Prof. Zajkowska o potencjalnych źródłach cholery. "To należy rozważać" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Pacjentka w województwie zachodniopomorskim leży w szpitalu z podejrzeniem cholery. Kwarantanną objęto już 26 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 85 osób.

Cholera to tzw. choroba "brudnych rąk". Do zakażenia dochodzi drogą fekalno-oralną - na skutek spożycia wody lub produktów spożywczych zanieczyszczonych kałem osób chorych lub bezobjawowych nosicieli.

Wyjaśniamy, jak objawia się cholera i co jest w niej najbardziej niebezpieczne.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce " Zdrowie " w serwisie tvn24.pl.

W niedzielę konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski przekazał, że wykryto u kobiety leżącej w szczecińskim szpitalu bakterię cholery. Prowadzone są obecnie badania, czy jest ona toksynotwórcza.

Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówił w TVN24, że pacjentka pochodzi z województwa zachodniopomorskiego. - Przebieg ciężki, bardzo masywna biegunka, odwodnienie, niewydolność nerek, konieczność leczenia dializami - wymieniał.

To seniorka z chorobami towarzyszącymi. Ani ona, ani jej bliscy nie opuszczali w ostatnim czasie kraju.

Kobieta jest izolowana na oddziale zakaźnym w Szczecinie. Kwarantanną objęto 26 osób, które miały bezpośredni kontakt z chorą, w tym personel medyczny. Pod nadzorem epidemiologicznym jest łącznie 85 osób.

Cholera, czyli choroba "brudnych rąk"

Cholera jest ostrą chorobą biegunkową wywoływaną przez bakterie tzw. przecinkowce cholery - Vibrio cholerae. Jest to choroba tzw. brudnych rąk. Do zakażenia dochodzi drogą fekalno-oralną - na skutek spożycia wody lub produktów spożywczych zanieczyszczonych kałem osób chorych lub bezobjawowych nosicieli. Typowy okres wylęgania wynosi od 2 godzin do 5 dni.

- Do głównych objawów cholery należą biegunka o charakterze wodnisto-ryżowym, obfite wymioty bez nudności, znaczne odwodnienie, suchość błon śluzowych i zmniejszenie elastyczności skóry, suchość w ustach, zapadające się policzki i oczy. Gwałtowne odwodnienie może prowadzić do ostrego uszkodzenia nerek, zaburzeń elektrolitowych i zgonu – wylicza w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego i kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźne im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.

Leczenie cholery w pierwszej kolejności opiera się na szybkim i skutecznym uzupełnianiu utraconych płynów i elektrolitów, ponieważ głównym zagrożeniem dla życia jest odwodnienie, a nie sama infekcja bakteryjna. Antybiotyki mają znaczenie wspomagające, ale nie są podstawą leczenia - stosuje się doksycyklinę, azytromycynę lub ciprofloksacynę.

Higiena i szczepienia

W ostatnich latach największa liczba zachorowań na cholerę dotyczyła takich krajów jak Pakistan, Bangladesz, Mozambik, Syria i Malawi, Nigeria, Haiti i Kenia.

W związku z ruchem turystycznym mogą zdarzać się przypadki zakażeń w Polsce i w innych krajach - zwłaszcza, jeśli osoby podróżujące nie stosują się do zasad sanitarno-epidemiologicznych i nie są zaszczepione przeciwko cholerze. Te dwa aspekty są podstawą zapobiegania rozprzestrzenianiu się cholery.

Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu cholery? Bezpieczna woda

Pij wyłącznie wodę przegotowaną lub butelkowaną. Unikaj lodu niewiadomego pochodzenia. W warunkach polowych stosuj uzdatnianie: filtry, środki chemiczne (chlor, jod) lub gotowanie.

Bezpieczna żywność

Jedz tylko żywność świeżo ugotowaną i gorącą. Unikaj surowych owoców i warzyw, których nie możesz sam obrać. Unikaj surowych owoców morza, niedogotowanego mięsa. Trzymaj surową i gotową żywność oddzielnie. Myj owoce i warzywa wodą pitną.

Higiena rąk

Myj ręce mydłem i wodą: po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i przygotowywaniem posiłków, po kontakcie z odchodami dzieci.

W sytuacjach awaryjnych stosuj środki na bazie alkoholu (>60 proc.), choć nie zastępują one wody z mydłem przy zabrudzeniu kałem.

- Szczepionka przeciw cholerze jest zalecana do stosowania dla dzieci powyżej 2 lat i dorosłych, którzy planują podróż lub dłuższy pobyt w kraju występowania cholery oraz dla personelu ochrony zdrowia, służb ratunkowych i tym podobnych, delegowanego w zagrożone tereny. Skuteczność szczepionki przeciw cholerze oceniana jest na 85-90 procent - wyjaśnia prof. Rajewski.

Podstawowe szczepienie dzieci w wieku od 2 do 6 lat obejmuje 3 dawki podawane doustnie w odstępie od 1 do 6 tygodni. Dawkę przypominającą podaje się po 6 miesiącach.

Dzieci powyżej 6 lat i osoby dorosłe otrzymują 2 dawki szczepionki w odstępie od 1 do 6 tygodni oraz dawkę przypominającą po 2 latach.

- Ochrona po szczepieniu pojawia się po 1 tygodniu po zakończenia szczepienia podstawowego, dlatego wszystkie dawki szczepionki należy przyjąć przynajmniej 1 tydzień przed planowanym wyjazdem - podkreśla prof. Rajewski.

Cholera w Polsce

Ostatni przypadek cholery odnotowano w Polsce od 2019 roku. Wówczas do Świnoujścia przypłynął zakażony marynarz z Indii.

Czy tym razem powinniśmy obawiać się epidemii cholery w naszym kraju? - W chwili obecnej - nie. Nie można straszyć, nie należy siać paniki i dezinformacji. Trzeba zachować spokój i poczekać na wyniki dochodzenia sanitarno-epidemiologicznego - uspokaja prof. Rajewski.