To komórki "zombie" postarzają nas od środka? Można je usunąć

Kluczowe fakty: Naukowcy z University of California-Los Angeles (UCLA) zidentyfikowali szczególną grupę komórek odpornościowych, które napędzają proces stłuszczenia wątroby, ale także inne poważne choroby.

Z wiekiem liczba chorobotwórczych komórek rośnie, a przekształcanie zdrowych makrofagów w komórki zombie przyspieszają konkretne czynniki. Badacze wskazują, jakie.

Eksperyment lekowy u myszy ze stłuszczeniem wątroby przyniósł spektakularne efekty - choroba się cofnęła, a narząd odzyskał prawidłową funkcję i wygląd. Jakie są szanse na takie leczenie u ludzi?

Styl życia i dieta mają bezpośredni wpływ na to, jak szybko starzeją się nasze narządy. Dla wielu osób to oczywistość. Naukowcy od lat próbują jednak zrozumieć, jakie konkretne procesy stoją za tym zjawiskiem i które elementy organizmu rzeczywiście przyspieszają jego biologiczny zegar. Badacze z University of California-Los Angeles (UCLA) wskazali teraz konkretną grupę komórek układu odpornościowego, które zamiast chronić organizm, zaczynają działać na jego niekorzyść. Ich identyfikacja, jak podkreślają badacze w czasopiśmie "Nature Aging", może mieć duże znaczenie w kontekście narastającej skali stłuszczenia wątroby na świecie.

Czym są komórki zombie?

Komórki zombie, naukowo nazywane komórkami senescentnymi, to uszkodzone, stare jednostki, które przestały się dzielić, ale nie uległy naturalnemu procesowi obumarcia, czyli apoptozie. Zamiast zniknąć z organizmu, pozostają aktywne metabolicznie i gromadzą się w tkankach. Ich obecność nie jest obojętna - wydzielają one prozapalne cytokiny, które uszkadzają zdrowe sąsiednie komórki i blokują regenerację tkanek, wywołując przewlekłe stany zapalne.

Wcześniejsze badania łączyły już te "komórki-duchy" z szeregiem poważnych patologii, w tym z cukrzycą typu 2, miażdżycą, zwyrodnieniem stawów, włóknieniem płuc oraz chorobą Alzheimera.

Naukowcy z UCLA wykazali, że to właśnie komórki odpornościowe typu zombie są główną siłą napędową stłuszczenia wątroby. - Komórki starzejące się są dość rzadkie, ale wyobraźmy je sobie jak zepsuty samochód na autostradzie 405. Jeden stojący w korku samochód może zablokować ruch na wiele kilometrów. Teraz wyobraźmy sobie pięć lub dziesięć takich komórek, które powoli się kumulują. Właśnie to te komórki robią z tkanką: nawet niewielka ich liczba powoduje ogromne zakłócenia - tłumaczy dr Anthony Covarrubias, współautor badania.

Szczególną uwagę badaczy przykuły makrofagi - duże komórki układu odpornościowego, które dotychczas uważano za odporne na "stanie się zombie", ponieważ ich zadaniem jest właśnie sprzątanie patogenów i martwych komórek. Zespół z UCLA zidentyfikował jednak unikalną sygnaturę molekularną: połączenie białek p21 i TREM2, które bezbłędnie wskazuje na zestarzałego, dysfunkcyjnego makrofaga.

Cholesterol przyspiesza zegar biologiczny

Badania wykazały, że liczba starzejących się makrofagów w wątrobie drastycznie rośnie wraz z wiekiem - u młodych myszy stanowią one zaledwie 5 proc., podczas gdy u starszych osobników aż 60-80 proc. Co jednak bardziej niepokojące, proces ten może być drastycznie przyspieszany przez złą dietę. W jaki sposób?

Nadmiar cholesterolu LDL (tzw. złego cholesterolu) powoduje, że zdrowe makrofagi zmieniają się w komórki zombie. - Fizjologicznie makrofagi mogą zarządzać metabolizmem cholesterolu. Ale w stanie przewlekłym jest to patologia - wyjaśnia Ivan Salladay-Perez, pierwszy autor publikacji. Nadmiar tego związku, wynikający z przekarmienia, jest głównym czynnikiem napędzającym populację starzejących się komórek.

Naukowcy stawiają teraz pytanie, czy dieta bogata w tłuszcze i cholesterol przyspiesza starzenie się nie tylko wątroby, ale i mózgu, serca czy tkanki tłuszczowej.

Można odwrócić chorobę

Obiecujące efekty przyniósł eksperyment z użyciem leku ABT-263, który selektywnie eliminuje komórki zombie. U myszy cierpiących na stłuszczenie wątroby podanie preparatu wywołało wyraźne zmiany: masa wątroby wróciła do poziomu uznawanego za prawidłowy, spadając z około 7 proc. do 4-5 proc. masy ciała. Jednocześnie całkowita masa ciała zwierząt zmniejszyła się o około jedną czwartą, a same wątroby - wcześniej powiększone i żółtawe - odzyskały zdrowy, czerwony kolor. Co szczególnie istotne, poprawę osiągnięto bez wprowadzania zmian w diecie. - Eliminacja starzejących się komórek nie tylko spowalnia stłuszczenie wątroby, ale wręcz je odwraca - podkreśla Salladay-Perez.

Choć wyniki są rzeczywiście obiecujące, droga do leczenia ludzi jest jeszcze bardzo daleka. Lek ABT-263, choć skuteczny u myszy, jest zbyt toksyczny dla człowieka. Zespół z UCLA pracuje więc nad opracowaniem nowych związków, które pozwolą selektywnie usuwać dysfunkcyjne makrofagi bez ryzyka poważnych działań niepożądanych.

Skala problemu jest ogromna. W samym Los Angeles na stłuszczenie wątroby cierpi 30-40 proc. mieszkańców. - To ogromny kryzys zdrowia publicznego w toku. Obserwujemy stłuszczenie wątroby u coraz młodszych osób - ostrzega dr Covarrubias.

Zrozumienie mechanizmu powstawania komórek zombie może jednak otworzyć drzwi do leczenia nie tylko wątroby, ale także miażdżycy, nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer, gdzie kluczową rolę mogą odgrywać zestarzałe makrofagi w mózgu, czyli mikroglej (makrofagi ośrodkowego układu nerwowego). - Wszystko sprowadza się do zrozumienia, jak te komórki w ogóle powstają - podkreśla naukowiec.