Zdrowie Ograniczenie białka może spowolnić starzenie? Naukowcy wskazali, u kogo Agnieszka Pióro |

Tajemnice długowieczności. Najwięcej da nam aktywność fizyczna? Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Białko jest niezbędnym składnikiem odżywczym, ale zapotrzebowanie zależy od wieku i poziomu aktywności fizycznej.

Z czym może się wiązać nadmierne spożycie białka?

Naukowcy przyjrzeli się korzyściom z diety niskobiałkowej u zwierząt i ludzi. Co zaobserwowali?

Ilość spożywanego białka może nie być jedynym czynnikiem, który ma znaczenie. Co jeszcze się liczy?

Jak podkreślili naukowcy, białko pozostaje niezbędnym składnikiem odżywczym, ale indywidualne zapotrzebowanie na nie zależy od wieku oraz poziomu aktywności fizycznej. Wiele dorosłych osób prowadzących siedzący tryb życia może spożywać je w zbyt dużych ilościach. Ograniczenie spożycia białka może spowolnić proces starzenia, poprawić zdrowie metaboliczne i potencjalnie wydłużyć życie, zwłaszcza u osób o niewielkiej aktywności fizycznej - wynika z przeglądu ponad 350 badań dotyczących diet niskobiałkowych u zwierząt i ludzi, opublikowanego w czasopiśmie "Cell Press Blue".

Białko sprzyja budowie mięśni, ale jemy go za dużo

Autorzy publikacji podważają powszechne przekonanie, że większa ilość białka w diecie automatycznie przekłada się na lepszy stan zdrowia. - Nie ulega wątpliwości, że białko sprzyja budowie mięśni i poprawia reakcję organizmu na wysiłek fizyczny u osób aktywnych. Jednak, ponieważ większość ludzi prowadzi stosunkowo siedzący tryb życia, wielu z nich prawdopodobnie spożywa więcej białka, niż rzeczywiście potrzebuje, co może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi - ocenił współautor przeglądu badań, Dudley Lamming z Uniwersytetu Wisconsin-Madison.

Wśród tych konsekwencji wymienił wyższe ryzyko zachorowania na raka, cukrzycę, choroby układu krążenia, "a nawet, według niektórych badań, ryzyko zgonu".

Ograniczenie białka, ale nie kalorii

Do tej pory naukowcy twierdzili, że to ograniczenie spożycia kalorii wiąże się z niższym ryzykiem chorób związanych ze starzeniem się i może wydłużyć życie.

Autorzy najnowszego przeglądu odnotowali, że myszy, szczury i muszki owocowe, które spożywały znacznie mniej białka, żyły dłużej i były zdrowsze. Kilka niewielkich badań klinicznych z udziałem ludzi wykazało, że osoby stosujące dietę niskobiałkową przez kilka tygodni straciły na wadze i tkance tłuszczowej, a także uzyskały poprawę poziomu cukru we krwi na czczo. Co ciekawe, uczestnicy tych obserwacji spożywali często więcej kalorii, a zredukowane ilości białka w diecie nadal mieściły się w normach zalecanego dziennego spożycia danego składnika.

Sugeruje to, że korzyści płynące z ograniczeń dietetycznych mogą zależeć nie tylko od ilości przyjmowanego pożywienia, ale także od tego, jakie składniki odżywcze wchodzą w jego skład - podkreślili autorzy publikacji w "Cell Press Blue".

Białko kluczowe dla osób starszych

Według badaczy, aktualna obsesja na punkcie obecności białka w diecie ma związek z pojawieniem się wyników badań, zgodnie z którymi wyższe spożycie białka może sprzyjać utracie wagi i pomagać osobom starszym w utrzymaniu masy mięśniowej (zwłaszcza w połączeniu z aktywnością fizyczną). Dbanie o mięśnie jest szczególnie istotne w starszym wieku, ponieważ ich utrata może prowadzić do osłabienia organizmu, ograniczenia sprawności ruchowej oraz zwiększonego ryzyka upadków, wyjaśnili naukowcy.

Autorzy publikacji przypomnieli, że wyniki tych badań skłoniły amerykańskie władze do zaktualizowania zaleceń żywieniowych odnośnie do zawartości białka w diecie. Według nich należy spożywać niemal dwukrotnie więcej białka niż zalecano dotychczas (dziennie 1,2-1,6 grama na kilogram masy ciała). Producenci dodają je do coraz szerszej gamy produktów spożywczych - od płatków śniadaniowych, przez kawę aż po wodę butelkowaną. Konsumenci są stale zachęcani do zwiększenia spożycia białka.

Według polskich norm dla zdrowego dorosłego podstawowe zapotrzebowanie wynosi średnio 0,9 g na kilogram masy ciała na dobę.

Sekret tkwi w komórkach?

Zdaniem Laminga naukowcy nie znaleźli jednej odpowiedzi na pytanie, dlaczego zmniejszenie spożycia białka może pomóc w spowolnieniu procesów starzenia biologicznego, poprawić metabolizm, a nawet przyczynić się do wydłużenia życia. Według jednej z teorii ograniczenie ilości białka w diecie może powodować przejście komórek organizmu ze stanu "wzrostu i proliferacji" - w którym powstają nowe komórki i nowe składniki komórek - w stan skupiony na "recyklingu i naprawie" istniejących komórek.

