Zdrowie

Centra Zdrowia Psychicznego obejmują połowę Polaków. Dlaczego system wciąż nie działa w pełni?

Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
Medycy wyrażają obawy w sprawie zarządzenia NFZ
Ministerstwo Zdrowia wciąż nie przedstawiło finalnego modelu Centrów Zdrowia Psychicznego, choć zapowiadano to na koniec marca. Wiceminister Katarzyna Kęcka deklaruje, że projekt zostanie zaprezentowany po majówce, a opieka środowiskowa ma stać się stałym elementem systemu od 2027 roku. Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje raport na temat funkcjonowania CZP.

W lutym Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że do końca marca przedstawi finalny model centrów zdrowia psychicznego (CZP), ale tak się nie stało. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka mówi, że wyniki kontroli prowadzonej przez NIK wraz z rekomendacjami zostaną opublikowane w trzecim kwartale 2026 roku. Dziś natomiast w Najwyższej Izbie Kontroli odbywa się panel ekspercki, poświęcony centrom, które od 2018 roku działają w pilotażu i obejmują już połowę dorosłej populacji Polski.

Chcą sprawdzić jak prowadzony jest pacjent

- Model działania centrów zdrowia psychicznego planuję zaprezentować po majówce na posiedzeniu Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Opieka środowiskowa w centrach ma wejść na stałe od 1 stycznia 2027 r. i do końca 2029 r. objąć całą populację kraju – zapowiada Katarzyna Kęcka.

Wiceminister zdrowia mówi, że wskaźniki jakości w centrach zdrowia psychicznego mają pokazać, że faktycznie opieka środowiskowa jest zdecydowanie lepszą formą opieki.

Co po zakończeniu pilotażu? Resort zdecyduje w sprawie Centrów Zdrowia Psychicznego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co po zakończeniu pilotażu? Resort zdecyduje w sprawie Centrów Zdrowia Psychicznego

- Chcemy też sprawdzić, w jaki sposób pacjent w opiece środowiskowej jest prowadzony. Wiemy, że liczba osób z niej korzystających wzrosła, co miało spowodować spadek liczby hospitalizacji, ale tego spadku w skali kraju nie ma - mówi.

- Interesuje nas na przykład, czy hospitalizowany pacjent wrócił do szpitala i po jakim czasie. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego tam wrócił. Wyłączamy z tego osoby, które są hospitalizowane w związku z rozpoznaniami F10-F19, czyli zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania spowodowanymi zażywaniem substancji psychoaktywnych - podkreśla.

W nowym modelu opieki wciąż tylko połowa kraju

Pilotaż w centrach zdrowia psychicznego (CZP) prowadzony od 2018 roku jest najdłuższym w historii polskiej ochrony zdrowia. W takiej formule ośrodki miały działać do końca 2025 roku, ale resort zdrowia przedłużył program do końca 2026 roku.

Centra Zdrowia Psychicznego skupiają się na opiece blisko pacjenta w mniejszych ośrodkach pomocy medycznej, zapobieganiu kryzysom psychicznym, a gdy do nich dojdzie - na szybkim przywróceniu do równowagi. Obecnie swoją działalnością obejmują połowę dorosłej populacji Polski, ale eksperci, lekarze i pacjenci oczekują rozszerzenia ich sieci na cały kraj.

Co dalej z Centrami Zdrowia Psychicznego? Jest raport po pilotażu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej z Centrami Zdrowia Psychicznego? Jest raport po pilotażu

- Chciałabym usłyszeć, jak wygląda kwestia pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, który jest bardzo udany, tylko trzeba to rozszerzyć na cały kraj i wdrożyć - dopytywała pod koniec września w Sejmie, podczas prezentacji priorytetów nowego kierownictwa resortu zdrowia, posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem.

Najwyższa Izba Kontroli wykazała w 2024 roku problemy organizacyjne części placówek centrów zdrowia psychicznego z woj. wielkopolskiego, których działalność sprawdziła. NIK wymieniła błędy rozliczeniowe, braki kadrowe, stosowanie środków przymusu bezpośredniego poprzez unieruchomienie bez wymaganych procedur, zaniedbania w przestrzeganiu praw pacjentów i nieodpowiednie warunki lokalowe.

Jaka jest kondycja psychiczna Polaków?

