Bakterie jelitowe mogą decydować o kondycji serca. Zaskakujące odkrycie

Ludzki układ pokarmowy jest naturalnym środowiskiem dla ogromnej liczby mikroorganizmów. U poszczególnych osób różni się skład gatunkowy tych drobnoustrojów, a w efekcie - także rodzaj i ilość wytwarzanych przez nie substancji podczas procesów metabolicznych.

Powstające w ten sposób metabolity mogą przenikać do krwiobiegu i w różny sposób wpływać na zdrowie, zarówno korzystnie, jak i niekorzystnie. Część z nich może mieć związek z ryzykiem rozwoju choroby wieńcowej, będącej najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Naukowcy z Vanderbilt University w Nashville wskazali sposób, w jaki część z tych mikrobów wpływa na zdrowie serca.

Dziewięć kluczowych metabolitów

Naukowcy zidentyfikowali dziewięć produkowanych przez jelitowe bakterie substancji, które przenikają do krwi i wpływają na ryzyko choroby wieńcowej. Odkrycie może pomóc w profilaktyce i pracach nad nowymi terapiami.

Badacze przeprowadzili analizę próbek krwi pochodzących łącznie od kilku tysięcy dorosłych osób - czarnoskórych, rasy białej i pochodzenia azjatyckiego, z różnych regionów Stanów Zjednoczonych i z Szanghaju.

Ostateczna analiza pozwoliła zidentyfikować dziewięć konkretnych metabolitów wytwarzanych przez bakterie jelitowe, obecnych we krwi badanych osób, które były powiązane z wyższym lub niższym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej. Zależności te pozostawały widoczne u części uczestników nawet po uwzględnieniu czynników takich jak styl życia czy obciążenia rodzinne. Jednocześnie zauważono, że relacje między określonymi metabolitami a ryzykiem chorób serca różniły się w zależności od wieku oraz pochodzenia etnicznego badanych.

Nowe kierunki profilaktyki i terapii

Badanie to podkreśla istnienie związku między mikroflorą jelitową a zdrowiem serca. Naukowcy apelują o dalsze badania nad zidentyfikowanymi metabolitami - tak, aby ustalić, czy mogą one stanowić obiecujące kierunki rozwoju nowych metod leczenia lub zapobiegania chorobie wieńcowej.

To jedno z najbardziej kompleksowych, przeprowadzonych jak dotąd badań z zakresu metabolomiki (nauki zajmującej się całościową analizą metabolitów w komórkach, tkankach, płynach biologicznych - red.), obejmujące etap samego odkrycia, walidację in silico (sprawdzenie, czy przewidywania komputerowego modelu zgadzają się z danymi i są wiarygodne - red.) oraz walidację ilościową prowadzoną u osób z różnych grup etnicznych i regionów geograficznych - stwierdzają autorzy pracy opublikowanej w magazynie "PLOS Medicine".

- Nasze wyniki podkreślają znaczenie metabolizmu mikroorganizmów jelitowych w rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego - twierdzą naukowcy i wskazują obiecujące cząsteczki, które w przyszłości mogą służyć jako nowe biomarkery lub cele terapeutyczne w badaniach mechanistycznych (pozwalających zrozumieć, jak działa dany mechanizm - red.) i interwencyjnych czyli takich, w których badacze podają np. nowy lek czy terapię, a następnie obserwują, jak to wpływa na wyniki zdrowotne lub inne zmienne.

Opracowała Anna Bielecka/ap