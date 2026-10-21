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AI przewidziała poziom ryzyka śmierci. Jak tego dokonała?

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faceage-cancer-survival-biological-age
AI potrafi przewidzieć ryzyko śmierci?
Źródło zdj. gł.: Mass General Brigham/CNN
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Czy z fotografii można wyczytać informacje na temat stanu zdrowia i prognozowanej długości życia? Naukowcy z Bostonu z pomocą sztucznej inteligencji określili poziom ryzyka śmierci u pacjentów onkologicznych, skanując 40 milionów zdjęć ich twarzy.

"Byłem dość zaskoczony faktem, że możemy wychwycić oznaki ryzyka śmiertelności na podstawie samego zdjęcia twarzy" - stwierdził autor badania, dr Raymond Mak, onkolog radioterapeutyczny w Mass General Brigham Cancer Institute oraz wykładowca programu Sztuczna Inteligencja w Medycynie w Mass General Brigham, cytowany przez CNN.

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Naukowcy z tego ośrodka sugerują w najnowszej publikacji w czasopiśmie "The Lancet Digital Health", że analiza twarzy może stać się dodatkowym, wspomagającym narzędziem dla lekarzy przy ocenie szans na przeżycie pacjenta oraz przy decydowaniu o metodach leczenia.

Jakie cechy twarzy AI bierze pod uwagę?

"Na studiach medycznych uczymy się, jak wejść do pokoju, spojrzeć na pacjenta i ocenić jego stan - ocenić jego zdrowie, kruchość czy chorobę. Ta decyzja może pomóc w ustaleniu, jakie leczenie pacjent otrzyma - operację, chemioterapię, radioterapię i inne" - mówi Mak, cytowany przez portal scientificamerican.com. Problem, ja zauważył, polega na tym, że "to naprawdę subiektywna ocena".

Wraz z zespołem naukowców z Mass General Brigham w Bostonie specjalista opracował modele AI - wytrenowane na ponad 40 milionach obrazów twarzy - które oceniają ogólny stan zdrowia i wiek biologiczny pacjenta onkologicznego. W przeciwieństwie do wieku chronologicznego, mierzącego liczbę lat życia danej osoby, wiek biologiczny odzwierciedla to, jak dobrze ciało się zestarzało na poziomie komórkowym i fizycznym.

"Algorytm szacowania wieku patrzy na obszar wokół skroni, obszar na czole, nad oczami, a potem na to, co nazywamy fałdem nosowo-wargowym, linią łączącą nos z kącikiem ust. Natomiast algorytm prognozowania ryzyka śmiertelności patrzy na zupełnie inną część twarzy - na grzbiet nosa i obszar pod oczami" - wyjaśniał dr Mak.

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Jak zauważają autorzy publikacji na stronie CNN, obszary twarzy, które model AI ocenia, by przewidzieć wiek biologiczny i przeżycie, są tymi samymi częściami, które opisywał w kontekście oznak zbliżającej się śmierci grecki lekarz i filozof Hipokrates. W Księdze Prognostyki (znanej również jako Rokowania lub Prognostikon), traktacie napisanym około 400 p.n.e., wymieniał m.in. wydłużony lub spiczasty nos, zapadnięte oczy i skronie wpadnięte, obok ostrych lub wyostrzonych rysów twarzy.

Jak wyjaśniał główny autor badania, algorytmy AI nie były trenowane na tekstach, wiedzy ani informacjach z internetu. Dlatego analogie z wnioskami Hipokratesa zaskoczyły naukowców.

Wyniki analizy były zaskakująco dokładne

Mak i jego współpracownicy wyszkolili algorytm do analizy i "nauczenia się" 40 milionów zdjęć twarzy bez zlecania mu konkretnego zadania. Następnie zmodyfikowali model, a właściwie zbudowali dwa kolejne, aby analizować nowe fotografie na dwa różne sposoby: aby oszacować wiek biologiczny danej osoby (na podstawie pojedynczego zdjęcia) oraz aby przewidzieć szanse przeżycia pacjentów onkologicznych, łącząc rysy twarzy z innymi informacjami klinicznymi.

Wynik był zaskakująco dokładny. Spośród 122 pacjentów onkologicznych, u których model wskazał wysokie ryzyko zgonu, ponad połowa (52,5 proc.) zmarła w ciągu 90 dni od oceny, zgodnie z przewidywaniami. Dla porównania, tylko około 2 proc. z 975 pacjentów z grupy o najniższym ryzyku zmarło w ciągu 90 dni.

