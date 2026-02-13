Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Zakażenia rozszczelniają jelita. Co może pomóc? Nowe badania

shutterstock_2613965995
Rośnie liczba zachorowań na raka jelita grubego u młodych
Źródło: TVN24
Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego odkryli, że zakażenia jelitowe wpływają bezpośrednio na strukturę jelita grubego, prowadząc do jego "rozszczelnienia". Badacze sprawdzili też, czy naturalny związek - berberyna - może wspierać odbudowę uszkodzonej bariery jelitowej. Co udało im się ustalić?

"Zakażenia jelitowe często traktujemy jak epizod: kilka dni objawów, eliminacja patogenu i powrót do zdrowia. W takim ujęciu choroba ma wyraźny początek i koniec. Tymczasem doświadczenia pacjentów oraz dane kliniczne pokazują, że dla części osób historia nie kończy się w momencie ustąpienia biegunki czy normalizacji wyników badań mikrobiologicznych" - informuje na swojej stronie wrocławska uczelnia.

Jak tłumaczą eksperci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przewlekłe bóle brzucha, nadwrażliwość jelit, wzdęcia czy niestabilny rytm wypróżnień potrafią utrzymywać się tygodniami, a nawet miesiącami. "Coraz częściej mówi się w tym kontekście o 'leaky gut', czyli rozszczelnieniu bariery jelitowej — ale pojęcie to bywa nadużywane i upraszczane", zwracają uwagę.

Czym rzeczywiście jest ten proces? Pozwoliło to ustalić najnowsze badanie zespołu z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (UMW), Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Infekcja destabilizuje barierę jelitową

W ramach "Impact of Isoquinoline Alkaloids on the Intestinal Barrier in a Colonic Model of Campylobacter jejuni Infection" naukowcy przeanalizowali, w jaki sposób infekcja bakterią Campylobacter jejuni wpływa na strukturę jelita grubego oraz czy berberyna jako związek czyniący dobro w jelitach, może ten proces modyfikować.

Pijani bez alkoholu. Przełom w badaniach nad jedną z najbardziej niezrozumianych chorób
Dowiedz się więcej:

Pijani bez alkoholu. Przełom w badaniach nad jedną z najbardziej niezrozumianych chorób

Jak tłumaczą badacze z UMW, wbrew potocznemu myśleniu zakażenie jelitowe nie polega wyłącznie na obecności bakterii w świetle przewodu pokarmowego. Campylobacter jejuni produkuje szereg czynników, które oddziałują bezpośrednio na komórki nabłonka jelitowego, prowadząc do destabilizacji połączeń między nimi. To właśnie te połączenia odpowiadają za szczelność bariery jelitowej i kontrolę tego, co może przedostać się dalej do organizmu.

Uszkodzenie wyściółki utrudnia powrót do zdrowia

"Zakażenia jelitowe, w tym inwazyjne, te najbardziej niebezpieczne, są związane nie tylko z obecnością chorobotwórczych bakterii, ale również z uszkodzeniem delikatnej wyściółki jelit, kluczowej w prawidłowym funkcjonowaniu jelit" - twierdzi autorka badania dr n. med. inż. Anna Duda-Madej z Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW.

Jak wyjaśniła, gdy ta wyściółka zostaje uszkodzona, jelito traci funkcję bariery ochronnej, a zwiększona przepuszczalność sprzyja przenikaniu antygenów bakteryjnych i mediatorów stanu zapalnego, co może podtrzymywać reakcję zapalną nawet po eliminacji patogenu.

Naturalna ochrona

Badacze przyjrzeli się bliżej działaniu berberyny, nauralnemu związku chemicznego. Berberynę dodawano bezpośrednio do hodowli bakterii i komórek jelita w ściśle określonych stężeniach, aby badać jej działanie na Campylobacter jejuni i komórki nabłonka.

W modelu zastosowanym przez badaczy wyróżniała się tym, że jej działanie nie ograniczało się do jednego poziomu. Z jednej strony ograniczała namnażanie Campylobacter jejuni oraz znacząco redukowała zdolność bakterii do tworzenia biofilmu - struktury sprzyjającej przetrwaniu i długotrwałemu kontaktowi z nabłonkiem. Z drugiej strony wykazywała wyraźny efekt ochronny wobec komórek jelitowych, stabilizując ich połączenia i ograniczając wzrost przepuszczalności bariery.

Chcesz, a nie możesz. Naukowcy odkryli powód częstego i wstydliwego problemu
Dowiedz się więcej:

Chcesz, a nie możesz. Naukowcy odkryli powód częstego i wstydliwego problemu

"W przeprowadzonych przez nas badaniach wykazaliśmy, że berberyna pokonuje obie te sytuacje problemowe jednocześnie. To dwutorowe działanie jest szczególnie istotne, bowiem nawet po ustaniu infekcji sama bariera może pozostać osłabiona, co sprzyja przedłużającym się objawom" - podkreśla dr Duda-Madej.

Dlaczego po infekcji jelita długo się regenerują?

Ta obserwacja ma istotne implikacje kliniczne. Skuteczna odpowiedź organizmu na infekcję nie kończy się bowiem na eliminacji drobnoustroju, lecz obejmuje również odbudowę integralności jelita. Skąd biorą się przewlekłe dolegliwości. Badanie dobrze tłumaczy, dlaczego część pacjentów długo po kampylobakteriozie nie wraca do pełnego komfortu trawiennego. Nawet przy braku aktywnej infekcji jelito może pozostawać w stanie funkcjonalnego uszkodzenia.

