Centra Zdrowia Psychicznego obejmują połowę Polaków. Dlaczego system wciąż nie działa w pełni? Oprac. Piotr Wójcik

W lutym Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że do końca marca przedstawi finalny model centrów zdrowia psychicznego (CZP), ale tak się nie stało. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka mówi, że wyniki kontroli prowadzonej przez NIK wraz z rekomendacjami zostaną opublikowane w trzecim kwartale 2026 roku. Dziś natomiast w Najwyższej Izbie Kontroli odbywa się panel ekspercki, poświęcony centrom, które od 2018 roku działają w pilotażu i obejmują już połowę dorosłej populacji Polski.

Chcą sprawdzić jak prowadzony jest pacjent

- Model działania centrów zdrowia psychicznego planuję zaprezentować po majówce na posiedzeniu Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Opieka środowiskowa w centrach ma wejść na stałe od 1 stycznia 2027 r. i do końca 2029 r. objąć całą populację kraju – zapowiada Katarzyna Kęcka.

Wiceminister zdrowia mówi, że wskaźniki jakości w centrach zdrowia psychicznego mają pokazać, że faktycznie opieka środowiskowa jest zdecydowanie lepszą formą opieki.

- Chcemy też sprawdzić, w jaki sposób pacjent w opiece środowiskowej jest prowadzony. Wiemy, że liczba osób z niej korzystających wzrosła, co miało spowodować spadek liczby hospitalizacji, ale tego spadku w skali kraju nie ma - mówi.

- Interesuje nas na przykład, czy hospitalizowany pacjent wrócił do szpitala i po jakim czasie. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego tam wrócił. Wyłączamy z tego osoby, które są hospitalizowane w związku z rozpoznaniami F10-F19, czyli zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania spowodowanymi zażywaniem substancji psychoaktywnych - podkreśla.

W nowym modelu opieki wciąż tylko połowa kraju

Pilotaż w centrach zdrowia psychicznego (CZP) prowadzony od 2018 roku jest najdłuższym w historii polskiej ochrony zdrowia. W takiej formule ośrodki miały działać do końca 2025 roku, ale resort zdrowia przedłużył program do końca 2026 roku.

Centra Zdrowia Psychicznego skupiają się na opiece blisko pacjenta w mniejszych ośrodkach pomocy medycznej, zapobieganiu kryzysom psychicznym, a gdy do nich dojdzie - na szybkim przywróceniu do równowagi. Obecnie swoją działalnością obejmują połowę dorosłej populacji Polski, ale eksperci, lekarze i pacjenci oczekują rozszerzenia ich sieci na cały kraj.

- Chciałabym usłyszeć, jak wygląda kwestia pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, który jest bardzo udany, tylko trzeba to rozszerzyć na cały kraj i wdrożyć - dopytywała pod koniec września w Sejmie, podczas prezentacji priorytetów nowego kierownictwa resortu zdrowia, posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem.

Najwyższa Izba Kontroli wykazała w 2024 roku problemy organizacyjne części placówek centrów zdrowia psychicznego z woj. wielkopolskiego, których działalność sprawdziła. NIK wymieniła błędy rozliczeniowe, braki kadrowe, stosowanie środków przymusu bezpośredniego poprzez unieruchomienie bez wymaganych procedur, zaniedbania w przestrzeganiu praw pacjentów i nieodpowiednie warunki lokalowe.

Jaka jest kondycja psychiczna Polaków?

Z raportu opracowanego przez Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk wynika, że Polacy oceniają swój stan psychiczny wyraźnie lepiej niż ogólny stan zdrowia (odpowiedź "bardzo dobry" wskazało w kontekście zdrowia psychicznego 64 proc. respondentów, a w odniesieniu do stanu ogólnego - 48 proc). Szczegółowe analizy wykazały, że sytuacja nie wygląda tak optymistycznie. Niemal połowa badanych doświadczyła objawów stale obniżonego nastroju w ciągu swojego życia. Co więcej, analiza dobrostanu psychicznego ujawniła, że najniższe wyniki respondenci odnotowali w obszarze życia społecznego.

Polska przeznacza na zdrowie psychiczne około czterech procent budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. To znacznie mniej niż w krajach takich jak Wielka Brytania czy Niemcy, gdzie według OECD wskaźnik ten wynosi około 10-15 procent.