Podział komórek, wyjaśnia Lamming, cytowany przez magazyn "Time", może przyspieszyć starzenie się i choroby. - Za każdym razem, gdy dochodzi do replikacji komórki, trzeba skopiować jej DNA, a ten proces nie jest idealny. Zawsze pojawiają się błędy. Każdy podział komórki zwiększa ryzyko zachorowania na raka - tłumaczy.

Przy ograniczonym spożyciu białka, organizm może priorytetowo traktować naprawę i recykling komórek zamiast tworzenia nowych. To właśnie procesy, które zdaniem niektórych naukowców mogą pomóc opóźnić starzenie się.

A może chodzi o hormon wydłużający życie?

- Chociaż wiemy, że ograniczenie spożycia białka wydłuża życie drożdży, muszek owocowych, myszy i szczurów, nie oznacza to, że będzie to miało miejsce również u ludzi - zauważa Christopher D. Morrison, profesor w Pennington Biomedical Research Center na Uniwersytecie Stanowym Luizjany, cytowany przez Time.

To właśnie ten naukowiec, wraz ze swoim zespołem, dokonał pionierskiego odkrycia hormonu przedłużającego życie, znanego jako FGF21. Jego poziom wzrasta, gdy ograniczamy zwartość białka w diecie.

FGF21 pomaga organizmowi przystosować się do zmian w dostępności składników odżywczych i wpływa na sposób wykorzystania energii. Wyższy poziom tego związku powiązano ze wzrostem wydatkowania energii, lepszą regulacją poziomu cukru we krwi oraz ograniczeniem stanu zapalnego w organizmie. Wiadomo jednocześnie, że zaburzenia metabolizmu i przewlekły stan zapalny mają wpływ na starzenie się, a z czasem mogą przyczyniać się do rozwoju takich schorzeń, jak otyłość, cukrzyca typu 2 i inne choroby związane z wiekiem.

Badania przeprowadzone na myszach wykazały, że zwierzęta, które mają podwyższony poziom FGF21, żyją dłużej niż myszy, u których poziom tego czynnika jest zgodny z normą. Korzyści te były szczególne widoczne u samców, co sugeruje, że płeć biologiczna może wpływać na sposób, w jaki organizm reaguje na FGF21.

Naukowcy ustalili, że także u ludzi ograniczenie spożycia białka ma związek ze wzrostem poziomu FGF21. Na razie nie wiadomo jednak, czy wpływa to na wydłużenie życia, jak u myszy.

Znaczenie mają też aminokwasy

Ilość spożywanego białka może nie być jedynym czynnikiem, który odgrywa tu rolę, zwrócili uwagę autorzy przeglądu. Znaczenie mogą mieć również rodzaje aminokwasów, wchodzące w skład spożywanego białka. Aminokwasy stanowią cegiełki, z których w organizmie budowane są białka – niezbędne do utrzymania masy mięśniowej, naprawy tkanek oraz utrzymywania innych funkcji komórkowych. Oprócz tych podstawowych zadań niektóre aminokwasy pełnią również rolę cząsteczek sygnałowych, które regulują metabolizm i wzrost komórek.

Naukowcy wskazali, że szczególnie istotne są trzy aminokwasy: metionina, izoleucyna oraz walina. Z przeanalizowanych przez nich badań wynika, że ich nadmierna zawartość w codziennej diecie może pobudzać szlaki biologiczne sprzyjające wzrostowi. I choć procesy związane ze wzrostem są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i naprawy tkanek, nadmierna lub długotrwała aktywacja tych szlaków w komórkach może przyczyniać się do otyłości, stanów zapalnych oraz innych schorzeń związanych ze starzeniem się.

Ile białka potrzebuje organizm?

Autorzy pracy zwrócili uwagę, że zapotrzebowanie na białko nie jest dla każdego takie samo. Kobiety w ciąży potrzebują więcej białka, aby wspierać rozwój płodu, z kolei niektórym osobom starszym jest ono potrzebne w większych ilościach, by pomóc w utrzymaniu masy mięśniowej i sprawności fizycznej.

Zapotrzebowanie na białko ulega też zmianie w zależności od poziomu aktywności fizycznej.

Osoby regularnie ćwiczące mogą odnieść korzyści ze zwiększonego spożycia białka, ponieważ ich mięśnie wykorzystują je do regeneracji, naprawy tkanek oraz adaptacji do treningu. Sportowcy często spożywają duże ilości białka, nie zapadając przy tym na choroby metaboliczne. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że aktywność fizyczna zmienia sposób, w jaki organizm przetwarza te składniki odżywcze. Regularne ćwiczenia stymulują wzrost i regenerację mięśni, dzięki czemu organizm może efektywniej wykorzystywać dodatkowe białko, jednocześnie ograniczając niektóre szkodliwe skutki metaboliczne związane z jego wysokim spożyciem.

Wiele zależy od aktywności i wieku

Dieta korzystna dla osoby intensywnie ćwiczącej może nie być optymalna dla kogoś prowadzącego głównie siedzący tryb życia, wskazali autorzy pracy. W przypadku wielu mało aktywnych dorosłych wzbogacanie codziennych posiłków o dodatkowe białko może skutkować negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, o których mówił Dudley Lamming.

To rozróżnienie może pomóc wyjaśnić, dlaczego badania dotyczące białka prowadzą niekiedy do pozornie sprzecznych wniosków. Zdaniem naukowców, zamiast zalecać spożycie takiej samej ilości białka wszystkim, powinno się dostosować porady żywieniowe do indywidualnej sytuacji danej osoby, zwłaszcza do jej poziomu aktywności fizycznej oraz wieku.