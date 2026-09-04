Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Choroby rzadkie u dzieci. Rodzice walczą o terapie

|
Marysia Walczuk bawi się balonem w szpitalu
Mutacja PUS3 jest schorzeniem ultrarzadkim. Materiał Katarzyny Czupryńskiej-Chabros
Źródło wideo: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Najpierw "odyseja diagnostyczna", potem rozpoznanie choroby rzadkiej u dziecka, które często nie oznacza rozpoczęcia leczenia. Dlaczego? Bo terapia nie istnieje albo nie jest jeszcze dostępna. Rodzice małych pacjentów nierzadko sami szukają specjalistów i pieniędzy na badania. - Dziś o tym, czy będą kontynuowane decyduje możliwość zebrania przez rodzinę kolejnej kwoty - mówi mama dwulatki z ultrarzadką chorobą genetyczną. Czy można to zmienić?
Z tego artykułu dowiesz się między innymi:
  • Z jakimi wyzwaniami mierzą się rodzice małych pacjentów z chorobami rzadkimi.
  • Dlaczego często samodzielnie poszukują specjalistów, organizują zbiórki i inicjują badania naukowe.
  • O co apelują w petycji do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego?
  • Dlaczego badania nad chorobami rzadkimi mają znaczenie nie tylko dla wąskiej grupy pacjentów.

- Kiedy dostałam diagnozę Marysi i usłyszałam, że choroba jest nieuleczalna, uznałam, że nie mogę na to pozwolić - mówi Justyna Walczuk, która była także jedną z bohaterek reportażu "Płakałam tylko chwilę" w TVN24+.

Marysia cierpi na zespół sercowo-twarzowo-skórny, zaliczany do grupy rasopatii. To niezwykle rzadka choroba genetyczna – szacuje się, że dotyka ona jedną osobę na około 810 tysięcy, choć rzeczywista liczba chorych nie jest dokładnie określona. W swoim krótkim życiu dziewczynka już trzykrotnie była reanimowana. Na co dzień wymaga opieki wielu specjalistów i jest pod stałą kontrolą kilkunastu poradni. Jej codzienność to liczne terapie, badania i regularne wizyty lekarskie.

OGLĄDAJ: "Płakałam tylko chwilę". Jak żyją dzieci z chorobami rzadkimi
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Po diagnozie córki Justyna Walczuk założyła fundację MEK2 Research Foundation. Dziś współpracuje z lekarzami i naukowcami z Polski oraz zagranicy. Pomogła także zorganizować opiekę w taki sposób, aby dzieci z zespołem sercowo-twarzowo-skórnym mogły jednego dnia skonsultować się z kilkoma specjalistami, zamiast wielokrotnie wracać do szpitala.

Dzięki zbiórce, która przyniosła już półtora miliona złotych, mama Marysi finansuje badania nad chorobą córki, prowadzone pro bono przez naukowców analizujących materiał biologiczny dzieci, między innymi we współpracy z Instytutem Nenckiego PAN.

Rodzice podejmują działania

Z chorobami rzadkimi w Polsce żyje około trzech mln pacjentów, w tym dzieci. Znanych jest nawet 10 tysięcy takich schorzeń i prawie 80 proc. z nich ma podłoże genetyczne.

Ile czeka się na diagnozę takich chorób? Bywa, że nawet siedem lat, a rozpoznanie nie zawsze oznacza, że lekarze mogą zaproponować gotowy plan działania. Bywa, że terapie znajdują się na bardzo wczesnym etapie badań. Dostępne leczenie istnieje jedynie w przypadku około pięciu procent chorób.

"Prowadzi do postępującego uszkodzenia struktur mózgu". Dotyczy małych dzieci
Dowiedz się więcej:

"Prowadzi do postępującego uszkodzenia struktur mózgu". Dotyczy małych dzieci

Anna Bielecka

- W chorobach rzadkich nie można powiedzieć: "tym zajmiemy się za rok". Każdy miesiąc ma znaczenie. Każdy miesiąc to czas, którego moje dziecko nie odzyska - zwraca uwagę we wpisie na portalu społecznościowym fundacji badawczej AGO Alliance Poland jej prezes, dr Aldona Chmielewska, mama Alberta z ultrarzadką chorobę - syndrom AGO. Dlatego rodzice małych pacjentów starają się zrozumieć mechanizm choroby, a następnie znaleźć naukowców oraz laboratoria gotowe się zająć opracowaniem nowych terapii. Nierzadko jak właśnie Justyna Walczuk czy Aldona Chmielewska zakładają fundacje, budują międzynarodowe zespoły, inicjują projekty i poszukują środków na badania.

Rodzice chcą systemowego wsparcia

- Nie powinno być tak, że to rodzic chorego dziecka musi zakładać zbiórkę i finansować badania naukowe w celu rozwinięcia leczenia. Z opłaconych przeze mnie badań powstają rozwiązania, które mogą pomóc nie tylko mojej córce, ale też innym pacjentom z mutacją w genie MEK2. System nie wspiera inicjatyw wychodzących od rodziców - mówi Justyna Walczuk, która jest też pomysłodawczynią kampanii społecznej "Każdy zna kogoś, kto ma TO COŚ". Ta inicjatywa łączy rodziców dzieci z chorobami rzadkimi, organizacje pacjenckie i naukowców. Wspólnie domagają się stworzenia stałego systemu finansowania badań nad nowymi terapiami.

Odbiera sprawność krok po kroku. To nieuleczalna choroba, ale można ją spowolnić
Dowiedz się więcej:

Odbiera sprawność krok po kroku. To nieuleczalna choroba, ale można ją spowolnić

Kampania wspiera petycję "Nauka ratuje życie", skierowaną do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej autorzy postulują między innymi uruchomienie specjalnych programów grantowych, udział przedstawicieli pacjentów w konsorcjach ubiegających się o środki oraz finansowanie projektów na wszystkich etapach, od badań podstawowych, przez translacyjne, po kliniczne. Chcą również zniesienia limitów wniosków w konkursach, w których uczestniczą organizacje zrzeszające pacjentów z chorobami rzadkimi.

Rodziny, które walczą o leczenie

Los obiecujących projektów często zależy właśnie od determinacji rodziców i powodzenia publicznych zbiórek. - Przez ostatnie lata nauczyłam się o prowadzeniu projektów badawczych więcej, niż kiedykolwiek przypuszczałam. Wiem, z jakich etapów składają się badania, czego potrzebują laboratoria i jak łatwo wartościowy projekt może się zatrzymać, gdy kończą się środki. Rodzice mogą być partnerami nauki i wnosić do niej unikalną wiedzę o chorobie, ale nie mogą pozostawać jedynymi osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie całego procesu - przekonuje Justyna Walczuk.

Pięć milionów euro na cud. Polacy projektują lek dla 12 dzieci na świecie
Dowiedz się więcej:

Pięć milionów euro na cud. Polacy projektują lek dla 12 dzieci na świecie

Jak zaznacza, postulatem nie jest finansowanie każdego projektu, lecz stworzenie jasnych zasad ich eksperckiej oceny i stopniowego rozwoju. - Nie oczekujemy, że każdy pomysł automatycznie otrzyma finansowanie. Chcemy, aby powstała przejrzysta ścieżka, w której projekty będą oceniane przez ekspertów i rozwijane etapowo. Dziś o tym, czy badania będą kontynuowane, zbyt często decyduje nie ich potencjał naukowy, lecz możliwość zebrania przez rodzinę kolejnej kwoty. Petycja ma pokazać, że potrzeba takiego rozwiązania ma szerokie poparcie społeczne - mówi Walczuk.

Plan dla Chorób Rzadkich i wyzwania na 2026 rok

Postulaty kampanii "Każdy zna kogoś, kto ma TO COŚ" wpisują się w szerszą dyskusję o systemowym wsparciu osób z chorobami rzadkimi w Polsce. Rządowy Plan dla Chorób Rzadkich na lata 2024-2025 obejmował m.in. rozwój ośrodków eksperckich, poprawę diagnostyki, dostęp do informacji oraz koordynację opieki nad pacjentami. Dokument koncentrował się przede wszystkim na organizacji systemu ochrony zdrowia i ścieżki pacjenta.

W 2026 roku jednym z kluczowych wyzwań pozostaje zapewnienie ciągłości tych działań oraz powiązanie opieki nad pacjentami z finansowaniem badań naukowych.

Między planem a rzeczywistością. Czy poprawiła się sytuacja pacjentów z chorobami rzadkimi?
Dowiedz się więcej:

Między planem a rzeczywistością. Czy poprawiła się sytuacja pacjentów z chorobami rzadkimi?

Piotr Wójcik

Eksperci przypominają, że choroby rzadkie to obszar, który ma znaczenie znacznie szersze niż los pojedynczych grup pacjentów. - Badania nad chorobami rzadkimi często zaczynają się od jednego genu, jednego białka albo jednego mechanizmu choroby. Ale wiedza, która wtedy powstaje, może mieć znaczenie znacznie szersze, także dla chorób częściej występujących w populacji. Dlatego nie mówimy o niszowym obszarze medycyny, ale o przestrzeni, w której nauka bardzo precyzyjnie poznaje mechanizmy chorób i na tej podstawie może projektować konkretne terapie - mówi dr hab. Krzysztof Szczałuba, dyrektor Centrum Doskonałości ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych WUM.

O chorobach rzadkich Joanna Kryńska z TVN24 rozmawiała z Katarzyną Muras-Szwedziak, internistką, nefrolożką, reumatolożką i przewodniczącą zespołu chorób rzadkich w CSK Łódź, w jednym z odcinków "Wywiadu medycznego" w TVN24+.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
Czarno na białym
36 min
pc
Lekceważymy, a potem jest zaskoczenie. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?
Wywiad medyczny
57 min
Andrzej Lepper pap_20060113_05O (1)
15 lat od śmierci Andrzeja Leppera. "Nigdy nie uwierzę, że to było samobójstwo"
Tajemnice III RP
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieChoroby rzadkieResort zdrowiadzieciNeurologiaBadania naukowe
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Bogusław Bagsik
Twórca Art-B ścigany czerwoną notą Interpolu
Świat
Donald Tusk i politycy PiS w Sejmie
"Dostałem telefon, że będzie coś mocnego". Kulisy sejmowego starcia
Marcin Złotkowski
Niemiecka policja w Bergheim
Seria aktów sabotażu. "Może się to nasilić"
Świat
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Rekord w USA. Tak drogo jeszcze nie było
BIZNES
Donald Trump
Trump o Hiszpanii: będzie zrujnowanym krajem
Świat
imageTitle
Zastępca Piesiewicza podał datę posiedzenia zarządu PKOl
EUROSPORT
Rondo De Gaulle'a z wyspą zieleni. Wizualizacja
Palma zyska nowe otoczenie. "Nie będą to zwykłe nasadzenia"
WARSZAWA
jedna osoba trafiła do szpitala
Kierowca busa uderzył w uszkodzoną ciężarówkę. S3 zablokowana
Wrocław
Padaczka Drgawki. Mężczyzna Z Niepowodzeniem Przedawkowania. Zdrowie medyczne
Śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Jak działa klefedron?
Piotr Wójcik
Hejter usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Youtuber skazany za wysyłanie materiałów pornograficznych 13-latce
Lublin
2026-09-04T132607Z_1_LWD033904092026RP1_RTRWNEV_C_0339-UKRAINE-CRISIS-ATACK-SBU-0002
Zełenski: dron uderzył w główną siedzibę SBU
Świat
O interwencję poprosił kapitan samolotu
Szukały jej władze Peru. Zatrzymana na gdańskim lotnisku
Trójmiasto
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Sąd przedłużył areszt Stuu
WARSZAWA
Sylwester Suszek z Marianem W.
Wiadomo, który sąd zajmie się sprawą jednego z bohaterów afery Zondacrypto
Katowice
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Kontrowersyjny pomysł Trumpa. Zapowiadają wbicie pierwszej łopaty
Świat
sejm
"Nie mamy nic do ukrycia". Złożyli wniosek o komisję śledczą
Polska
shutterstock_1843441207
Xbox zmienia zasady dla graczy
BIZNES
Superwizjer - król kłusowników
"Czyny cięższego kalibru". Sąd łowiecki ukarał profesora
Michał Fuja
Michał Moskal, Radomir Wit
Moskal dementuje słowa wiceszefa klubu PiS. "Pomylił się"
Polska
Kolejna niebezpieczna sytuacja na tym samym przejeździe kolejowym w Gdańsku
"Ten sam przejazd. Ten sam niebezpieczny błąd"
Trójmiasto
Jedno ze zdjęć, zrobionych podczas sesji do okładki albumu "B'Day"
Beyonce świętuje po swojemu. Nowa odsłona kultowej płyty
Tomasz-Marcin Wrona
Myszołowiec towarzyski - zdjęcie przykładowe
"Niezwykle skuteczna metoda". To one ochronią gwiazdy kina
METEO
imageTitle
Siatkarki nie powiedziały ostatniego słowa. "Każda z nas przyjechała tutaj po więcej"
EUROSPORT
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła
WARSZAWA
Mikołaj Dorożała
Wiceminister składa rezygnację. Był atakowany przez PSL
Polska
imageTitle
Legia wypełnia lukę w ataku
EUROSPORT
Szpital w Głogowie
Szpital zgłosił, że pacjent próbował zgwałcić starszą kobietę. Trwa śledztwo
Wrocław
22 min
pc
Najtrudniejszy manewr w historii ESA. Sonda wlatuje w piekło Merkurego
Opinie i wydarzenia
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty deklarował, że Berek ma jego głos. Zagłosował przeciw
Polska
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Nawrocki reaguje na wystąpienie Tuska
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica