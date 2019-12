Ziobro "wyraża satysfakcję" i liczy, że "Senat nie będzie zwlekał"

Foto: Wojciech Olkuśnik / PAP Video: tvn24

Rzepliński: byłem dumny z pierwszej prezes SN

18.12 | - Byłem dumny, dumny, dumny z pani pierwszej prezes. Tak naprawdę powiedziała wszystko, dokładnie wszystko - i ani słowa więcej nie było potrzeba - do tego, żeby zdefiniować to, co się w Polsce stało w ostatnich kilkunastu dniach i co nam grozi - powiedział w "Kropce nad i" były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński, odnosząc się do słów pierwszej prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf z wtorkowej "Kropki nad i".

