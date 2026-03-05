Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Izby na SOR-ach zamiast porodówek. Szpitale się boją

|
Porodówki do poprawy
W izbie porodowej kobiecie towarzyszy wyłącznie położna
Z mapy Polski wciąż znikają kolejne oddziały położnicze - tylko od początku roku 18, a przez ostatnie 15 lat ponad 100. Ministerstwo Zdrowia, chcąc ratować sytuację, zaleca tworzenie izb porodowych w miejsce zamykanych porodówek. Jednak pomysł nie cieszy się zainteresowaniem. Dlaczego? Odpowiedzi szukał dziennikarz "Faktów".
Kluczowe fakty:
  • Sale porodowe - ta propozycja resortu nie spotkała się z zainteresowaniem dyrektorów szpitali. Niektórzy mają "lepszą ofertę", inni - wątpliwości.
  • Dlaczego w opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych i lekarzy nowe rozwiązanie jest niebezpieczne?
  • Zamykanie oddziałów położniczych oznacza dla wielu kobiet poród daleko od miejsca zamieszkania. Z czym się to wiąże? Jak widzą ten problem eksperci?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Ministerstwo Zdrowia, próbując odpowiedzieć na potrzeby kobiet, zaproponowało nowe rozwiązanie: w miejsce likwidowanych porodówek miałyby powstawać izby porodowe prowadzone przez położne.

Jak zauważył "Rynek Zdrowia", w ocenie skutków regulacji do rozporządzenia wprowadzającego to nowe rozwiązanie resort zakładał, że świadczenie całodobowej opieki położnej zostanie zakontraktowane przez "około 6 szpitali". Trzeciego marca ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda informowała, że jeden szpital "sygnalizował" możliwość złożenia wniosku o kontrakt z NFZ. Tymczasem Marek Nowicki z "Faktów" ustalił, żaden szpital nie zdecydował się na taki krok.

Telefon na 112: rodzę! Do porodówki 100 km. Lekarz: ratownikom życzę szczęścia
Dowiedz się więcej:

Telefon na 112: rodzę! Do porodówki 100 km. Lekarz: ratownikom życzę szczęścia

"To niebezpieczne rozwiązanie"

- Po prostu z naszych rozmów wynika, że dyrektorzy na dzień dzisiejszy nie są totalnie zainteresowani tworzeniem izb porodowych. Po pierwsze kobiety się tego obawiają, a po drugie dyrektorzy nie wezmą za to odpowiedzialności, bo pierwsze zdarzenie medyczne będzie obciążało dyrektora jednostki, że nie zabezpieczył w razie wypadku czy jakichś powikłań całego procesu - mówił w środowym wydaniu "Faktów" Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Obawy dyrektorów szpitali potwierdza też "Rynek Zdrowia". Dziennikarz portalu rozmawiał m.in. z dyrekcją szpitala w Chodzieży, Sejnach i Lesku. Chodzi między innymi o to, że na oddziałach ginekologiczno‑położniczych rodzące kobiety mają wsparcie całego zespołu - lekarza ginekologa, anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej. - Tam, gdzie nie ma już porodówek, ale funkcjonują całodobowe oddziały ginekologiczne szpital może nawet proponować ofertę lepszą niż ta, która wynikałaby z opisu wymagań, jakie musi spełnić podmiot realizujący nowe świadczenie - stwierdził dyrektor SPZOZ w Sejnach Waldemar Kwaterski.

W izbie porodowej kobiecie towarzyszy wyłącznie położna. Taki model, zdaniem ekspertów, może być ryzykowny. - Im bardziej przyglądałyśmy się temu nowemu rozwiązaniu, tym bardziej okazywało się ono po prostu niebezpieczne - mówiła w "Faktach" Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji "Rodzić po Ludzku"

Rodziła na progu szpitala. Od ponad roku nie ma tam porodówki
Dowiedz się więcej:

Rodziła na progu szpitala. Od ponad roku nie ma tam porodówki

Katowice

Jak pisaliśmy już w tvn24.pl, projekt MZ zakłada, że pokoje narodzin będą uruchamiane w sytuacjach, gdy kobieta trafi do szpitala już w zaawansowanej fazie porodu i nie będzie możliwości jej bezpiecznego transportu do oddziału położniczego. Jak wyjaśnia resort, to rozwiązanie nie ma zastępować porodówek ani służyć do przeprowadzania planowych porodów fizjologicznych, ale być zabezpieczeniem dla incydentalnych, nagłych porodów, które mogą wymagać szybkiej reakcji.

