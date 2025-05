"Badanie, które powinien zrobić każdy". Może pomóc w profilaktyce raka  

"Wywiad medyczny", podcast Joanny Kryńskiej Źródło: TVN24

- Przekonanie, że jeśli w rodzinie danej osoby nikt nie chorował na raka, to ta osoba też na niego nie zachoruje, to "wielkie nieporozumienie" - przekonuje prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, ekspert z zakresu genetyki klinicznej. Specjalista tłumaczy, jakie elementy naszego DNA mogą świadczyć o podwyższonym ryzyku zachorowania na konkretne nowotwory i zachęca wszystkich do przeprowadzenia pod tym kątem badań. Może to pomóc nie tylko w doborze leczenia, ale i odpowiedniej profilaktyki.

Kluczowe fakty: Wybitny specjalista w dziedzinie genetyki prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński był gościem " Wywiadu medycznego ", podcastu Joanny Kryńskiej.

Mówił m.in. o badaniach genetycznych i profilaktyce nowotworów.

Ekspert podkreślał, że każdy powinien choć raz zgłosić się na badania genetyczne.

Na pytanie: czy w naszych genach zapisane jest to, czy zachorujemy na raka, prof. Jan Lubiński, którego Joanna Kryńska gościła w "Podcaście medycznym", odpowiada: - Tak, mamy takie zapisy, nosimy je w sobie. One są nieodłączną składową wszystkich procesów chorobowych. Chociaż niejedyną. Drugą, tak samo ważną, a czasami ważniejszą, są oddziaływania środowiskowe.

"Badanie, które powinien zrobić każdy"

- Ale każdy choć raz powinien wykonać badania genetyczne - przekonuje prof. Lubiński. Jak tłumaczy, odpowiednia analiza może pozwolić na wykrycie genów związanych z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka. Ich obecność nie oznacza, że u danego pacjenta musi kiedyś pojawić się choroba, ale że jest to bardziej prawdopodobne. Wiedza na ten temat jest niezwykle cenna zarówno dla odpowiedniej profilaktyki, jak i ewentualnego doboru skutecznego leczenia.

Zdaniem prof. Lubińskiego badanie DNA "powinno stanowić bazę przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia". - To jest jeden z podstawowych elementów, które powinniśmy mieć zbadany - mówi specjalista. Do wykonania testów pod kątem kilkunastu najczęściej występujących mutacji zachęca wszystkich Polaków.

Czy ujemny wywiad rodzinny oznacza, że nie zachorujemy na raka?

Przekonanie, że ujemny wywiad rodzinny, tj. brak chorób nowotworowych u najbliższych krewnych, świadczy o tym, że dana osoba nie zachoruje na raka, prof. Lubiński nazywa "wielkim nieporozumieniem". Jak mówi, spośród około miliona osób w Polsce, u których w DNA występują najbardziej charakterystyczne mutacje wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory, ponad połowa nie ma w rodzinie historii raka.

Opowiadając o tym, jak wygląda konsultacja z lekarzem genetykiem, ekspert mówi m.in. o zaleceniach, jakie każdy otrzymuje po wykonaniu testów DNA. - Pacjent wychodzi z zapisanym rozpoznaniem i zapisanym schematem postępowania. (Wie), co robić, żeby nie doszło do raka, co robić, żeby (ewentualny) nowotwór był wcześnie wykryty i jak go leczyć - tłumaczy prof. Lubiński. Badania prowadzone są w wielu prywatnych ośrodkach. U niektórych pacjentów zleca i refunduje je też NFZ.

Geny i środowisko - oba czynniki ważne

Ekspert zauważa, że nie można mówić "o genach bez odniesienia do środowiska i o środowisku bez odniesienia do genów". Dopiero razem oba te czynniki tworzą "składową procesów chorobowych". - Są sytuacje, kiedy geny mają większy udział. Są też takie sytuacje, że większe oddziaływanie mają czynniki środowiskowe. Różnie wygląda to u poszczególnych osób, ale zawsze te dwa komponenty dają efekt końcowy - dodaje lekarz.

Więcej o badaniach genetycznych, profilaktyce nowotworów i leczeniu onkologicznym prof. Jan Lubiński opowiada w pierwszym odcinku "Wywiadu medycznego", nowego podcastu Joanny Kryńskiej. Rozmowy można posłuchać w TVN24+.