"Jednym z powodów utrzymujących się dolegliwości może być tzw. rozszczelnienie bariery jelitowej, czyli stan sprzyjający przepuszczalności antygenów bakteryjnych oraz mediatorów stanu zapalnego" - wyjaśniła badaczka.

W tym kontekście berberyna, poprzez stabilizację połączeń międzykomórkowych, może sprzyjać stopniowej odbudowie szczelnej warstwy nabłonka. Mechanizm ten nie oznacza "leczenia" infekcji w sensie farmakologicznym, ale wskazuje na potencjał wspierania procesu regeneracji jelit i ograniczania przewlekłych następstw choroby.

Jedzą tylko przez osiem godzin. Objawy choroby zmniejszają się nawet o 40 procent
Dowiedz się więcej:

Jedzą tylko przez osiem godzin. Objawy choroby zmniejszają się nawet o 40 procent

"Badanie nie przesądza o zastosowaniu klinicznym berberyny, ale jasno pokazuje, że bariera jelitowa powinna być traktowana jako jeden z kluczowych elementów zdrowienia po zakażeniach jelitowych, a nie jedynie bierna ofiara infekcji" - napisano w komunikacie.

Autorka/Autor: Opracowała Anna Bielecka/ap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieBadania naukoweDietaChoroby zakaźne
Czytaj także:
imageTitle
Francuzi stoczyli z Norwegami bój o podium w sprincie
Najnowsze
Zima, śnieg, pada śnieg, śnieży mocno
W weekend sypnie śniegiem. Gdzie spadnie go najwięcej
METEO
Sebastian Kaleta przerwał wypowiedź Ryszarda Terleckiego
Burza w PiS i apel do "rozgrzanych głów". "Dajcie sobie na wstrzymanie"
Polska
Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Ośmiolatek był bity i przeganiany na mróz bez butów i kurtki. Zarzuty dla trzech osób
Łódź
imageTitle
Historyczny wyczyn LeBrona Jamesa w wieku 41 lat
Najnowsze
shutterstock_2211362781
Porozumienie ze związkami. Polski gigant wchodzi w tryb oszczędności
BIZNES
Szłapka
Rząd nie daje za wygraną. "Obowiązkiem władz jest działanie w interesie bezpieczeństwa"
BIZNES
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA
Znamy datę kolejnej tury rozmów pokojowych
Świat
imageTitle
Biegacze na mecie, biathloniści na start. Piątek na igrzyskach
RELACJA
Kobieta upadła przed komendą, pomogli policjanci
Kobieta upadła przed komisariatem, z pomocą ruszyli policjanci. Nagranie
Wrocław
Ktoś skatował królika Marcysia
Obcięli Marcysiowi uszy. "Został skatowany przez człowieka"
Kraków
Walentynki 2026
12 sposobów, by powiedzieć "kocham"
Ciekawostki
Z dachu spadły bryły lodu
Bryły lodu spadły na chodnik. Właścicielka budynku ukarana mandatem
WARSZAWA
Andrzej Duda
Gość Andrzeja Dudy z zarzutami. "Jestem tym wstrząśnięty"
Polska
imageTitle
Wyrzucony Ukrainiec złożył odwołanie. Trwa oczekiwanie na decyzję
EUROSPORT
Opady w piątek
Śnieżyce nad Polską. Tak będą wędrować
METEO
Papierosy przemycali balonami meteorologicznymi
Przemycali papierosy balonami. Ośmiu podejrzanych zatrzymanych
Białystok
Strzelali do okien, zostali zatrzymani
Strzelali w okna mieszkańców. Trzech nastolatków zatrzymanych
Opole
Klatka schodowa w bloku pani Mirelli
Latami nie wychodziła z mieszkania. Nowe informacje z prokuratury
Katowice
"Wichrowe wzgórza" reż. Emerald Fennell
"Punkowy", a może "bezduszny". Czy warto zobaczyć "Wichrowe wzgórza"? 
Tomasz-Marcin Wrona
Mężczyzna jest podejrzany o kradzież perfum i zaatakowanie policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wyszedł z więzienia, następnego dnia okradł drogerię i kopnął w głowę policjanta
WARSZAWA
Przedszkolu nr 69 w Poznaniu groziła likwidacja
Były jasełka, a potem szok. Rodzice z dziećmi obronili przedszkola
Filip Czekała
Ga, ga.
Imię Miećka wymyśliła sama. Niezwykłe role Bożeny Dykiel
Kultura i styl
Pasażerowie pchają autobus na Słowackiego w Gdańsku
Paraliż komunikacji. Pasażerowie musieli pchać autobus. Nagranie
Trójmiasto
Wizualizacja osiedla u zbiegu alei KEN i ul. Wąwozowej
Radni podjęli decyzję w sprawie działki po Tesco na Ursynowie
WARSZAWA
Konferencja posłów Lewicy
Sejm zdecydował w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej
Polska
imageTitle
Krytyka pod adresem Świątek. "Oskarżona o brak klasy"
EUROSPORT
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026
METEO
Policja w miejscu zamachu na generała Aleksiejewa
Rosjanie chcieli zabić własnego generała? "Moje źródła to potwierdzają"
Tatiana Serwetnyk
Policja (zdj. ilustracyjne)
Matka z ojcem pijani, w mieszkaniu niemowlę
Białystok
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica