11 minut, które zmniejsza ryzyko zawału i udaru. Naukowcy wskazali konkretną czynność

Tajemnice długowieczności. Najwięcej da nam aktywność fizyczna?

Kluczowe fakty: Już 11 minut dłuższego snu może zmniejszyć ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych o około 10 procent.

Połączenie trzech zdrowych nawyków skutkowało obniżeniem ryzyka zawału czy udaru aż o 57 procent w porównaniu z osobami prowadzącymi najmniej korzystny styl życia.

Naukowcy podkreślają, że kluczowe są konsekwentne, drobne zmiany w codziennej rutynie, które są bardziej realne i trwałe niż radykalne modyfikacje.

Naukowcy ustalili, że nawet niewielkie zmiany w indywidualnym podejściu - jak około 11 minut dłuższego snu każdej nocy, dodatkowe pięć minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej oraz spożywanie około jednej czwartej filiżanki warzyw dziennie - były powiązane z o 10 proc. niższym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych. Połączenie tych trzech nawyków obniżało je aż o 57 procent.

Drobne zmiany, duża różnica dla serca

Naukowcy z Australii, Chile i Brazylii przeanalizowali dane ponad 59 tysięcy dorosłych uczestników brytyjskiego projektu UK Biobank, obejmującego 502 629 dorosłych w wieku od 40 do 69 lat, rekrutowanych w latach 2006-2010. Swoje obserwacje badacze prowadzili przez osiem lat.

Ilość snu i aktywności fizycznej oszacowano z wykorzystaniem urządzeń noszonych (tzw. wearables, czyli smartwatchy i opasek monitorujących sen i aktywność uczestników). Dietę oceniono za pomocą pojedynczego kwestionariusza częstości spożycia żywności, co pozwoliło badaczom obliczyć wskaźnik jakości diety. Lepsza jakość diety oznaczała większe spożycie warzyw, owoców, ryb, produktów mlecznych, pełnych ziaren zbóż i olejów roślinnych oraz mniejsze spożycie rafinowanych zbóż, przetworzonych mięs, nieprzetworzonego czerwonego mięsa i napojów słodzonych cukrem.

W tym czasie odnotowano 2034 poważne incydenty sercowo‑naczyniowe, w tym 932 zawały serca, 584 udary i 518 przypadków niewydolności serca. W porównaniu z osobami prowadzącymi najmniej korzystny styl życia, uczestnicy łączący odpowiednią ilość snu (8-9,5 godziny dziennie), umiarkowaną lub intensywną aktywność fizyczną (przez co najmniej 42 minuty dziennie) oraz dobrą jakość diety (spożywanie około 50 g więcej warzyw) mieli o 57 proc. niższe ryzyko wystąpienia takich incydentów - czytamy w czasopiśmie "European Journal of Preventive Cardiology".

Małe kroki, wielkie korzyści dla serca

Według brytyjskiego NHS (National Health Service, czyli Narodowa Służba Zdrowia), do umiarkowanej aktywności zalicza się m.in. szybki marsz, taniec, jazdę na rowerze, koszenie trawnika czy aerobik w wodzie. Ćwiczenia intensywne to z kolei bieganie, pływanie, skakanie na skakance lub bardziej wymagający trening aerobowy.

Autorzy badania podkreślają, że kluczem do zdrowszego serca nie muszą być duże zmiany, lecz konsekwentne, drobne kroki podejmowane każdego dnia. - Pokazujemy, że połączenie drobnych zmian w kilku obszarach życia może mieć zaskakująco duży i pozytywny wpływ na zdrowie serca. To bardzo optymistyczna wiadomość, ponieważ wprowadzanie kilku niewielkich zmian jest bardziej realne i zrównoważone niż próba radykalnej modyfikacji jednego nawyku - mówił dr Nicholas Koemel, główny autor badania z Uniwersytetu w Sydney.

Dodał też, że nawet niewielkie modyfikacje codziennych nawyków mogą przynieść korzyści dla serca i stworzyć przestrzeń do dalszych zmian w przyszłości. - Warto nie lekceważyć znaczenia drobnych korekt w codziennej rutynie, niezależnie od tego, jak małe mogą się wydawać - podkreślił dr Koemel.

- Wielu z nas chce żyć zdrowiej, ale zmiany często wydają się przytłaczające. To badanie pokazuje, że wcale nie muszą być duże, by przyniosły efekt. Niewielkie poprawki - trochę więcej snu, kilka minut ruchu więcej czy porcja warzyw dodatkowo - mogą wspólnie znacząco wpłynąć na zdrowie serca. Regularna aktywność, dobry sen i zbilansowana dieta to podstawa naszego ogólnego dobrostanu - dodała Emily McGrath, starsza pielęgniarka kardiologiczna z British Heart Foundation.

Cyfrowe wsparcie dla zdrowego trybu życia

Naukowcy zapowiadają, że wyniki badania są punktem wyjścia do kolejnych działań. Prof. Emmanuel Stamatakis, współautor badania z Uniwersytetu w Sydney i Monash University, zapowiedział rozwijanie "cyfrowych narzędzi" wspierających ludzi w utrwalaniu zdrowych nawyków, opracowywanych we współpracy ze społecznościami lokalnymi.

- Planujemy oprzeć się na tych wynikach, aby opracować nowe narzędzia cyfrowe, które będą wspierać ludzi w wprowadzaniu pozytywnych zmian w stylu życia i kształtowaniu trwałych, zdrowych nawyków. W tym celu będziemy ściśle współpracować z członkami społeczności, by mieć pewność, że te narzędzia będą łatwe w użyciu i pomogą pokonywać bariery, z jakimi wszyscy mierzymy się, próbując wprowadzać drobne zmiany w codziennej rutynie - podsumował prof. Emmanuel Stamatakis, współautor badania i profesor aktywności fizycznej oraz zdrowia populacyjnego na Uniwersytecie w Sydney i Uniwersytecie Monash.