Projekt przewiduje także, że w takich sytuacjach położna lub personel medyczny oceni stan rodzącej i - jeśli to możliwe - przetransportuje ją do pełnoprawnej porodówki, z zapewnieniem całodobowego dostępu do transportu medycznego.

Lekarze kontra rzeczywistość

Fundacja zwraca uwagę, że nawet w pozornie fizjologicznym porodzie sytuacja może się w każdej chwili skomplikować. Co wtedy, gdy zabraknie możliwości wykonania cesarskiego cięcia? Resort zdrowia podkreśla, że izby porodowe mają być przeznaczone wyłącznie dla kobiet, u których poród przebiega szybko i bez komplikacji.

Trudna sytuacja porodówki w Wadowicach. Reaguje starosta
Dowiedz się więcej:

Trudna sytuacja porodówki w Wadowicach. Reaguje starosta

Kraków

- Nie zakładamy tego. Chodzi o sytuację, w której poród postępuje tak gwałtownie, że odbędzie się lada moment, więc w takich przypadkach kończy się on drogami natury - mówił w "Faktach" Tomasz Maciejewski, wiceminister zdrowia.

- Musi być też poradnia ginekologiczno-położnicza w miejscu, gdzie taki punkt działa, więc to też nie jest tak, że położna zostaje sama - dodał Paweł Florek, dyrektor Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji Narodowego Funduszu Zdrowia. Problem w tym, że porody odbywają się całą dobę, nie tylko w godzinach pracy poradni. - Nie jesteśmy w stanie stworzyć warunków na wszystko - podkreślił Florek.

- Bezpieczny system opieki położniczej powinien być planowany centralnie, a nie w sposób chaotyczny, w zależności od decyzji pojedynczych samorządów - zwracał uwagę w styczniu br. prof. Przemysław Kosiński, kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa, Perinatologii, Ginekologii i Rozrodczości UCK WUM. I wskazywał na brak spójnej strategii.

- Należy określić maksymalny czas dojazdu do oddziału położniczego i wyznaczyć granicę - na przykład 20-30 minut transportu - i w jej ramach porządkować sieć szpitali - proponuje ginekolog.

Poród daleko od domu

Tymczasem w niektórych regionach, np. na Podkarpaciu, "sytuacja jest dramatyczna" - kobiety są zmuszane do wynajmowania mieszkań z dala od domu, by być blisko szpitala z oddziałem położniczym. Zwrócili na to uwagę posłowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas dyskusji na sejmowej Komisji Zdrowia 10 lutego br. Prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku Joanna Pietrusiewicz podkreśliła wtedy, że konsekwencje zamykania porodówek ponoszą przede wszystkim ciężarne kobiety. Wskazała, że przez ostatnie półtora roku wprowadzono wiele potrzebnych zmian, które zwiększyły standard opieki okołoporodowej - np. poszerzenie kompetencji położnej. Zaznaczyła przy tym, że rozwiązania w rozporządzeniu MZ są niewystarczające. - To nie może być jedyna odpowiedź. To rozwiązanie, które z jednej strony ma działać w sytuacjach awaryjnych, wyjątkowych (...), natomiast nie ma odpowiedzi, co w związku z tym, że tak się dzieje - powiedziała Pietrusiewicz. Zaproponowała, że jednym z rozwiązań może być "bon porodowy", czyli wsparcie finansowe i logistyczne dla kobiet mieszkających daleko od ośrodków położniczych. Zdaniem prezeski fundacji obecna sytuacja zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu kobiet. Podkreśliła, że brakuje kompleksowych rozwiązań, bo problem jest systemowy.

Inaczej widzi to wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników prof. Ewa Barcz. Podczas wspomnianego posiedzenia Komisji Zdrowia podała przykład szpitala, w którym odbywa się 400 porodów rocznie. - Żeby zapewnić 24-godzinną opiekę dwóch lekarzy, musimy mieć w tym oddziale zatrudnionych co najmniej ośmiu lekarzy tak, by oni nie spędzali w szpitalu po pięć dób pod rząd - wskazała wiceprezes. Dodała, że do tego powinna być zapewniona opieka anestezjologa, pielęgniarki i położnej. Zdaniem prof. Barcz zamykanie porodówek służy poprawie bezpieczeństwa pacjentek, gdyż lekarze muszą mieć zachowaną ciągłość praktyki. - Czy któraś z pacjentek w sposób świadomy poszłaby rodzić do kogoś, kto widzi poród raz na tydzień? - pytała wiceprezes. Zwróciła uwagę, że np. kobiety z Siedlec same wybierają szpital w Warszawie albo Lublinie, mimo dłuższego dojazdu. Jak dodała, nie ma też danych, które stwierdzają, że teraz kobiety częściej rodzą w trakcie takiej podróży.

