Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

To komórki "zombie" postarzają nas od środka? Można je usunąć

|
usg shutterstock_2049134810
Miał 50 procent szans na przeżycie. Od blisko trzydziestu lat żyje z przeszczepioną wątrobą
Źródło: Fakty TVN
Są stare, uszkodzone i zamiast zniknąć, zatruwają sąsiednie tkanki. Naukowcy zidentyfikowali konkretne komórki układu odpornościowego, które zamiast chronić narządy, zaczynają ich degradację. Czy da się usunąć to biologiczne "zombie"?
Kluczowe fakty:
  • Naukowcy z University of California-Los Angeles (UCLA) zidentyfikowali szczególną grupę komórek odpornościowych, które napędzają proces stłuszczenia wątroby, ale także inne poważne choroby.
  • Z wiekiem liczba chorobotwórczych komórek rośnie, a przekształcanie zdrowych makrofagów w komórki zombie przyspieszają konkretne czynniki. Badacze wskazują, jakie.
  • Eksperyment lekowy u myszy ze stłuszczeniem wątroby przyniósł spektakularne efekty - choroba się cofnęła, a narząd odzyskał prawidłową funkcję i wygląd. Jakie są szanse na takie leczenie u ludzi?
Styl życia i dieta mają bezpośredni wpływ na to, jak szybko starzeją się nasze narządy. Dla wielu osób to oczywistość. Naukowcy od lat próbują jednak zrozumieć, jakie konkretne procesy stoją za tym zjawiskiem i które elementy organizmu rzeczywiście przyspieszają jego biologiczny zegar. Badacze z University of California-Los Angeles (UCLA) wskazali teraz konkretną grupę komórek układu odpornościowego, które zamiast chronić organizm, zaczynają działać na jego niekorzyść. Ich identyfikacja, jak podkreślają badacze w czasopiśmie "Nature Aging", może mieć duże znaczenie w kontekście narastającej skali stłuszczenia wątroby na świecie.

Czym są komórki zombie?

Komórki zombie, naukowo nazywane komórkami senescentnymi, to uszkodzone, stare jednostki, które przestały się dzielić, ale nie uległy naturalnemu procesowi obumarcia, czyli apoptozie. Zamiast zniknąć z organizmu, pozostają aktywne metabolicznie i gromadzą się w tkankach. Ich obecność nie jest obojętna - wydzielają one prozapalne cytokiny, które uszkadzają zdrowe sąsiednie komórki i blokują regenerację tkanek, wywołując przewlekłe stany zapalne.

Wcześniejsze badania łączyły już te "komórki-duchy" z szeregiem poważnych patologii, w tym z cukrzycą typu 2, miażdżycą, zwyrodnieniem stawów, włóknieniem płuc oraz chorobą Alzheimera.

Nowe przyczyny trzeciego najgroźniejszego raka na świecie. Można to zatrzymać
Dowiedz się więcej:

Nowe przyczyny trzeciego najgroźniejszego raka na świecie. Można to zatrzymać

Naukowcy z UCLA wykazali, że to właśnie komórki odpornościowe typu zombie są główną siłą napędową stłuszczenia wątroby. - Komórki starzejące się są dość rzadkie, ale wyobraźmy je sobie jak zepsuty samochód na autostradzie 405. Jeden stojący w korku samochód może zablokować ruch na wiele kilometrów. Teraz wyobraźmy sobie pięć lub dziesięć takich komórek, które powoli się kumulują. Właśnie to te komórki robią z tkanką: nawet niewielka ich liczba powoduje ogromne zakłócenia - tłumaczy dr Anthony Covarrubias, współautor badania.

Szczególną uwagę badaczy przykuły makrofagi - duże komórki układu odpornościowego, które dotychczas uważano za odporne na "stanie się zombie", ponieważ ich zadaniem jest właśnie sprzątanie patogenów i martwych komórek. Zespół z UCLA zidentyfikował jednak unikalną sygnaturę molekularną: połączenie białek p21 i TREM2, które bezbłędnie wskazuje na zestarzałego, dysfunkcyjnego makrofaga.

