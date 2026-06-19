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Bierne palenie zwiększa poziom toksycznego kadmu we krwi

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palenie papieros
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Nowe badania naukowców z Texas A&M University pokazują, że nawet bierne palenie może być źródłem poważnego zagrożenia dla zdrowia. Osoby wdychające dym tytoniowy mają we krwi znacznie więcej toksycznego kadmu, pierwiastka związanego z rozwojem wielu chorób. Jakich i kto jest szczególnie narażony?

Osoby narażone na bierne palenie mają we krwi średnio 1,5 razy więcej kadmu od ludzi niewystawionych na działanie dymu tytoniowego. Pierwiastek ten sprzyja nowotworom i uszkadza różne tkanki.

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Jak odkryli naukowcy, dorośli, którzy jedynie wdychają biernie dym papierosowy, mają we krwi wyraźnie więcej toksycznego kadmu niż osoby przebywające w środowisku wolnym od dymu. - Wiedzieliśmy, że dym papierosowy naraża ludzi na kontakt z kadmem, ale dotąd nie znaliśmy związku z biernym paleniem. To ważna informacja, ponieważ kadm z czasem kumuluje się w organizmie i jest czynnikiem związanym z rakiem nerki, płuca i prostaty - mówi Nandita Sarker, doktorantka z Texas A&M University, pierwsza autorka badania.

Jakie są skutki zdrowotne narażenia na kadm?

Oprócz działań rakotwórczych kadm - ostrzegają naukowcy - może prowadzić do niewydolności nerek, osłabienia kości i zaburzeń układu oddechowego, takich jak zapalenie oskrzeli i astma.

Naukowcy sprawdzili poziomy kadmu we krwi i moczu u prawie 1,4 tys. dzieci i nastolatków oraz ponad 3,6 tys. dorosłych. Aby określić niedawne narażenie na dym tytoniowy, zmierzyli także poziomy nikotyny i podzielili ochotników na grupy - bez narażenia na dym, z lekkim narażeniem, z dużym narażeniem oraz aktywnie palących.

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Wyjaśniają, że analiza krwi jest skutecznym narzędziem do określania niedawnego narażenia na kadm, natomiast nerki zatrzymują ten pierwiastek nawet przez 30 lat, przez co mocz stanowi dokładny zapis jego długoterminowej kumulacji w organizmie.

Im większe narażenie na dym tytoniowy, tym więcej kadmu w organizmie

Nowe badanie pozwoliło wykazać, że im większe było narażenie dorosłych na dym, tym więcej kadmu znajdowało się w ich krwi. Aktywni palacze mieli we krwi ponad trzy razy więcej kadmu niż osoby niepalące, natomiast osoby silnie narażone na bierne palenie - około 1,5 razy więcej.

Dobra informacja jest taka, że poziom kadmu u młodszych osób nie zmieniał się istotnie w zależności od narażenia na dym. To absolutnie nie znaczy jednak, że przy dzieciach można bezkarnie palić - zastrzegają autorzy analiz.

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Według nich różnica w porównaniu z dorosłymi może wynikać z tego, że stężenie kadmu naturalnie rośnie z wiekiem, ponieważ nerki gromadzą ten metal przez całe życie i z czasem coraz mniej skutecznie go usuwają.

Czy kobiety są bardziej narażone na szkodliwe działanie dymu tytoniowego?

Znaczenie ma także płeć. We wszystkich grupach wiekowych kobiety konsekwentnie miały wyższy poziom kadmu niż mężczyźni.

Badacze wyjaśniają, że różnica ta wynika z podstawowych mechanizmów biologii: przewód pokarmowy kobiet naturalnie wchłania kadm skuteczniej niż przewód pokarmowy mężczyzn, a dzieje się tak jeszcze silniej podczas dużych zmian hormonalnych związanych z menstruacją, ciążą i menopauzą.

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Jednocześnie więcej kadmu w organizmie miały osoby należące do mniejszości etnicznych oraz o gorszym statusie ekonomicznym. Naukowcy zwracają uwagę, że nie dało się tego całkowicie wytłumaczyć paleniem, ale raczej działały nierówności społeczne, środowiskowe i finansowe.

- W takich przypadkach kadm pochodzi zwykle z zatłoczonych budynków wielorodzinnych, w których dym rozprzestrzenia się przez wspólne systemy wentylacyjne, albo z żywności, gleby i ze spalin komunikacyjnych - podsumowuje Sarker.

Ponadto, kontynuuje ekspertka, osoby mniej wykształcone najczęściej mają większe trudności ze znalezieniem pomocy w porzucaniu nałogu.

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- Nasze ustalenia sugerują, że bierne palenie może przyczyniać się do długotrwałej kumulacji kadmu - toksycznego metalu związanego z nowotworami i innymi chorobami przewlekłymi. Wyniki te wskazują na znaczenie ochrony ludzi przed narażeniem na dym tytoniowy nie tylko ze względu na zdrowie układu oddechowego, ale także w celu ograniczenia kontaktu ze szkodliwymi zanieczyszczeniami środowiskowymi, które z czasem mogą kumulować się w organizmie - mówi nadzorujący badanie prof. Taehyun Roh z Texas A&M University School of Public Health.

Źródło: PAP
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Tagi:
ZdrowiePapierosyE-papierosyZdrowie kobietZdrowie mężczyznNowotworyOnkologia
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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