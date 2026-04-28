Zdrowie

Zapaść w ochronie zdrowia? Liczby pokazują, że problem narastał od lat

Prof. Piotr Czauderna: trwała nierównowaga wpływów i wydatków NFZ-u miała miejsce od znacznie dłuższego czasu
To nie kryzys, bo z kryzysami w służbie zdrowia mieliśmy już do czynienia wielokrotnie. To zapaść - takimi słowami kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera charakteryzuje sytuację w publicznej ochronie zdrowia. Przemysław Czarnek wskazuje słabe punkty systemu, ale zapomina o tym, że wiele z dzisiejszych problemów to efekt decyzji podejmowanych nie tylko w ostatnich dwóch latach oraz procesów, które toczyły się od dekad.
Kluczowe fakty:
  • Luka finansowa w ochronie zdrowia systematycznie się powiększa, a środki ze składki zdrowotnej nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia. Ile środków obecnie brakuje?
  • Fundusz Zapasowy, który wcześniej pomagał bilansować budżet, został już wyczerpany, a coraz większa część finansowania pochodzi ze źródeł pozaskładkowych.
  • Co najbardziej przyczyniło się do pogorszenia sytuacji w ostatnich latach? Eksperci wskazują na dwa ruchy rządu Mateusza Morawieckiego.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj. Warto też posłuchać "Wywiadu medycznego" w TVN24+.

Szczyt Medyczny zwołany przez Przemysława Czarnka odbył się w poniedziałek w Sejmie. Wzięli w nim udział m.in. była minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego Katarzyna Sójka, wiceminister z jej ekipy Janusz Cieszyński, doradca prezydenta ds. ochrony zdrowia prof. Piotr Czauderna, przedstawiciele związków zawodowych oraz kilku dyrektorów szpitali powiatowych.

Jak to było z finansami ochrony zdrowia?

Przemysław Czarnek ocenił, że zapaść w ochronie zdrowia objawia się tym, że o złej sytuacji finansowej z roku na rok mówi się coraz wcześniej.

- O ile w 2024 roku potężny kryzys objawił się na początku czwartego kwartału i tak weszliśmy w 2025 rok, o ile w 2025 roku potężny kryzys objawił się już na początku trzeciego kwartału i tak weszliśmy w 2026 rok, o tyle w tym roku o potężnym kryzysie mówimy na początku drugiego kwartału. Jeśli tego nie zatrzymamy, nie będzie tego pierwszego kwartału w wielu miejscach już w przyszłym roku - powiedział.

Rzeczywiście, luka finansowa w ochronie zdrowia jest coraz większa. Wejściowo na ten rok miało brakować 23 miliardów złotych. Według ostatnich deklaracji szefowej resortu zdrowia ma to być jak na razie 17 miliardów. NFZ szuka oszczędności - póki co w wycenie nadwykonań w wysokokosztowych badaniach obrazowych, ale zapowiada też podobne ruchy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, zabiegach usuwania zaćmy czy w rehabilitacji.

O luce finansowej mówiło się też w odniesieniu do roku ubiegłego. Jesienią okazało się, że do zbilansowania kasy NFZ zabraknie około 14 mld zł. Końcówka roku upłynęła pod znakiem dosypywania pieniędzy z różnych źródeł - zwiększania dotacji podmiotowej, obligacji skarbowych, dodatkowej dotacji z resortu zdrowia czy odmrożenia pieniędzy z Funduszu Medycznego.

Fundusz Zapasowy pomagał, ale już się wyczerpał

Tylko czy wcześniej system się bilansował? Nie. Fundusz zanotował ujemny wynik finansowy zarówno w 2024 roku (-7,7 mld zł), jak i w 2023 - tamten rok był wręcz pod tym względem rekordowy (-16,4 mld zł). Wtedy rząd dysponował jednak rezerwuarem, do którego chętnie sięgał, by pokrywać stratę. Pomogła w tym pandemia COVID-19 i fakt, że z uwagi na niewykonywanie dużej części świadczeń składka zdrowotna przewyższała wydatki na leczenie. W ten sposób Fundusz Zapasowy zwiększył się do maksymalnie 25 mld zł. Ale ten rezerwuar już się wyczerpał.

Jednocześnie system, zaprojektowany pierwotnie tak, by finansował się ze składki zdrowotnej, z roku na rok stawał się coraz mniej wydolny finansowo i coraz więcej pieniędzy musiało do niego trafiać ze źródeł pozaskładkowych.

- Jeszcze w roku 2024 roku było to kilkanaście miliardów. W tym roku [2025 - red.] to jest jakieś 34-35 miliardów, ale w kolejnym [2026 - red.] to będzie już 55 miliardów - prognozował Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich w listopadzie, podczas posiedzenia jednej z sejmowych komisji.

