13-latka dostała przełomowy lek na cukrzycę. "Opóźnia insulinoterapię o trzy lata" Oprac. Anna Bielecka |

Trwa leczenie nastolatki z wczesną fazą cukrzycy typu 1 przy użyciu innowacyjnego leku teplizumab. 13-latka otrzymuje go dożylnie przez 14 dni. W tym czasie pozostaje pod opieką specjalistów w Oddziale Pediatrii, gdzie prowadzone jest monitorowanie terapii i reakcji organizmu. Poinformowano o tym na poniedziałkowej konferencji prasowej w opolskiej placówce. Jak opisuje portal 24opole.pl, 13-letnia Aleksandra trafiła do szpitala po rutynowych badaniach, które wykazały nieprawidłowy poziom cukru. Nie miała typowych objawów choroby. - Nic wcześniej się nie działo - twierdzi mama nastolatki, cytowana przez portal. Sama pacjentka miała przyjąć informację o terapii spokojnie i jak zapewnia, obecnie nie odczuwa skutków ubocznych leczenia.

Pierwsze zastosowanie teplizumabu w Polsce

Teplizumab może opóźnić przejście z przedklinicznego stadium drugiego cukrzycy do stadium trzeciego, czyli postaci objawowej u chorych na cukrzycę typu pierwszego do blisko trzech lat. - Oznacza to odroczenie momentu rozpoczęcia intensywnej i bezwzględnie koniecznej insulinoterapii dla zachowania zdrowia i życia - wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Agata Chobot, kierownik Oddziału Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu oraz Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Opolskiego.

Jak zaznaczyła prof. Chobot, lek nie jest jeszcze dostępny na polskim rynku. W Stanach Zjednoczonych został wprowadzony w 2022 r., w styczniu 2026 r. zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków. Obecnie oczekuje na rejestrację w Polsce. W związku z tym opolski ośrodek diabetologii dziecięcej zgłosił swoją pacjentkę do międzynarodowego programu Managed Access Program (MAP).

Znaczenie opóźnienia insulinoterapii

- Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy błędnie atakuje komórki trzustki odpowiedzialne za produkcję insuliny - czytamy na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Badań Sportowo-Medycznych UCBSM. W publikacji dr n. med. Kamila Miętkiewska-Szwacka z oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu wyjaśnia działanie choroby. Jak tłumaczy, w jej efekcie organizm przestaje wytwarzać ten kluczowy hormon, potrzebny do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Najczęściej chorują dzieci i młodzież, choć schorzenie może pojawić się w każdym wieku. Przyczyny cukrzycy typu 1 nie są do końca poznane. Naukowcy wskazują jednak na współdziałanie czynników genetycznych i środowiskowych.

Ponieważ w cukrzycy typu 1 organizm nie wytwarza insuliny, leczenie polega na jej regularnym podawaniu, stałej kontroli poziomu cukru we krwi oraz dbaniu o zdrowy styl życia. Choć medycyna coraz lepiej radzi sobie z codziennym monitorowaniem i terapią choroby, nadal nie istnieje skuteczny sposób, który pozwalałby zapobiec jej rozwojowi.

Stosowanie insuliny wymaga od pacjentów i ich rodzin dużej dyscypliny oraz znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie. Kluczowe jest precyzyjne stale dostosowywanie dawek do posiłków, aktywności fizycznej, emocji i innych codziennych czynności. Zarówno przedawkowanie jak i niedobór insuliny w skrajnych przypadkach stanowi zagrożenie życia - podkreśla lekarka.

Lek, który może opóźnić cukrzycę

To przełom w podejściu do leczenia uważają eksperci - po raz pierwszy terapia koncentruje się na zahamowaniu procesu autoimmunologicznego, a nie wyłącznie na łagodzeniu skutków choroby.

Teplizumab, jak podkreśla dr n. med. Kamila Miętkiewska-Szwacka, to nowoczesne przeciwciało monoklonalne, które wpływa na układ odpornościowy, zatrzymując proces niszczenia komórek trzustki odpowiedzialnych za produkcję insuliny. Lek w kontrolowany sposób modyfikuje aktywność limfocytów T-komórek odpowiedzialnych za reakcję autoimmunologiczną - tak, by nie uszkadzały komórek beta, ale nadal chroniły organizm przed infekcjami. Dzięki temu pozwala spowolnić postęp choroby i opóźnić moment rozpoczęcia terapii insuliną.

Dowiedz się więcej: Nowe przyczyny trzeciego najgroźniejszego raka na świecie. Można to zatrzymać

Lek jest przeznaczony dla osób z cukrzycą typu 1 znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju choroby - wtedy, gdy w organizmie są już obecne autoprzeciwciała, ale objawy nie są jeszcze w pełni widoczne. Można go podawać dzieciom od 8. roku życia oraz dorosłym, u których ryzyko postępu choroby jest wysokie. Leczenie odbywa się pod ścisłą kontrolą medyczną, ponieważ mogą wystąpić przemijające działania niepożądane, takie jak objawy grypopodobne, wysypka czy chwilowy spadek liczby limfocytów.

Badania kliniczne potwierdziły skuteczność leku. Wykazały, że jego zastosowanie może opóźnić rozwój cukrzycy typu 1 średnio o dwa lata w porównaniu z placebo. W dłuższej obserwacji różnica ta sięgała nawet prawie pięciu lat. Dr Kamila Miętkiewska-Szwacka dodaje, że teplizumab nie jest terapią, która eliminuje chorobę, ale stanowi ważny krok w kierunku jej wcześniejszego i skuteczniejszego kontrolowania. Dla wielu pacjentów, zwłaszcza dzieci, to szansa na dłuższy czas bez konieczności rozpoczęcia insulinoterapii, co przekłada się na lepszą jakość życia.

Szansa dla pacjentów

Opolski ośrodek diabetologii dziecięcej, działający przy oddziale pediatrii i poradni diabetologicznej dla dzieci, sprawuje opiekę nad ok. 300 pacjentami z cukrzycą typu 1 - od najmłodszych do 18. r. życia. Leczenie prowadzone jest przez interdyscyplinarny zespół (lekarzy, pielęgniarki, edukatorów diabetologicznych, dietetyków, psychologów).

Od 2019 r. ten ośrodek należy do międzynarodowej sieci SWEET, zrzeszającej około 150 ośrodków diabetologii dziecięcej z całego świata. Jej celem jest zapewnienie najwyższych standardów leczenia zgodnych z aktualnymi wytycznymi.