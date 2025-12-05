Będą miliardy dla NFZ. Prezydent podpisał ważną ustawę

Ustawa o Funduszu Medycznym z podpisem prezydenta Źródło: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Pałacu Prezydenckim trwa szczyt zdrowotny "Na ratunek ochronie zdrowia". W trakcie spotkania prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, która umożliwia przekazanie około 3,6 miliarda złotych do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podpisanie ustawy odbyło się w obecności przedstawicieli środowisk lekarskich, organizacji pacjentów oraz strony rządowej. To pierwsza konkretna decyzja ogłoszona podczas szczytu, który - jak zapowiadano - ma wyznaczyć kierunek dalszych działań w ochronie zdrowia.

W swoim wystąpieniu prezydent ostro skrytykował tempo prac nad ustawą. Stwierdził, że rząd "czekał z tą ustawą do samego końca roku". Podkreślił też, że zdrowie powinno być poza bieżącym konfliktem politycznym.

– Konsekwentnie apeluję do pana premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników i służby zdrowia nie wrzucać do sporu politycznego - powiedział.

Nawrocki odniósł się również do finansowania systemu, podkreślając, że "wielką zdobyczą ostatnich lat jest ustawa, która miała stabilizować finanse ochrony zdrowia". Zapewnił, że "w przyszłym roku wydatki na zdrowie muszą osiągnąć 6,8 proc. PKB, docelowo to nawet 7 proc. PKB". Dodał, że oczekuje wspólnego działania na rzecz powiększenia budżetu ochrony zdrowia, "a nie jego zwijania o 10 mld zł kosztem pacjentów i pracowników medycznych".

W swoim wystąpieniu prezydent nawiązał też do przekazu medialnego wokół ochrony zdrowia. - Kilka dni temu widziałem w telewizji publicznej fragment serialu produkowanego przez Telewizję Polską, w którym zachwalano prywatyzację szpitali - powiedział. Jak zaznaczył, nawet jeśli była to "wyłącznie kreacja telewizyjna czy artystyczna", postanowił ponownie jasno zadeklarować to, o czym - jak przypomniał - mówił również w kampanii wyborczej.

- Nie będzie mojej zgody na jakąkolwiek prywatyzację publicznych placówek ochrony zdrowia. Nigdy nie podpiszę się pod takim prawem, jeśli zostanie mi zaproponowane. Uważam, że coś, co społeczeństwo przez lata budowało, nie może być teraz przedmiotem czyjegoś zysku - podkreślił.

Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia zmienia limity finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 roku, co pozwoli na przekazanie NFZ około 3,6 miliarda złotych. Ustawa przewiduje także, że w przyszłym roku minister zdrowia nie przekaże z budżetu państwa 4 miliardów złotych do Funduszu Medycznego.

W kolejnych latach maksymalne wpłaty z budżetu państwa mają wzrosnąć - według nowych przepisów - do 4,4 miliarda złotych w 2026 roku, 7,3 miliarda w 2027 roku, 7,7 miliarda w 2028 roku oraz 6 miliardów w 2029 roku. Dotychczasowe regulacje ograniczały te wpłaty do 4,2 miliarda złotych rocznie.

Decyzja prezydenta zapadła w kluczowym momencie, ponieważ - jak informowaliśmy kilka dni temu - NFZ wejdzie w nowy rok z 23-miliardowym deficytem, a plan finansowy na 2025 rok nadal nie został zatwierdzony przez ministra finansów. Podpisana dziś nowelizacja ma pozwolić na częściowe uzupełnienie luki i złagodzenie ryzyka braku płynności w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Kolejne wystąpienia i reakcje uczestników szczytu w Pałacu Prezydenckim spodziewane są w ciągu dnia.