Składka zdrowotna w ubiegłym roku wystarczyła na pokrycie niespełna 80 procent wydatków NFZ. W 2024 roku ten udział wyniósł prawie 87 procent, w 2023 ponad 95 procent, ale w 2022 - 85 procent, a w 2021 - tylko 75 procent. Składkowe finansowanie tak naprawdę niemal w pełni wystarczało tylko w pierwszych czterech latach po likwidacji Kas Chorych (2003-2006), choć do 2019 roku udział źródeł pozaskładkowych nie przekraczał co do zasady 5 procent.

A co w największym stopniu przyczyniło się do lawinowego powiększania się nierównowagi finansowej? Eksperci wskazują na dwa ruchy, wykonane przez rząd Mateusza Morawieckiego. Jeden to przeniesienie finansowania m.in. świadczeń wysokospecjalistycznych, bezpłatnych leków dla seniorów i kobiet w ciąży, a także leków i wyrobów medycznych dla programów polityki zdrowotnej z budżetu resortu zdrowia do NFZ. Drugi to tzw. ustawa podwyżkowa, regulująca minimalne płace w ochronie zdrowia. Zakładany przez autorów ustawy wpływ na budżet miał wynieść zero złotych, a w głosowaniu zapanowała ponadpartyjna zgoda. Tylko w tym roku realizacja podwyżek będzie kosztowała ok. 72 mld zł i pochłonie jedną trzecią budżetu NFZ.

Zadłużone szpitale i coraz dłuższe kolejki

Przemysław Czarnek mówił też o trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych.

- 91 procent jest pod kreską, a w 40 procentach mamy już do czynienia z bankructwem - mówił. I rzeczywiście, zadłużenie szpitali działających jako samodzielne publiczne zakłady ochrony zdrowia rośnie, a sytuacja osiąga już punkt krytyczny, bo lecznice mają coraz większy problem z kredytowaniem systemu i czekaniem na płatności z NFZ. Zadłużanie trwa jednak już od wielu lat. Najświeższe dane wskazują na 27,65 mld zł zobowiązań, z czego wymagalne (czy te, których termin płatności już minął) stanowią 4,2 mld zł. W latach 2015-2024 zobowiązania szpitali wzrosły z 10,5 mld zł do 24,2 mld zł, czyli niemal dwuipółkrotnie.

Kandydat PiS na premiera wskazywał także na problem rosnących kolejek do szpitali i na zabiegi.

- Na fizjoterapię ambulatoryjną czeka dziś 914 tys. osób, a mediana czasu oczekiwania wynosi 237 dni. Na kolonoskopię, o której tak dużo się mówiło w ostatnich dniach, czeka 224 tysiące pacjentów, średnio przez 235 dni - wymieniał Czarnek. I choć kolejki rosną, a ostatnie ruchy NFZ polegające na ścięciu płatności za nadwykonania najprawdopodobniej nie zahamują, lecz nasilą ten trend, to i na to należałoby spojrzeć szerzej. Według Barometru WHC średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty zwiększył się w latach 2015-2024 z 2,9 miesiąca do 4,2 miesiąca.

Stary model się wyczerpuje. Mówi o tym i doradca prezydenta i szefowa MZ

System ochrony zdrowia i jego finansowanie wymagają przebudowy i to nie ulega wątpliwości. Wyważoną opinię podczas spotkania w Sejmie wyraził na ten temat prof. Piotr Czauderna.

- Problem leży w tym, że model systemu ochrony zdrowia powoli się wyczerpuje. Tak samo się wyczerpuje model finansowania tego systemu. Trwała nierównowaga wpływów i wydatków NFZ-tu miała miejsce od znacznie dłuższego czasu - mówił.

- Powodów jest wiele. Pierwszy to nieuniknione zmiany demograficzne. Polskie społeczeństwo się starzeje, a większość wydatków na ochronę zdrowia przypada na ostatnie lata życia człowieka, podczas gdy składki maleją. Druga sprawa to wprowadzanie nowych technologii, które są coraz bardziej kosztowne. Diagnostyka jest coraz lepsza, ale to generuje koszty. A społeczeństwo chce być leczone jak na Zachodzie - podkreślał.

Jak dodawał, nie da się już utrzymać modelu, który się opiera na leczeniu wszystkich problemów u specjalistów. - Wiem, że Polacy się przyzwyczaili, że ze wszystkim trzeba iść do specjalisty, ale dzisiaj mamy świetnie wykształconych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - wskazywał.

W podobnym tonie wypowiada się zresztą również szefowa Ministerstwa Zdrowia. - Publiczny system ochrony zdrowia wymaga znalezienia nowych sposobów zasilania finansowego, ponieważ obecny model - oparty na składce zdrowotnej - wyczerpał swoje możliwości - oceniła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach minister Jolanta Sobierańska-Grenda.

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
