFZ w związku z narastającymi trudnościami i potrzebą zmian kadrowych.
  • System finansowania ochrony zdrowia w Polsce boryka się z poważnym deficytem budżetowym, który w tym roku wynosi co najmniej 16 mld zł, a w przyszłym roku może wzrosnąć do 22 mld zł.
  • Eksperci podkreślają, że obecny model finansowania i organizacji ochrony zdrowia jest niewydolny i wymaga gruntownej reformy.

Rozmowy mają dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi m.in. o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach.

Problemy systemu ochrony zdrowia. Nie chodzi tylko o płace

Zapowiadając rozmowę z prezesem Funduszu, szef rządu przywołał dane dotyczące godzin pracy medyków z kontroli NIK. Chodziło o 488 godzin pracy miesięcznie na jednej ze stacji ratownictwa medycznego, czy o 120 godzin pracy lekarza bez przerw. Premier podkreślił, że liczy na "bardzo szybkie działanie". Zaznaczył, że NFZ jest odpowiedzialny za płacenie placówkom, ale jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę kontrolowania i egzekwowania przepisów prawa.

Wyjaśnijmy, że czas pracy medyków jest ograniczony zgodnie z przepisami prawa pracy, ale tylko jeśli pracują na umowach o pracę. Jednak znacząca większość lekarzy - jak wynika z danych gromadzonych przez AOTMiT ponad 70 proc. - świadczy usługi na podstawie kontraktu. W tej formule nie ma regulacji dotyczących czasu pracy.

Naczelna Izba Lekarska wyszła z propozycją wprowadzenia takiego ograniczenia - do 78 godzin tygodniowo (czyli ponad 300 miesięcznie) niezależnie od formy zatrudnienia.

Resort zdrowia, zaraz po nagłośnieniu sprawy milionowych zarobków lekarza bez specjalizacji, wyszedł z projektem ustawy pozwalającej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - na łączenie informacji o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Teraz Agencja gromadzi ze szpitali i przychodni dane zanonimizowane, co powoduje, ze resort (któremu AOTMiT podlega) nie wie, ile zarabia lekarz, jeśli pracuje w kilku placówkach lub na podstawie różnych form zatrudnienia.

Rząd przyjął projekt w ubiegły wtorek. Ustawę w czwartek - czyli dziewięć dni później - poparł Senat, teraz akt czeka na podpis prezydenta.

Tak zwane kominy płacowe i nieprawidłowości związane ze Szpitalem Południowym w Warszawie to tylko jeden z problemów polskiego systemu ochrony zdrowia. 1 lipca czekają nas podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Koszt ich przeprowadzenia, od lipca do grudnia, sięgnie 4,5 mld złotych. Resort zdrowia wciąż nie przedstawił sposobu, w jaki je sfinansuje. Wiadomo tylko, że w ubiegłym tygodniu poprosił Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o dodatkową ekspertyzę.

Z kolei tegoroczny budżet Narodowego Funduszu Zdrowia w połowie roku wciąż nie bilansuje się na kwotę co najmniej 16 mld zł, w przyszłym roku ma sięgnąć 22 mld zł i nie widać zapowiedzi żadnych ruchów, które miałyby zasypać tę lukę. Te, które zostały przeprowadzone, mają natomiast charakter szczątkowy.

"Istotne znaczenie w zmniejszeniu tzw. luki w budżecie NFZ miało dotychczasowe podjęcie konkretnych działań oszczędnościowych" - czytamy w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji przez Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Jak podają przedstawiciele MZ, pozwoli to zaoszczędzić ponad 2 mld zł w 2026 roku. Wśród wspomnianych działań resort wymienia m.in. zmiany zasad finansowania nadwykonań w ambulatoryjnych świadczeniach diagnostycznych kosztochłonnych (jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa), co ma przekładać się na oszczędność w wysokości 469 mln zł w skali br.

Jak dodało ministerstwo, na sytuację finansową Narodowego Funduszu Zdrowia wpływ ma szereg czynników, także zewnętrznych. Są one na bieżąco analizowane, aby w razie potrzeby podejmować adekwatne działania.

System finansowania ochrony zdrowia się wyczerpał

Eksperci podkreślają, że wszystkie te problemy nie są same w sobie odrębnymi chorobami, jakie toczą system, lecz raczej objawami kryzysu, jaki rozwijał się w ostatnich dekadach.

- Zróbmy reset i usiądźmy do poważnej dyskusji o przyszłości systemu ochrony zdrowia, bo te reguły, które teraz funkcjonują, tego modelu finansowania, tego modelu funkcjonowania płatnika publicznego, tego modelu odpowiedzialności zarówno obywateli jak i personelu medycznego, kontynuować nie możemy, bo on się zużył - przekonywała podczas Debaty w  TVN24+ dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Po likwidacji Kas Chorych w 2023 roku ochrona zdrowia w Polsce miała się opierać o finansowanie pochodzące ze składek zdrowotnych. Tak jednak nie jest - udział finansowania pozaskładkowego w 2025 roku wyniósł 21 procent i rośnie.

Czy prezes NFZ straci posadę?

Jak ustaliła PAP w źródłach zbliżonych do rządu do spotkania Donalda Tuska z prezesem NFZ Filipem Nowakiem ma dojść dzisiaj. W rozmowach ma także uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Z naszych ustaleń wynika natomiast, że w spotkaniu weźmie udział również Jakub Szulc, wiceprezes instytucji.

We wczorajszym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, sugerował, że nagromadzenie problemów,  z jakimi mierzy się polska ochrona zdrowia wymaga zmian w kierownictwie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdaniem wicepremiera nie należy czekać, aż prezes NFZ poda się do dymisji. - Przychodzi czas zmian i tyle. To znaczy premier w tej sprawie będzie podejmował decyzję z panią minister zdrowia [Jolantą Sobierańską-Grendą - red.] - mówił.

W kolejnym kroku - według Gawkowskiego - należy poszukać nowego prezesa NFZ, który "weźmie odpowiedzialność za to, żeby ten system stanął na nogi z klęczków". - Bo dzisiaj to, że można w szpitalach czterech albo pięciu pracować na etatach w tych samych godzinach, jest chore - dodał.

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Źródło: PAP, tvn24.pl, TVN24+, TVN24
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaDonald TuskNarodowy Fundusz ZdrowiaResort zdrowia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
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