Z raportu opracowanego przez Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk wynika, że Polacy oceniają swój stan psychiczny wyraźnie lepiej niż ogólny stan zdrowia (odpowiedź "bardzo dobry" wskazało w kontekście zdrowia psychicznego 64 proc. respondentów, a w odniesieniu do stanu ogólnego -  48 proc). Szczegółowe analizy wykazały, że sytuacja nie wygląda tak optymistycznie. Niemal połowa badanych doświadczyła objawów stale obniżonego nastroju w ciągu swojego życia. Co więcej, analiza dobrostanu psychicznego ujawniła, że najniższe wyniki respondenci odnotowali w obszarze życia społecznego.

Polska przeznacza na zdrowie psychiczne około czterech procent budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. To znacznie mniej niż w krajach takich jak Wielka Brytania czy Niemcy, gdzie według OECD wskaźnik ten wynosi około 10-15 procent.

Piotr Wójcik
Policjanci zatrzymali odbiorców przesyłki
Paczka z heroiną z Holandii. Dwóch mężczyzn zatrzymanych
Lubuskie
Patrick Muldoon
Zmarł Patrick Muldoon
Kultura i styl
imageTitle
PKOl pod gradem pytań o nagrody dla olimpijczyków. Piesiewicz zwołuje spotkanie
EUROSPORT
shutterstock_2627932381
Nie miała kwalifikacji, ale "leczyła". Akt oskarżenia dla fałszywej psycholożki
Lubuskie
Teheran. Nawet stolica Iranu ma dziś problemy z dostępem do wody i nie zapewnia mieszkańcom podstawowych potrzeb życiowych
"Nierealistyczne" warunki. Iran krytykuje działania USA
BIZNES
190419 SZEPIETOWSKA ND arch-0003
Raper Bedoes i 11-letnia Maja nagrali "diss na raka"
Polska
Służby próbują uratować humbaka Timmy'ego
Wyzwolił się z pułapki, wpadł w kolejną. Los Timmy'ego pozostaje niepewny
METEO
imageTitle
Kolejna wielka wpadka Donnarummy. Guardiola go broni
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Józin
Auto zmiażdżone, kierowca nie przeżył
WARSZAWA
Jeff Bezos
Historyczny start rakiety. Blue Origin dogania SpaceX
Technologia
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie sześciolatki. Policja: samochodem kierował ojciec
WARSZAWA
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy bezradne wobec kryzysów
BIZNES
2Jezus
"Haniebny czyn" izraelskiego żołnierza. Minister przeprasza
Świat
imageTitle
Reprezentantka Polski niespodziewanie schodzi ze sceny. "Na swoich zasadach"
EUROSPORT
Sędzia
Zaatakowana nożem 12-latka częściowo straciła wzrok. Jest wyrok
Rzeszów
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
BIZNES
shutterstock_1863279205
Kłopot z zapewnieniem domowej opieki? "Proszę informować NFZ"
Piotr Wójcik, Agnieszka Pióro
Donald Tusk i Emmanuel Macron
Macron będzie w Gdańsku. Rozmowy z Tuskiem o bezpieczeństwie
Polska
Skutki powodzi w okolicach stolicy Nowej Zelandii
Stan wyjątkowy i ewakuacja mieszkańców. Powódź w stolicy
METEO
imageTitle
Zachwyty nad Polakiem. "Czeka go świetlana przyszłość"
EUROSPORT
Rumen Radew zrezygnował z urzędu 19 stycznia tego roku
Prorosyjska partia zwycięża z dużą przewagą. Kończą liczyć głosy
Świat
Łosie kąpiące się w Bałtyku
Wspaniały widok nad Bałtykiem. Para radosnych łosi
Trójmiasto
Co Peter Magyar "oznajmił" w sprawie pozwoleń na pracę dla migrantów
Magyar "unieważni pozwolenia na pracę dla migrantów"? Skąd ta zapowiedź
Zuzanna Karczewska
Opady słabego śniegu, deszcz ze śniegiem
Spadnie nawet 5 centymetrów śniegu. IMGW ostrzega
METEO
Areszt dla 7 osób działających w grupie przestępczej związanej z rozbojami i hazardem
Seria zatrzymań w Łodzi. Znaleziono blisko milion w gotówce
Łódź
imageTitle
Hiszpanie ustalili "priorytet Lewandowskiego"
EUROSPORT
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
BIZNES
Odpadnięcie ze ściany i ciężkie obrażenia wspinacza w Karkonoszach
Wspinacz odpadł od ściany. Akcja ratunkowa w górach
Wrocław
Policja zatrzymała podejrzanego
Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
WARSZAWA
Łukasz Mejza
Europoseł PiS: decyzja w sprawie Mejzy jest dla mnie niezrozumiała
Polska
