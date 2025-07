"Żart z naszej godności". Osoby z niepełnosprawnościami czekają na asystencję

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Asystencja osobista daje osobom z niepełnosprawnościami możliwość samodzielnego i niezależnego życia, odciążając też ich rodziny.

Po wielu latach problem asystencji miał być w końcu systemowo rozwiązany już kilka miesięcy temu. Prace legislacyjne jednak wciąż trwają.

Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli rządu Donalda Tuska zaniepokoiły środowisko OzN sugestiami, że przez większe nakłady na zbrojenia na asystencję nie starczy już środków. Premier jednak uspokaja.

Co na to wszystko osoby z niepełnosprawnościami? Jakich rozwiązań oczekują?

- Asystencja osobista to nie jest luksus – to warunek godnego życia. Dzięki niej mogłabym funkcjonować tak, jak każdy inny dorosły człowiek – w zgodzie ze swoim rytmem, planami, potrzebami. Nie musiałabym prosić, błagać, negocjować. Nie musiałabym wybierać między kąpielą a wyjściem do pracy. Asystencja osobista to moja ręka, moje nogi, moje oczy wtedy, kiedy ich potrzebuję - mówi tvn24.pl Renata Orłowska, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni i przedstawia się jako "całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji psycholożka, wspierająca również pełnosprawnych".