Coś na uspokojenie? Jeden suplement diety zmniejsza agresję prawie o 30 procent

shutterstock_2152287849
Dieta śródziemnomorska królową diet. Materiał z 12.01.2023
Źródło: TVN24
Naukowcy z University of Pennsylvania dowiedli, że suplementacja kwasami omega-3, znanymi głównie z dbania o serce, ma zaskakujący wpływ na naszą psychikę. Z analizy blisko 30 badań wynika, że te zdrowe tłuszcze potrafią skutecznie wyciszać gwałtowne zachowania u osób w różnym wieku.
Kluczowe fakty:
  • Metaanaliza 29 badań obejmujących prawie 4000 uczestników potwierdziła, że suplementacja omega-3 zauważalnie obniża dwa różne typy agresji.
  • Efekt redukcji agresji był widoczny niezależnie od płci, wieku czy stanu zdrowia psychicznego badanych.
  • Naukowcy apelują o praktyczne wykorzystanie wyników. Można zacząć na przykład od zmian w diecie. Co warto wdrożyć?
  • Więcej artykułów o systemie ochrony zdrowia znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Dieta ma kluczowe znaczenie nie tylko dla naszej kondycji fizycznej, ale również dla chemii mózgu. Choć od dawna wiązano niedobory składników odżywczych z zachowaniami antyspołecznymi, najnowsza publikacja w czasopiśmie "Aggression and Violent Behavior" dostarcza konkretnych dowodów na to, jak potężnym narzędziem mogą być kwasy omega-3. Badacze sugerują, że nadszedł czas, by zacząć stosować tę wiedzę w praktyce - od poradni lekarskich po system sprawiedliwości.

Potwierdzone wsparcie psychiczne

Zespół badawczy pod kierownictwem neurokryminologa Adriana Raine’a przeprowadził kompleksową metaanalizę 29 randomizowanych badań kontrolowanych, w których łącznie wzięło udział niemal 4000 uczestników. Analiza danych gromadzonych w latach 1996-2024 wykazała, że krótkoterminowa suplementacja kwasami tłuszczowymi omega-3 prowadzi do zauważalnego spadku agresji o około 28 procent.

Dieta bogata w kwasy omega-3 może ochronić przed chorobą Alzheimera
Dieta bogata w kwasy omega-3 może ochronić przed chorobą Alzheimera

METEO

Co istotne, efekt ten był widoczny niezależnie od płci, wieku badanego czy konkretnej diagnozy medycznej, co czyni kwasy tłuszczowe uniwersalnym wsparciem dla zdrowia psychicznego. Adrian Raine podkreśla, że dowody są na tyle silne, iż suplementacja powinna być wdrażana bez względu na to, czy mamy do czynienia z pacjentem w klinice, czy osobą w systemie sądownictwa karnego.

Skuteczna walka z agresją planowaną i impulsywną

Jednym z najważniejszych odkryć badania jest fakt, że kwasy tłuszczowe pomagają w ograniczaniu dwóch różnych typów agresji: reaktywnej, będącej odpowiedzią na prowokację, oraz proaktywnej, czyli zachowania zaplanowanego z wyprzedzeniem. Wcześniej nie było jasne, czy suplementacja może wpływać na tak odmienne mechanizmy psychologiczne.

U zawałowców wykryto ten sam niedobór. A łykamy to "na wszelki wypadek"
U zawałowców wykryto ten sam niedobór. A łykamy to "na wszelki wypadek"

Badania, trwające średnio 16 tygodni, objęły szeroki przekrój demograficzny - od dzieci poniżej 16. roku życia po osoby w wieku 60 lat. Specjaliści radzą, aby rodzice szukający pomocy dla agresywnych dzieci wiedzieli, że dodatkowa porcja ryb w tygodniowym jadłospisie może być cennym uzupełnieniem standardowej terapii. Chociaż potrzebne są jeszcze długofalowe badania, już teraz widać, że olej rybi przynosi realne korzyści dla funkcjonowania mózgu.

Biologia spokoju

Dlaczego prosta suplementacja działa na nasze zachowanie? Naukowcy przypuszczają, że klucz tkwi w zdolności kwasów omega-3 do redukowania stanów zapalnych w organizmie oraz wspierania kluczowych procesów zachodzących w komórkach nerwowych. Chociaż eksperci zaznaczają, że omega-3 nie jest "magiczną pigułką", która całkowicie wyeliminuje przemoc ze społeczeństwa, to jednak stanowi istotny element wspierający walkę z tym problemem.

Składnik czekolady, który wyraźnie opóźnia starzenie. Potwierdzenie w nowym badaniu
Składnik czekolady, który wyraźnie opóźnia starzenie. Potwierdzenie w nowym badaniu

Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem tych kwasów do diety jest ich udowodniony, zbawienny wpływ na układ krwionośny - zmniejszają one ryzyko zgonów z powodu zawałów serca oraz udarów. Biorąc pod uwagę te wszystkie korzyści, badacze apelują o podjęcie działań i wykorzystanie dostępnej wiedzy dla poprawy bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Jak naturalnie uzupełnić niedobory omega-3?

Kwasy omega-3 pełnią fundamentalną rolę w prawidłowym budowaniu struktur mózgu oraz ochronie układu sercowo-naczyniowego. Ich niedobór rzadko daje oczywiste sygnały, jednak długofalowo może prowadzić do zaburzeń nastroju, problemów z koncentracją oraz zwiększonej podatności na zachowania agresywne.

Najlepszym naturalnym źródłem kwasów EPA i DHA (wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3) są tłuste ryby morskie, takie jak łosoś, makrela czy śledź. Choć kwas ALA (także z rodziny omega-3) występuje w produktach roślinnych (np. nasionach lnu), jego konwersja do form aktywnych w ludzkim organizmie jest mało efektywna.

Nowa odwrócona piramida żywieniowa. Co w niej dobrego, na co lepiej uważać?
Nowa odwrócona piramida żywieniowa. Co w niej dobrego, na co lepiej uważać?

Główną przyczyną powszechnych niedoborów omega-3 jest dieta uboga w ich naturalne źródła, przy jednoczesnej dominacji żywności wysoko przetworzonej, bogatej w kwasy omega-6. Choć omega-6 są niezbędne dla organizmu, ich nadmiar - zwłaszcza przy niedostatecznej podaży omega-3 - sprzyja procesom zapalnym i osłabia korzystne działanie kwasów omega-3.

Aby przywrócić równowagę i wesprzeć pracę mózgu, kluczowe jest ograniczenie żywności wysoko przetworzonej, bogatej w niekorzystne profile tłuszczowe, na rzecz regularnego spożywania ryb lub wysokiej jakości suplementacji olejem rybim. Warto jednak pamiętać, że ryby muszą być odpowiednio przygotowywane, jeśli mamy liczyć na ich dobroczynne właściwości. Panierowane i smażone w głębokim tłuszczu filety mają niewiele wspólnego ze zdrową dietą.

Dietetyk obalił największy mit i rozpętał burzę. "Nie wyjdzie to nikomu na zdrowie"
Dietetyk obalił największy mit i rozpętał burzę. "Nie wyjdzie to nikomu na zdrowie"

Opracowała Agata Daniluk/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

