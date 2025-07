Chorują nawet kilkumiesięczne dzieci. "Potrzebna jest ścisła współpraca z rodzicami"

Źródło: Anna Kuzmenko/Shutterstock

Kluczowe fakty: Nieswoiste choroby zapalne jelit to przewlekłe choroby o podłożu autoimmunologicznym o charakterze rzutowo-remisyjnym.

NZJ diagnozuje się u coraz młodszych pacjentów - nawet kilkumiesięcznych.

Nieswoiste zapalenia jelit wywołują szereg dokuczliwych objawów, głównie ze strony układu pokarmowego, prowadzących nierzadko do wykluczenia społecznego pacjentów.

W Polsce w ostatnich latach znacznie poprawił się dostęp do leczenia. Chorym na NZJ można zaproponować szeroką gamę dostępnych terapii, w tym leki biologiczne i drobnocząsteczkowe. Po wyczerpaniu refundowanych opcji możliwy jest udział w badaniach klinicznych nowych terapii.

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) to choroby o podłożu autoimmunologicznym, czyli wywołujące nieprawidłową reakcję układu odpornościowego, prowadzącą do niszczenia komórek narządów, w tym przypadku przewodu pokarmowego i jak sama nazwa wskazuje - głównie jelit. Do NZJ zalicza się głównie chorobę Leśniowskiego-Crohna (Ch. L-C.) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG).