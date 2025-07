Łatwiejszy dostęp do badań genetycznych

Wojciech Konieczny o programie Profilaktyka 40 Plus Źródło: TVN24

Badania molekularne z krwi proponuje się pacjentom onkologicznym, aby dobrać odpowiedni schemat leczenia. Pacjent zgłasza się do szpitala na pobranie krwi i tego samego dnia wraca do domu. To znaczne ułatwienie dla wielu chorych. Dotąd jedynie pobyt w szpitalu umożliwiał finansowanie tego typu testów. Jednak generowało to dodatkowe koszty i mogło wpływać na wydłużenie diagnostyki.

Od 1 lipca badania genetyczne z krwi obwodowej – m.in. mutacji BRCA1 i BRCA2 – są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia właśnie w trybie ambulatoryjnym. Badania tych mutacji są kluczowe w leczeniu m.in. raka piersi, jajnika, prostaty, trzustki, raka rdzeniastego tarczycy i zespołu Lyncha - w przypadku nowotworów warunkowanych genetycznie.

– Nowotwory warunkowane genetycznie stanowią nie więcej niż 5 proc. nowotworów. Badania mutacji BRCA1 i BRCA2 w trybie ambulatoryjnym należy poprzedzić konsultacją w jednej z poradni genetycznych. Jest to racjonalna ścieżka diagnostyczna - podkreślił prof. Andrzej Kawecki, zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii.