Zdrowie 18 miliardów złotych na zdrowie. "Trafiają bezpośrednio do pacjentów" Oprac. Agnieszka Pióro

Nakłady na zdrowie rosną. Kolejki też

O podziale środków z KPO przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia poinformowali podczas briefingu prasowego, poprzedzającego konferencję "KPO w zdrowiu - inwestujemy dziś, zmieniamy system ochrony zdrowia na lata".

Z 18 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na ochronę zdrowia największe środki - 5,2 mld zł - przeznaczono na onkologię, 2,5 mld zł na kardiologię, a 4 mld zł na cyfryzację systemu ochrony zdrowia. - Ponad 3 mld zł mają wesprzeć rozwój kadr medycznych - poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda: Możemy naprawdę się cieszyć i świętować. 18 mld zł z #KPO to suma historycznie wielka. Te środki będą przeznaczone na różne cele: na onkologię, kardiologię, opiekę długoterminową, cyfryzację, działalność… — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 15, 2026 Rozwiń MZ o środkach z KPO

Nowe środki dla szpitali

Dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę onkologiczną szpitale będą mogły lepiej ze sobą współpracować w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. - Nasze rozwiązania są jednymi z najlepszych w Europie - oceniła podczas briefingu Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia.

We wtorek w podobnym tonie wypowiadał się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłaszając przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług e-zdrowia. - To przełomowe zmiany, dzięki którym Polska będzie najlepiej zorganizowanym krajem w UE pod kątem cyfryzacji usług zdrowotnych - stwierdził. Dokument ma na celu wdrożenie jednego z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) i przewiduje m.in. rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej, a także umożliwienie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie leczniczo-diagnostycznym. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Ministra zdrowia podkreśliła w środę, że środki z KPO mają przełożyć się na szybszą diagnostykę, poprawę dostępności do świadczeń oraz lepsze warunki pracy dla personelu medycznego. - Po raz pierwszy tak duże kwoty trafiają bezpośrednio do pacjentów. Ponad 34 proc. środków z KPO trafiło do szpitali powiatowych, czyli tam, gdzie pacjenci dostają tę pierwszą pomoc. Kolejne 30 proc. trafiło do szpitali wojewódzkich - podkreśliła szefowa MZ.

10 miliardów już rozdzielono

KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) to program reform i inwestycji, dzięki któremu Polska otrzymuje środki z Unii Europejskiej w ramach unijnego instrumentu odbudowy po pandemii COVID-19. Wypłaty są uzależnione od realizacji tzw. kamieni milowych i wskaźników (czyli konkretnych reform i inwestycji). Oprócz modernizacji podmiotów leczniczych, jednym z kluczowych komponentów Krajowego Planu Odbudowy jest reforma D2.1, której celem jest stworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu liczby kadr medycznych.

W ramach reformy MZ zaplanowało stypendia i mentoring, a także budowę pracowni symulacyjnych. Jak zapewniła Kacperczyk, studenci będą mogli kształcić się w lepszych warunkach, a kadra akademicka będzie skuteczniej przygotowywała przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia. Z całej puli 18 mld złotych - 10 mld zostało już zagospodarowane w rozstrzygniętych konkursach, m.in. na opiekę długoterminową (1,3 mld zł). 1,4 mld zł zaplanowano na kompleksowy rozwój badań w naukach medycznych i naukach o zdrowiu (z podziałem na projekty dla jednostek naukowych i przedsiębiorców oraz na Centrum Wsparcia Badań Klinicznych CWBK).