Cholesterol przyspiesza zegar biologiczny

Badania wykazały, że liczba starzejących się makrofagów w wątrobie drastycznie rośnie wraz z wiekiem - u młodych myszy stanowią one zaledwie 5 proc., podczas gdy u starszych osobników aż 60-80 proc. Co jednak bardziej niepokojące, proces ten może być drastycznie przyspieszany przez złą dietę. W jaki sposób?

W tym momencie zaczynamy gwałtownie się starzeć. Wskazano wiek i co "psuje" się najszybciej
Dowiedz się więcej:

W tym momencie zaczynamy gwałtownie się starzeć. Wskazano wiek i co "psuje" się najszybciej

Nadmiar cholesterolu LDL (tzw. złego cholesterolu) powoduje, że zdrowe makrofagi zmieniają się w komórki zombie. - Fizjologicznie makrofagi mogą zarządzać metabolizmem cholesterolu. Ale w stanie przewlekłym jest to patologia - wyjaśnia Ivan Salladay-Perez, pierwszy autor publikacji. Nadmiar tego związku, wynikający z przekarmienia, jest głównym czynnikiem napędzającym populację starzejących się komórek.

Naukowcy stawiają teraz pytanie, czy dieta bogata w tłuszcze i cholesterol przyspiesza starzenie się nie tylko wątroby, ale i mózgu, serca czy tkanki tłuszczowej.

Można odwrócić chorobę

Obiecujące efekty przyniósł eksperyment z użyciem leku ABT-263, który selektywnie eliminuje komórki zombie. U myszy cierpiących na stłuszczenie wątroby podanie preparatu wywołało wyraźne zmiany: masa wątroby wróciła do poziomu uznawanego za prawidłowy, spadając z około 7 proc. do 4-5 proc. masy ciała. Jednocześnie całkowita masa ciała zwierząt zmniejszyła się o około jedną czwartą, a same wątroby - wcześniej powiększone i żółtawe - odzyskały zdrowy, czerwony kolor. Co szczególnie istotne, poprawę osiągnięto bez wprowadzania zmian w diecie. - Eliminacja starzejących się komórek nie tylko spowalnia stłuszczenie wątroby, ale wręcz je odwraca - podkreśla Salladay-Perez.

W pięć lat można całkowicie cofnąć zmiany. Warunek: całkowita abstynencja
Dowiedz się więcej:

W pięć lat można całkowicie cofnąć zmiany. Warunek: całkowita abstynencja

Choć wyniki są rzeczywiście obiecujące, droga do leczenia ludzi jest jeszcze bardzo daleka. Lek ABT-263, choć skuteczny u myszy, jest zbyt toksyczny dla człowieka. Zespół z UCLA pracuje więc nad opracowaniem nowych związków, które pozwolą selektywnie usuwać dysfunkcyjne makrofagi bez ryzyka poważnych działań niepożądanych.

Skala problemu jest ogromna. W samym Los Angeles na stłuszczenie wątroby cierpi 30-40 proc. mieszkańców. - To ogromny kryzys zdrowia publicznego w toku. Obserwujemy stłuszczenie wątroby u coraz młodszych osób - ostrzega dr Covarrubias.

Najwięcej białka dostarcza mięso, a nabiał działa prozapalnie? Rozwiewamy popularne mity
Dowiedz się więcej:

Najwięcej białka dostarcza mięso, a nabiał działa prozapalnie? Rozwiewamy popularne mity

Zrozumienie mechanizmu powstawania komórek zombie może jednak otworzyć drzwi do leczenia nie tylko wątroby, ale także miażdżycy, nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer, gdzie kluczową rolę mogą odgrywać zestarzałe makrofagi w mózgu, czyli mikroglej (makrofagi ośrodkowego układu nerwowego). - Wszystko sprowadza się do zrozumienia, jak te komórki w ogóle powstają - podkreśla naukowiec.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Zdrowy styl życiaCholesterolBiologiaBadania naukoweZdrowieChoroby cywilizacyjne
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Tragiczny finał pościgu na S3
Policyjny pościg zakończony śmiercią. Decyzja prokuratury
Lubuskie
Temecula, Kalifornia. Pilot awaryjnie lądował balonem
Awaryjne lądowanie w ogródku. "Pilot to mistrz"
Świat
imageTitle
Wyjątkowy Tour de Pologne. Z sektorem Czesława Langa
EUROSPORT
Funkcjonariusze CBA
CBA w dwóch resortach. "Pewnego rodzaju kontrowersje"
Polska
Elon Musk
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
BIZNES
Wizualizacje "Nowego Miasta" w Krakowie
Kraków zamierza zbudować miasto w mieście. Przedsiębiorcy: chcą nas wykurzyć
Bartłomiej Plewnia
Hawana, Kuba
"Przełomowe" spotkanie w Hawanie. "Mają niewiele czasu"
Świat
imageTitle
Zderzenie jak z koszmaru. Trafiony nogą w głowę
EUROSPORT
Niszczył wiatę przystankową
Zniszczył wiatę przystankową. Przejeżdżała akurat policjantka. Nagranie
Białystok
Prawdopodobnie uszkodzony czołg na poligonie Hijudai w prefekturze Oita w Japonii (21.04.2026)
Tragiczny wypadek na poligonie. W czołgu wybuchł pocisk, są ofiary
Świat
shutterstock_2380472519
"To rzeczywiście jest największy kryzys w historii"
BIZNES
imageTitle
Otarł się o śmierć w pożarze. Właśnie podpisał zawodowy kontrakt
EUROSPORT
David Anthony Burke, znany jako D4vd
Piosenkarzowi grozi dożywocie lub kara śmierci
Świat
Konkret24. "Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje
"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale im pasuje
Michał Istel
Tragiczny wypadek w lesie
Tragiczny wypadek podczas wycinki. Nie żyje 43-latek
Lublin
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Dwa dni był siłą przetrzymywany w mieszkaniu i bity. Pięciu mężczyzn z zarzutami
WARSZAWA
Obrońcy oskarżonych nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami
Afera pedofilska przed sądem. Oskarżony lekarz i organista
Poznań
imageTitle
Czołowa tenisistka zrezygnowała. Skorzysta Fręch
EUROSPORT
shutterstock_2577151519
Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP
BIZNES
Przymrozki
Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju
METEO
Peter Magyar
Magyar o wizycie Netanjahu i możliwym aresztowaniu. "Jestem pewien, że on o tym wie"
Świat
Wyrok jest prawomocny (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kolegę nożyczkami, ciężko raniąc go w szyję. Jest prawomocny wyrok
Olsztyn
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Co ustalili w nocy? Kaczyński: partia będzie miała dwa płuca
Polska
Atak Izraela na Liban (8.04).
Hiszpania wzywa UE do reakcji na działania Izraela
BIZNES
Akcja służb w Cięcinie pow. żywiecki
70 osób ewakuowanych po zderzeniu auta z pociągiem. Wezwano karetkę
Katowice
Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki
WARSZAWA
Turyści uwięzieni na punkcie widokowym w Rio de Janeiro
"Przerażające". Turyści usłyszeli strzelaninę, nie wiedzieli, co się dzieje
Świat
Zatrzymała go policja (zdjęcie ilustracyjne)
47-latka poznała w sieci 27-latka. Uderzył ją, związał i okradł
Białystok
Pierwszy stopień New Glenna wraca na Ziemię
Kosztowna porażka firmy Jeffa Bezosa. Problemy zaczęły się po starcie
METEO
imageTitle
Ani tokenów, ani pieniędzy. "Dopiero teraz wychodzą grube rzeczy"
EUROSPORT