"Chcemy ostrzec kobiety"

Fundacja "Rodzić po Ludzku" uważa, że Ministerstwo Zdrowia nie panuje nad sytuacją, a chaos związany z miejscami do rodzenia zaostrza i tak już poważny kryzys demograficzny. - Przede wszystkim nie jesteśmy w stanie już kobietom dostarczać informacji. Dużo się mówi o porodach na SOR-ach, ale my nie wiemy, gdzie one mają rodzić. Co więcej, chcemy je ostrzec, by na tych SOR-ach nie rodziły, bo to nie jest tak, że teraz na każdym SOR-ze kobieta może urodzić, bo tak nie jest - mówiła Joanna Pietrusiewicz.

Od lutego bez porodówki w Wadowicach. "Decyzja jest bardzo trudna"
Dowiedz się więcej:

Od lutego bez porodówki w Wadowicach. "Decyzja jest bardzo trudna"

Polska ma obecnie jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie. W ubiegłym roku w naszym kraju przyszło na świat niespełna 240 tysięcy dzieci - tak źle nie było od wielu dekad. Dla porównania podczas wyżu demograficznego w latach 80. ubiegłego wieku rodziło się w Polsce ponad 700 tys. dzieci rocznie.

Autorka/Autor: Anna Bielecka/ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowie kobietPoródGinekologiaSORLekarzeResort zdrowia
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Samolot linii Emirates Airlines po starcie z międzynarodowego lotniska w Dubaju
Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"
Świat
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
Tysiące turystów utknęło na wycieczkowcach w portach Zatoki Perskiej
Świat
imageTitle
Odśpiewany hymn i saluty. Zmiana postawy irańskich piłkarek
EUROSPORT
Pył saharyjski, Trzcinno
Nad Polskę może nadciągnąć pył saharyjski. Czego się spodziewać
METEO
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
BIZNES
Usuwali drzewa, wpadli do rzeki
Wycinali drzewa, wpadli do lodowatej rzeki
Olsztyn
F-35 shooting down Iranian jet
Starcie nad Teheranem. Tak F-35 walczył z irańskim myśliwcem
RELACJA
imageTitle
Mistrzowie nad przepaścią. Tylko kilka takich przypadków w historii
EUROSPORT
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda zdjął krzyż w urzędzie, jest prawomocny wyrok
Lublin
Kristi Noem w trakcie przesłuchania w Izbie Reprezentantów (4 marca 2026)
Na Kapitolu zapytali ją wprost o romans z doradcą
Świat
Marek K.
"Wielki Mistrz" chce wyjść z więzienia
Martyna Sokołowska
Nielegalne odpady
W dokumentach wpisano minerały i piasek, ładunek był inny
Wrocław
chiny
Tak ma wyglądać najbliższe pięć lat. Jest nowy plan
BIZNES
Radiowóz Henryka Stolarka po wyciągnięciu ze stawu
"To nie oskarżony ma wyjaśnić, jak znalazł się tam jego odcisk"
Bartosz Żurawicz
Mężczyznę zatrzymano dzień po zdarzeniu
Wciągnął kobietę do auta, spłoszyli go przechodnie
Lubuskie
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
WARSZAWA
Wyrok wobec kierowcy zapadł już kilkanaście godzin po zatrzymaniu (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłączona jawność procesu "króla whisky". Z powodu zagrożenia życia oskarżonego
Łódź
imageTitle
Gwiazda snowboardu ofiarą "pijanego turysty". Przeszła kilka operacji
EUROSPORT
Michael Jackson podczas procesu w 2002 roku
Przez lata bronili Michaela Jacksona. Teraz mówią o "praniu mózgu"
Kultura i styl
suski sklej brejza
"Skandaliczne" słowa Marka Suskiego. Odpowiedział
Polska
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Program "zero procent, zero konkretów". Komentują propozycję Nawrockiego
Polska
imageTitle
Kane wypada z gry. Chwilowo nie zbliży się do rekordu Lewandowskiego
Najnowsze
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Jak u Gierka". Była szefowa NBP o pomyśle prezydenta
BIZNES
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
WARSZAWA
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
METEO
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
shutterstock_2712608549
"Prowadzi do postępującego uszkodzenia struktur mózgu". Dotyczy małych dzieci
Anna Bielecka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
METEO
imageTitle
Mbappe i Haaland oglądają jego plecy. "Najszybszy piłkarz w Europie"
Najnowsze
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica