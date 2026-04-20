Waldemar Malinowski (OZPSP): propozycja prezesa NFZ-u jest wysoce niezrozumiała

Sytuacja w polskiej ochronie zdrowia osiągnęła punkt krytyczny. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) oraz Związek Powiatów Polskich zdecydowały się na krok, który ma uświadomić opinii publicznej i rządzącym skalę problemu. W placówkach w całym kraju pojawiły się czarne flagi, a personel medyczny założył czarne koszulki.

"Czarny Tydzień" w szpitalach powiatowych. Protest przeciwko cięciom w ochronie zdrowia

Diagnostyka po kosztach

Podstawowym problemem są pieniądze, a właściwie ich brak. Od wielu miesięcy piszemy w tvn24.pl, że Narodowy Fundusz Zdrowia boryka się z ogromną luką finansową, co wymusza szukanie oszczędności. Mechanizmy finansowe przekładające się na sytuację płatnika publicznego wyjaśniał w porannym paśmie TVN24 Piotr Wójcik, dziennikarz portalu tvn24.pl specjalizujący się w tematach zdrowotnych. - Pieniędzy w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia dramatycznie brakuje. Punktem wyjściowym była luka szacowana na 23 miliardy złotych. Po przesunięciach środków z kasy Ministerstwa Zdrowia zmniejszyła się do 18 miliardów, ale pieniędzy wciąż brakuje - podkreślał Wójcik.

W tej sytuacji Fundusz wprowadza cięcia, które w pierwszej kolejności objęły rozliczanie nadwykonań w wysokokosztowych badaniach. Do tej pory procedury takie jak kolonoskopia, gastroskopia, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, wykonywane powyżej limitu, były opłacane w 100 procentach i rozliczane kwartalnie. - Teraz propozycja zakłada finansowanie na poziomie 60 procent stawki dla kolonoskopii i gastroskopii oraz 50 procent dla tomografii i rezonansu. Dodatkowo szpitale mają czekać na wypłatę tych środków do końca roku budżetowego - tłumaczył Piotr Wójcik.

Dyrektorzy pod ścianą

Dla wielu dyrektorów szpitali takie warunki są nie do zaakceptowania. Waldemar Malinowski, prezes OZPSP, zwrócił uwagę, że o zmianach poinformowano dopiero w marcu, choć umowy podpisywane w grudniu zakładały pełne finansowanie świadczeń. Szpitale podkreślają, że przy obecnych kosztach energii, wynagrodzeń i materiałów realizacja badań za 50-60 procent ceny oznacza w praktyce dopłacanie do każdego pacjenta z własnych środków.

Skutki braku finansowania są już widoczne w harmonogramach przyjęć. Niektóre placówki zmuszone są już teraz przesuwać pacjentów na przyszły rok, co znacząco ogranicza dostępność diagnostyki. Choć resort zdrowia zapewnia, że onkologia pozostaje priorytetem, Waldemar Malinowski zwrócił uwagę, że aby pacjent trafił do ścieżki leczenia onkologicznego, najpierw trzeba chorobę wykryć.

Sytuację dodatkowo komplikują wewnętrzne sprzeczności systemu. W onkologii leki do chemioterapii pozostają nielimitowane, ale już samo ich podanie podlega ograniczeniom. W praktyce oznacza to, że jeśli pielęgniarka poda lek ponad limit wynikający z kontraktu, NFZ pokryje koszty jej pracy i zużytego sprzętu jednorazowego tylko w połowie.

Koniec z kredytowaniem dostaw leków?

Problemy całego systemu przekładają się na sytuację w konkretnych w placówkach, co pokazuje m.in. przykład szpitala w Skarżysku-Kamiennej. Zadłużona placówka przestała być wiarygodnym partnerem dla części dostawców, którzy nie mogli sobie pozwolić na kilkumiesięczne opóźnienia w płatnościach za kosztowne preparaty stosowane w programach lekowych.

Jak tłumaczył Piotr Wójcik, szpital zrezygnował z terapii z wykorzystaniem części leków stosowanych w programie leczenia stwardnienia rozsianego, a pacjentów przekierowano do szpitala w Końskich (miasta są od siebie oddalone o około 40 kilometrów). Zdaniem dziennikarza sytuacja tej lecznicy wpisuje się w szerszy kontekst problemu, który wiąże się z kredytowaniem przez szpitale systemu ochrony zdrowia.

Kontrahenci, oceniając kondycję finansową szpitali, coraz częściej oczekują planów restrukturyzacyjnych i wstrzymują dostawy. Według raportu Związku Powiatów Polskich zagrożonych upadłością jest co najmniej 40 szpitali powiatowych w kraju. Z najnowszej edycji Monitora Finansowania Ochrony Zdrowia dowiadujemy się natomiast, że zobowiązania wymagalne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) rosły nieprzerwanie przez sześć kolejnych kwartałów, osiągając w trzecim kwartale 2025 roku poziom 4,2 mld zł (15,3 proc. wszystkich zobowiązań). To oznacza wzrost o blisko 74 proc. w ciągu pięciu kwartałów. Całkowite zadłużenie SPZOZ wyniosło 27,7 mld zł.

System głuchy na argumenty

Przedstawiciele szpitali wskazują, że problem nie sprowadza się wyłącznie do braku pieniędzy, lecz wynika także z konstrukcji całego systemu. Waldemar Malinowski ocenił, że otoczenie prawne jest na tyle skomplikowane i przeregulowane, że trudności z jego interpretacją mają nawet eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej.

Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, zwróciła w ubiegłym tygodniu uwagę, że placówki są obecnie piętnowane za tzw. nadwykonania. Jak podkreśliła, szpitale realizują swoją podstawową funkcję, czyli leczą pacjentów i ponoszą związane z tym koszty, a jednocześnie zarzuca się im przyjmowanie zbyt dużej liczby chorych, tak jakby była to decyzja biznesowa, a nie element misji publicznej.

Środowisko postuluje przygotowanie ponadpartyjnej strategii dla ochrony zdrowia. Wśród propozycji pojawia się m.in. lepsza koordynacja opieki między lekarzami rodzinnymi (POZ), ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS) i szpitalami.

Krótkowzroczne oszczędności

Do protestu i apeli o rewizję cięć dołączyła Polska Unia Szpitali Klinicznych. Zarządzający największymi lecznicami w kraju wyrazili sprzeciw wobec "krótkowzrocznych oszczędności", które zaciągają "gigantyczny dług zdrowotny w społeczeństwie". Ostrzegli, że dzisiejsze cięcia będą wymagały skokowego zwiększenia nakładów za kilka lat, by naprawić szkody wyrządzone zdrowiu pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia przekonuje jednak, że zmiany są konieczne i wynikają z realiów demograficznych. Resort promuje konsolidację placówek oraz przeprofilowanie oddziałów, co ma skrócić czas oczekiwania na leczenie. Na ten cel rząd zapowiedział przeznaczenie ponad 1,1 miliarda złotych.

Tymczasem, jak oceniają dyrektorzy szpitali, dialog z resortem zdrowia od lat jest trudny i często ogranicza się do wzajemnego przerzucania się odpowiedzialnością. Jak zauważył prowadzący pasmo Robert Kantereit, również kolejne ekipy rządzące chętnie wytykają błędy swoim poprzednikom. - Obawiam się, że nie było jeszcze takiej ekipy, która miałaby zupełnie czyste sumienie w tej kwestii - podsumował Piotr Wójcik.

Protest potrwa do 24 kwietnia, a jego kulminacja zaplanowana jest na środę, 22 kwietnia. O godzinie 11:45 w szpitalach w całej Polsce odbędzie się symboliczna minuta ciszy dla systemu ochrony zdrowia, a o godzinie 12:00 w Warszawie rozpocznie się wspólna konferencja prasowa liderów protestu.

Jak zapewnił prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski - pacjenci będą objęci opieką i nie odczują tej sytuacji. Protest w dużej mierze ograniczy się do akcji informacyjnej, zarówno w formie plakatów, jak i informowania pacjentów przez dyrektorów i zespoły szpitalne o przyczynach całej akcji.