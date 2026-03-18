48 godzin bez płuc. Przełomowy zabieg uratował życie 33-latka

Rak płuc odpowiada za większość zgonów nowotworowych w Polsce

Kluczowe fakty: Lekarze z Northwestern University w Chicago podjęli bezprecedensową decyzję o całkowitym usunięciu obu płuc u 33-letniego mężczyzny, mimo że nie mieli jeszcze dawcy do przeszczepu. Dlaczego?

Pacjent przeżył 48 godzin bez płuc, podłączony do zaawansowanego systemu ECMO - sztucznego natleniania i krążenia krwi.

W medycynie powszechnie uznaje się, że człowiek nie jest w stanie funkcjonować bez płuc. Jednak przypadek 33-letniego pacjenta, opisany szczegółowo w czasopiśmie naukowym "Med" wydawanym przez Cell Press, udowadnia, że granice możliwości ludzkiego organizmu wspieranego przez najnowocześniejszą technologię są stale przesuwane. Mężczyzna, który znalazł się na krawędzi śmierci z powodu powikłań po grypie, przetrwał 48 godzin w stanie, który jeszcze niedawno uznano by za niemożliwy do przeżycia. Kluczem do sukcesu okazała się radykalna decyzja lekarzy o całkowitym usunięciu zainfekowanych organów przed znalezieniem dawcy.

Gdy płuca stają się śmiertelną pułapką

Wszystko zaczęło się od pozornie zwykłej grypy, która u 33-letniego mężczyzny przybrała dramatyczny przebieg. Organizm pacjenta nie poradził sobie z wirusem, co szybko doprowadziło do rozwoju bakteryjnego zapalenia płuc. Stan chorego pogarszał się z godziny na godzinę, prowadząc do wystąpienia zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). To niebezpieczny stan, w którym procesy zapalne i postępująca infekcja całkowicie przejmują kontrolę nad płucami, uniemożliwiając wymianę gazową.

Kiedy mężczyzna trafił do kliniki Northwestern University, sytuacja była już skrajnie trudna. - Był w stanie krytycznym. Jego serce zatrzymało się tuż po przyjeździe. Musieliśmy przeprowadzić reanimację - relacjonuje na łamach "Science Daily" dr Ankit Bharat, główny autor raportu i chirurg klatki piersiowej, który kierował zespołem operacyjnym. Infekcja była tak zaawansowana, że płuca pacjenta - jak określił to obrazowo dr Bharat - "dosłownie się rozpływały". W takim stadium uszkodzenia są już całkowicie nieodwracalne i to właśnie w tym momencie większość pacjentów przegrywa walkę o życie.

Radykalny krok: usunięcie organów, by ratować życie

W miarę jak stan 33-latka się pogarszał, niewydolność zaczęła obejmować kolejne narządy: serce i nerki. Lekarze zrozumieli, że jedyną szansą na ratunek jest przeszczep obu płuc. Pojawił się jednak ogromny problem - zainfekowane, gnijące tkanki wewnątrz klatki piersiowej pacjenta były źródłem toksyn i bakterii, które uniemożliwiały stabilizację jego stanu. Organizm był zbyt słaby, by przetrwać natychmiastową transplantację, a jednocześnie płuca pacjenta czynnie przyczyniały się do rozprzestrzeniania zakażenia na cały organizm.

W obliczu patowej sytuacji, zespół medyczny podjął bezprecedensową decyzję: usunięcie obu zniszczonych płuc, aby zatrzymać postęp infekcji, i podłączenie pacjenta do zewnętrznego systemu podtrzymywania życia. Dr Bharat podkreśla wyzwanie, przed jakim stanęli: - Serce i płuca są ze sobą nierozerwalnie połączone. Jak utrzymać pacjenta przy życiu, gdy nie ma płuc? Odpowiedzią był specjalnie zaprojektowany system "sztucznego płuca", który przejął funkcje fizjologiczne usuniętego narządu.

48 godzin w zawieszeniu

Przez dwie doby pacjent pozostawał bez własnych płuc. W tym czasie jego życie zależało całkowicie od aparatury, która natleniała krew, usuwała z niej dwutlenek węgla i wspomagała krążenie. To rozwiązanie pozwoliło sercu oraz innym narządom odpocząć i zacząć proces regeneracji. Wyniki były zdumiewające - niemal natychmiast po usunięciu źródła infekcji, stan mężczyzny zaczął się poprawiać. Ciśnienie krwi ustabilizowało się, a nerki i serce odzyskiwały sprawność, przygotowując ciało na przyjęcie nowych organów.

Po 48 godzinach dramatycznego oczekiwania pojawiła się informacja o dostępności płuc od dawcy. Chirurdzy przeprowadzili operację przeszczepienia obu organów, która zakończyła się pełnym sukcesem. Co istotne, po ponad dwóch latach od tego zabiegu, pacjent prowadzi normalne życie, ciesząc się zdrowymi i w pełni funkcjonalnymi płucami.

Przełom w rozumieniu ARDS i transplantologii

Tradycyjnie przeszczepy płuc są zarezerwowane dla osób cierpiących na schorzenia przewlekłe, takie jak mukowiscydoza czy śródmiąższowa choroba płuc. W przypadku pacjentów z ostrym zespołem niewydolności oddechowej (ARDS) wywołanym wirusami lub bakteriami, lekarze zazwyczaj skupiają się na wspieraniu naturalnych funkcji organów, licząc na to, że płuca w końcu same się "zagoją".

Jednak analiza molekularna usuniętych tkanek 33-latka wykazała, że w jego przypadku regeneracja nie była możliwa. Badania ujawniły rozległe bliznowacenie i nieodwracalne uszkodzenia układu odpornościowego. - Po raz pierwszy dostarczamy biologicznego, molekularnego dowodu na to, że niektórzy pacjenci będą potrzebować przeszczepu obu płuc, inaczej po prostu nie przeżyją - tłumaczy dr Bharat. Ten przypadek pokazuje, że transplantacja może być skutecznym rozwiązaniem także w stanach ostrych, wywołanych przez wirusy oddechowe, o ile zostanie podjęta odpowiednio wcześnie.

Nadzieja dla pacjentów w stanach nagłych

Choć obecnie ta innowacyjna metoda jest ograniczona do wysoce specjalistycznych ośrodków medycznych dysponujących odpowiednią wiedzą i zasobami, dr Bharat ma nadzieję, że stanie się ona inspiracją do stworzenia bardziej zestandaryzowanych systemów. Mogłyby one służyć jako "most do przeszczepu" dla najciężej chorych pacjentów oczekujących na narządy.

Chirurg zwraca uwagę na bolesną rzeczywistość dzisiejszej medycyny: - W mojej praktyce młodzi pacjenci umierają niemal co tydzień tylko dlatego, że nikt nie zdał sobie sprawy, iż przeszczep był w ogóle opcją. Historia 33-latka, który przeżył 48 godzin bez płuc, ma szansę zmienić to podejście i uratować życie wielu osób, które do tej pory uznawano za pacjentów bez szans na ratunek.

Opracowała Agata Daniluk/ap