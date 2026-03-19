Centralna e-rejestracja: ponad 1,7 miliona wizyt i nowe świadczenia od sierpnia

W nowy rok z centralną e-rejestracją (materiał Faktów TVN)

Od stycznia br. przez centralną e-rejestrację można zapisać się na wizytę pierwszorazową w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) w kardiologii oraz na badania profilaktyczne: mammografię i cytologię (w tym test HPV). Od 1 sierpnia 2026 roku systemem ma zostać objęte osiem kolejnych świadczeń, o czym poinformował na środowej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

Nowe świadczenia już w sierpniu

Centralna e-rejestracja ma zastąpić rozproszony system zapisów na wizyty do lekarzy, na zabiegi i operacje prowadzone w szpitalach i poradniach. Lista świadczeń objętych systemem ma być uzupełniana, a wszystkie świadczenia AOS mają zostać nim objęte do 31 grudnia 2029 roku.

Tymczasem od 1 sierpnia przez e-rejestrację będzie można się zapisać na pierwszą wizytę do poradni (w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej) także na świadczenia z zakresu:

chorób naczyń (u angiologa lub chirurga naczyniowego)

chorób zakaźnych

endokrynologii

hepatologii (u lekarza chorób wątroby)

immunologii (lekarza chorób układu odpornościowego)

nefrologii

neonatologii

pulmonologii (u lekarza chorób płuc).

"System działa i wspiera pacjentów"

Z danych MZ wynika, że w ramach centralnej e-rejestracji zrealizowano dotąd 1,7 mln wizyt, a 1,2 mln wizyt zaplanowano. Natomiast wolnych terminów w środę, 18 marca br., było ponad 300 tys.

Resort zdrowia poinformował, że dzięki e-rejestracji ponad 460 tys. wizyt zostało "odzyskanych", czyli albo zostały odwołane, albo ich termin zmieniony. 25 proc. z nich, czyli 116 tys., odwołali pacjenci przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP. Z kolei 16 proc., czyli blisko 74 tys. odwołali pacjenci przez SMS. Ponad 96 proc. uczestników ankiety zaprezentowanej przez MZ proces znalezienia terminu przez e-rejestrację ocenili jako łatwy. 75 proc. badanych chętnie poleci centralną e-rejestrację swoim znajomym.

- System działa, e-rejestracja działa. To narzędzie, które realnie wspiera pacjentów - stwierdził wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

Zmiany w finansowaniu AOS i nowy pomysł resortu

Maciejewski poinformował również, że resort zdrowia pracuje nad zmianami w koszyku świadczeń AOS, które umożliwią kompleksową diagnostykę pacjenta już w ramach pierwszej wizyty. - Przygotowujemy pakiet w każdym zakresie, aby na pierwszej wizycie można było zlecić pacjentowi maksymalną ilość badań, aby móc postawić rozpoznanie - powiedział wiceminister zdrowia.

Według Maciejewskiego zmniejszy to liczbę kolejnych wizyt w poradniach specjalistycznych. Wiceminister zapowiedział, że rozwiązanie przedstawi około połowy roku. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o ryzyko ograniczenia dostępności do lekarzy specjalistów w związku planowanymi przez NFZ zmianami w rozliczeniach świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS).

Jak relacjonowali uczestnicy Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia podczas poniedziałkowego posiedzenia przedstawiciel NFZ zapowiedział, że za świadczenia w AOS po przekroczeniu wartości zapisanej w kontrakcie z Funduszem NFZ będzie płacić 40 proc. Obecnie za nielimitowane świadczenia w AOS Fundusz płaci 100 proc. Zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie ma być wkrótce opublikowane. Jakie to niesie konsekwencje, pisaliśmy w środę w tvn24.pl.

- Dla pacjentów to będzie katastrofa, kolejki wydłużą się o lata - alarmował w rozmowie z naszym dziennikarzem Bartosz Fiałek, specjalista reumatolog. - Skutki będą złożone. Jeszcze bardziej zwiększy się liczba skierowań wystawianych w trybie pilnym, bo tryb zwykły przestanie mieć jakąkolwiek wartość (...). Oczywiście wydłużą się kolejki. W szczególności będzie to dotyczyć tych obszarów, w których podaż jest niewielka, na przykład w poradniach endokrynologicznych - komentował w rozmowie z nami Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Opracowała Anna Bielecka/ap