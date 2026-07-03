Badamy zarobki medyków. Jak jest w innych krajach?

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Medyk-milioner, łączący pracę na etacie w jednym szpitalu, podpisujący dodatkowo jeszcze kilka umów na kontrakt z innymi lecznicami i pracujący w sumie po kilkanaście godzin dziennie, czasem przez wiele dni z rzędu. Dlaczego w polskim systemie ochrony zdrowia jest to jak najbardziej możliwe? Między innymi dlatego, że szpitale mające problem z zapewnieniem obsady dyżurów starają się przyciągnąć lekarzy atrakcyjnymi stawkami. Te, za godzinę, zbliżają się czasem do kwot nawet czterocyfrowych.