W oddzielnej grupie testowej, obejmującej ponad 38 tys. pacjentów onkologicznych, osoby wyglądające na starsze niż ich wiek chronologiczny również miały wyższe ryzyko zgonu. 21 proc. z 1060 pacjentów, których wiek biologiczny był o ponad 20 lat wyższy od wieku chronologicznego, zmarło w ciągu 90 dni. Dla porównania, około 6 proc. z 4195 pacjentów, których wiek biologiczny był co najmniej o 10 lat niższy od wieku chronologicznego, zmarło w ciągu 90 dni.

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Naukowcy odkryli, że zmiany kosmetyczne twarzy - takie jak operacje, zastrzyki jak botoks czy makijaż - nie wpływały na wydajność modeli AI. Wyjątkiem była rynoplastyka - sztuczna inteligencja oceniała osoby, które przeszły operację nosa jako nieco starsze na zdjęciach wykonanych po operacji w porównaniu ze zdjęciami wykonanymi przed nią. Nie miało też znaczenia, czy zdjęcie przedstawiało osobę zmarszczoną, czy uśmiechniętą, z makijażem czy bez, ani w różnym oświetleniu.

"Według naszej wiedzy jest to pierwszy raport dotyczący algorytmu sztucznej inteligencji, który potrafi bezpośrednio przewidzieć przeżycie pacjenta chorego na raka na podstawie prostego zdjęcia twarzy" - napisali autorzy badania w poniedziałkowej publikacji w czasopiśmie "Lancet Digital Health".

Czy modele AI zastąpią ocenę kliniczną?

Autorzy badania podkreślają, że ich modele AI nie mają na celu zastąpienia lekarzy ani istniejących ocen klinicznych. Przedstawiają technologię jako nowe narzędzie, które może w przyszłości pomóc lekarzowi ocenić zdrowie pacjenta lub podjąć decyzje dotyczące leczenia.

Zdaniem Maka, dzięki narzędziu możliwa byłaby też identyfikacja pacjentów, którzy mogliby wcześniej skorzystać z dalszych badań w kierunku poważnych schorzeń.

Czy podobne wyniki mogłyby dotyczyć osób zdrowych, by określić przewidywaną długość życia? By uzyskać odpowiedź, potrzebne są dalsze badania.

"Wykorzystanie technologii AI w badaniu jest fascynujące, ale wciąż wymaga oceny klinicznej" - stwierdził dr Wilbur Lam, kierownik badań i profesor pediatrii oraz inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie Emory, niezwiązany z opisywanym eksperymentem. Jak dodał, prawdziwa użyteczność kliniczna będzie wymagała potwierdzenia. Nie wiadomo też, jaka jest efektywność narzędzia u osób z konkretnymi cechami twarzy, kolorem skóry, grupami wiekowymi.

O ocenę badania portal scientificamerica.com zapytał Matthew Liao, profesora i dyrektora Centrum Bioetyki Uniwersytetu Nowojorskiego, który nie był zaangażowany w nowe badania. Ekspert uznał artykuł za "interesujący" i stwierdził, że tego typu narzędzie może być przydatne do identyfikacji osób chorych i wymagających dodatkowej opieki. Jego zdaniem istnieje jednak możliwość, że algorytm sztucznej inteligencji popełni błąd i błędnie zidentyfikuje pacjentów jako zdrowych lub nie.

- Jeśli się pomyli, możemy w pewnym sensie nie zapewnić opieki komuś, kto jej faktycznie potrzebuje - stwierdził.

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Inni eksperci zwracają uwagę, że "przewidywanie” wyniku nie jest tym samym, co jego wyjaśnianiem.

"Pomimo odniesień do 'wieku biologicznego', AI szacuje wiek na podstawie wyglądu twarzy, a nie bezpośrednio mierzy jakikolwiek biologiczny proces" - zaznaczył Mirosław Bober, profesor przetwarzania wideo i sztucznej inteligencji na Uniwersytecie w Surrey w Wielkiej Brytanii, który nie brał udziału w badaniu.

"Badanie nie sprawdziło, czy AI rozpoznaje coś, czego lekarz by nie rozpoznał" - stwierdził Bober w oświadczeniu wydanym przez brytyjskie Science Media Centre. Według niego narzędzie nie jest jeszcze gotowe do praktycznego wykorzystania. Nadal wymaga porównania z oceną dokonywaną przez lekarzy oraz przetestowania w różnych szpitalach i wśród rozmaitych grup pacjentów.

Źródło: tvn24.pl, TVN24
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Tagi:
ZdrowieNaukaBadania naukoweAISztuczna inteligencjaLekarzeOnkologia
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