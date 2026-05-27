Będzie mniej rodzinnych przychodni? Wielkie firmy wyciągają rękę po POZ

pap_20140124_0VD (1)
Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojciech Pacewicz/PAP
Handlarz samochodów właścicielem sieci przychodni? W polskim prawie to możliwe, a nawet już się dzieje. Coraz więcej gabinetów lekarzy rodzinnych trafia w ręce firm z kapitałem zagranicznym. Eksperci alarmują, że odbije się to na pacjentach. Co na to resort zdrowia?

Zjawisko konsolidacji gabinetów lekarzy rodzinnych przez fundusze inwestycyjne było jednym z głównych tematów wtorkowego posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Jak informuje nas jeden z uczestników posiedzenia, problem polega na tym, że w kilku województwach, początkowo na wschodzie kraju, a teraz również na Dolnym Śląsku, dochodzi do przejęć dużej liczby gabinetów lekarzy rodzinnych przez takie firmy.

"Czy już się pan zdecydował?"

- To potężne zagrożenie, które nie jest do końca jeszcze rozpoznawane. Jestem lekarzem, ale i pracodawcą. Sam odbieram telefony z propozycjami zakupu moich przychodni. To są kontakty namolne, czasem wręcz niekulturalne. Połączenia są wykonywane raz na kilka tygodni. Dziś grzecznie odmawiam, a za jakiś czas słyszę pytanie o to, czy już się zdecydowałem - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Jak wyjaśnia, osoby, które do niego dzwonią, używają argumentów typu: zbankrutujesz, sprzedaj to póki jeszcze ma jakąkolwiek wartość. Dr Sutkowski mówi, że uciążliwość takich kontaktów to tylko jedna strona medalu. Druga, ważniejsza, jest taka, że proces takiej "dzikiej" konsolidacji może się odbić przede wszystkim na pacjentach.

- Problem polega na jakości pracy. Ktoś skupuje masowo przychodnie i może być tak, że powstanie w jednym miejscu siedziba, a w pozostałych dwudziestu czy pięćdziesięciu - filie. Całym takim biznesem zarządzać może na przykład osoba na co dzień sprzedająca samochody albo fundusz z siedzibą w raju podatkowym - wyjaśnia Sutkowski. Jak ocenia, będzie to potem rzutowało na jakość zatrudnianych specjalistów oraz, co szczególnie ważne, na harmonogramy pracy.

- W siedzibie trzeba być od 8 do 18, a w filiach już niekoniecznie. Wyobraźmy sobie teraz, że w takiej filii lekarza nie będzie prawie wcale. Jak taka placówka ma spełnić potrzeby pacjentów? - pyta Michał Sutkowski.

Sprzedają, bo nie mają komu przekazać

O genezę problemu zapytaliśmy Wojciecha Wiśniewskiego z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Jak wyjaśnia, w Polsce lekarze podstawowej opieki zdrowotnej są dostępni w gabinetach prywatnych, podpisujących kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wielu lekarzy prowadzących takie gabinety zbliża się do wieku emerytalnego, a część z nich nie będzie miała komu przekazać interesu, kiedy już zdecyduje się zakończyć praktykę.

- Trudno się dziwić, że kiedy przychodzi ktoś z pieniędzmi, które pozwolą im na w miarę spokojne życie na emeryturze, to decydują się na sprzedaż. Z drugiej stronny, państwo nie oferuje żadnej podaży pieniądza dla polskich, małych podmiotów, które mogłyby takie gabinety skupować - ocenia Wiśniewski.

Piotr Wójcik

Jak dodaje, konsolidacja prowadzona przez bardzo duże, często zagraniczne podmioty, może sprawić, że kreowanie polityki zdrowotnej przez ministra zdrowia będzie dużo trudniejsze niż teraz.

- Inaczej się negocjuje na przykład aneksowanie umów z rzeszą pojedynczych lub małych podmiotów, a inaczej z jednym dużym, który trzyma w ręku ogromną dźwignię negocjacyjną w postaci na przykład tysiąca gabinetów - mówi ekspert.

Resort dostrzega problem i planuje zadziałać

Jak dodaje Wojciech Wiśniewski, tam gdzie pojawia się ważny interes publiczny, a koncentracja podmiotów w jednych rękach zagraża bezpieczeństwu zdrowotnego, należałoby rozważyć wprowadzenie takich rozwiązań, które to uniemożliwią.

Resort zdrowia był podczas wtorkowego posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia pytany o to, czy widzi problem i co zamierza z nim zrobić. Jak dowiadujemy się od jednego z uczestników posiedzenia, wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka powiedziała, że resort go dostrzega i będzie podejmować działania legislacyjne. Nie powiedziała jednak jakie i w jakim będzie się to odbywało tempie.

Źródło: tvn24.pl
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
