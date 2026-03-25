Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

11 minut, które zmniejsza ryzyko zawału i udaru. Naukowcy wskazali konkretną czynność

|
sen zegarek shutterstock_2674805173
Tajemnice długowieczności. Najwięcej da nam aktywność fizyczna?
Niewielkie zmiany w codziennych nawykach mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zawału i udaru - nawet o 57 procent. Wykazało to nowe, kilkuletnie badanie międzynarodowego zespołu naukowców. - Więcej snu, trochę ruchu i zrównoważona dieta to przepis na zdrowsze serce bez radykalnych wyrzeczeń - twierdzą, podając konkretne wytyczne.
Kluczowe fakty:
  • Już 11 minut dłuższego snu może zmniejszyć ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych o około 10 procent.
  • Połączenie trzech zdrowych nawyków skutkowało obniżeniem ryzyka zawału czy udaru aż o 57 procent w porównaniu z osobami prowadzącymi najmniej korzystny styl życia.
  • Naukowcy podkreślają, że kluczowe są konsekwentne, drobne zmiany w codziennej rutynie, które są bardziej realne i trwałe niż radykalne modyfikacje.
Naukowcy ustalili, że nawet niewielkie zmiany w indywidualnym podejściu - jak około 11 minut dłuższego snu każdej nocy, dodatkowe pięćminut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej oraz spożywanie około jednej czwartej filiżanki warzyw dziennie - były powiązane z o 10  proc. niższym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych. Połączenie tych trzech nawyków obniżało je aż o 57 procent.

Drobne zmiany, duża różnica dla serca

Naukowcy z Australii, Chile i Brazylii przeanalizowali dane ponad 59 tysięcy dorosłych uczestników brytyjskiego projektu UK Biobank, obejmującego 502 629 dorosłych w wieku od 40 do 69  lat, rekrutowanych w latach 2006-2010. Swoje obserwacje badacze prowadzili przez osiem lat.

Starzenie się i zespół kruchości. Jak profilaktyka i szczepienia pomagają dłużej zachować sprawność?
Dowiedz się więcej:

Starzenie się i zespół kruchości. Jak profilaktyka i szczepienia pomagają dłużej zachować sprawność?

Ilość snu i aktywności fizycznej oszacowano z wykorzystaniem urządzeń noszonych (tzw. wearables, czyli smartwatchy i opasek monitorujących sen i aktywność uczestników). Dietę oceniono za pomocą pojedynczego kwestionariusza częstości spożycia żywności, co pozwoliło badaczom obliczyć wskaźnik jakości diety. Lepsza jakość diety oznaczała większe spożycie warzyw, owoców, ryb, produktów mlecznych, pełnych ziaren zbóż i olejów roślinnych oraz mniejsze spożycie rafinowanych zbóż, przetworzonych mięs, nieprzetworzonego czerwonego mięsa i napojów słodzonych cukrem.

W tym czasie odnotowano 2034 poważne incydenty sercowo‑naczyniowe, w tym 932 zawały serca, 584 udary i 518 przypadków niewydolności serca. W porównaniu z osobami prowadzącymi najmniej korzystny styl życia, uczestnicy łączący odpowiednią ilość snu (8-9,5 godziny dziennie), umiarkowaną lub intensywną aktywność fizyczną (przez co najmniej 42 minuty dziennie) oraz dobrą jakość diety (spożywanie około 50 g więcej warzyw) mieli o 57 proc. niższe ryzyko wystąpienia takich incydentów - czytamy w czasopiśmie "European Journal of Preventive Cardiology".

Tak obniżysz ryzyko przedwczesnej śmierci. Wystarczy pięć minut dziennie
Dowiedz się więcej:

Tak obniżysz ryzyko przedwczesnej śmierci. Wystarczy pięć minut dziennie

Małe kroki, wielkie korzyści dla serca

Według brytyjskiego NHS (National Health Service, czyli Narodowa Służba Zdrowia), do umiarkowanej aktywności zalicza się m.in. szybki marsz, taniec, jazdę na rowerze, koszenie trawnika czy aerobik w wodzie. Ćwiczenia intensywne to z kolei bieganie, pływanie, skakanie na skakance lub bardziej wymagający trening aerobowy.

Autorzy badania podkreślają, że kluczem do zdrowszego serca nie muszą być duże zmiany, lecz konsekwentne, drobne kroki podejmowane każdego dnia. - Pokazujemy, że połączenie drobnych zmian w kilku obszarach życia może mieć zaskakująco duży i pozytywny wpływ na zdrowie serca. To bardzo optymistyczna wiadomość, ponieważ wprowadzanie kilku niewielkich zmian jest bardziej realne i zrównoważone niż próba radykalnej modyfikacji jednego nawyku - mówił dr Nicholas Koemel, główny autor badania z Uniwersytetu w Sydney.

Dwa proste testy pokażą, jak długo będziesz żyć. "Zaskakujące wyniki"
Dowiedz się więcej:

Dwa proste testy pokażą, jak długo będziesz żyć. "Zaskakujące wyniki"

Dodał też, że nawet niewielkie modyfikacje codziennych nawyków mogą przynieść korzyści dla serca i stworzyć przestrzeń do dalszych zmian w przyszłości. - Warto nie lekceważyć znaczenia drobnych korekt w codziennej rutynie, niezależnie od tego, jak małe mogą się wydawać - podkreślił dr Koemel.

- Wielu z nas chce żyć zdrowiej, ale zmiany często wydają się przytłaczające. To badanie pokazuje, że wcale nie muszą być duże, by przyniosły efekt. Niewielkie poprawki - trochę więcej snu, kilka minut ruchu więcej czy porcja warzyw dodatkowo - mogą wspólnie znacząco wpłynąć na zdrowie serca. Regularna aktywność, dobry sen i zbilansowana dieta to podstawa naszego ogólnego dobrostanu - dodała Emily McGrath, starsza pielęgniarka kardiologiczna z British Heart Foundation.

Cyfrowe wsparcie dla zdrowego trybu życia

Naukowcy zapowiadają, że wyniki badania są punktem wyjścia do kolejnych działań. Prof. Emmanuel Stamatakis, współautor badania z Uniwersytetu w Sydney i Monash University, zapowiedział rozwijanie "cyfrowych narzędzi" wspierających ludzi w utrwalaniu zdrowych nawyków, opracowywanych we współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Różnorodny ruch wydłuża życie. Oto jakie sporty warto łączyć
Dowiedz się więcej:

Różnorodny ruch wydłuża życie. Oto jakie sporty warto łączyć

- Planujemy oprzeć się na tych wynikach, aby opracować nowe narzędzia cyfrowe, które będą wspierać ludzi w wprowadzaniu pozytywnych zmian w stylu życia i kształtowaniu trwałych, zdrowych nawyków. W tym celu będziemy ściśle współpracować z członkami społeczności, by mieć pewność, że te narzędzia będą łatwe w użyciu i pomogą pokonywać bariery, z jakimi wszyscy mierzymy się, próbując wprowadzać drobne zmiany w codziennej rutynie - podsumował prof. Emmanuel Stamatakis, współautor badania i profesor aktywności fizycznej oraz zdrowia populacyjnego na Uniwersytecie w Sydney i Uniwersytecie Monash.

Autorka/Autor: Anna Bielecka/ap

Źródło: PubMed, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieKardiologiaDietaAktywność fizycznaZdrowy styl życia
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Sławomir Nowak
Sławomir Nowak złożył zawiadomienie na prokuratora, który go ścigał
Robert Zieliński
Miejsce zdarzenia
Ciało mężczyzny w rowie. Leżał z twarzą w wodze
Lublin
Zderzenie na Czerniakowskiej
Zderzenie z autobusem. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
"Nie jesteś jednym z nas". Transparent na meczu Lecha Poznań z Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Rysa na wizerunku "prezydenta kibiców". O to mają pretensje do Nawrockiego
Marcin Złotkowski
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
BIZNES
imageTitle
Urban uchylił rąbka tajemnicy. Tego się spodziewa i oczekuje w meczu z Albanią
EUROSPORT
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
BIZNES
Julius Jakab
Poseł porównał zarobki w Polsce i na Słowacji. "Oto co osiągnęliście"
Świat
Karol Nawrocki i Viktor Orban
Wizyta "bardzo nietypowa". Sikorski: jest tylko jedno uzasadnienie
Polska
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
BIZNES
Policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby
Stosowali metodę "loverboya". Handlowali kobietami i zarabiali na prostytucji
Łódź
27 min
pc
Jest warta tryliony dolarów, chcą ją zapakować do worka. "To jest wykonalne"
Opinie i wydarzenia
Karol Nawrocki
TVN24: rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań
Polska
ropa naftowa baryłka paliwo
Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"
BIZNES
Drogi krzyżowe w Warszawie
Drogi krzyżowe w Warszawie. Trasy i zamknięte ulice
WARSZAWA
Kaczyński - mikrofon
Kaczyński o wizycie Nawrockiego. "Nie wiem, co przywiózł"
Polska
pap_20100821_1E3
Rosjanie boją się o irańską elektrownię jądrową. Ich zdaniem ziszcza się najgorszy scenariusz
BIZNES
Do pomocy wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Ciało 13-latka znaleźli rodzice. Są wstępne wyniki sekcji
Rzeszów
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Przez wyłudzenia stracili ponad trzy miliony złotych. CBA zatrzymało pięć osób
Poznań
Donald Trump
Przegrał kandydat wspierany przez Trumpa. Mar-a-Lago będzie reprezentować demokratka
Świat
Wielkanoc
Co na Wielkanoc prognozuje IMGW
METEO
Pożary traw i zarośli to ogromne zagrożenie (zdj. ilustracyjne)
W pożarze traw zginął mężczyzna
Kraków
Ubiegał się o ochronę międzynarodową w Polsce
Ma amputowane części obu nóg. Straż Graniczna wpuściła go Polski dopiero za drugim razem
Lublin
U.S. aircraft carrier Gerald R. Ford
Najpotężniejszy lotniskowiec dotarł na Kretę. Przejdzie naprawy po pożarze
Świat
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Szukają siedziby dla unijnej instytucji. Warszawa poza finałem
WARSZAWA
shutterstock_347958275
Nowa fala w Chinach. "Ludzie nie kupują jedynie rzeczy"
BIZNES
Skutki przejścia burzy Therese przez Wyspy Kanaryjskie
Archipelag znajdzie się w centrum burzy. Załamanie pogody na Kanarach
METEO
Andrzej Poczobut
Rocznica "najsmutniejsza, jaką do tej pory obchodziliśmy"
Świat
Był przesłuchiwany w prokuraturze
Organista "przeprowadzał badania uczniów". Usłyszał zarzuty, został aresztowany
Katowice
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica