Zderzenie pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym. "Kierowca staranował rogatki"

Groźna sytuacja na przejeździe kolejowym we Wrocławiu

Foto: Paweł Łabęda / tvn24 Video: Marcin / Kontakt24

8.06| Groźna sytuacja na jednym z przejazdów kolejowych we Wrocławiu. Po przejeździe pociągu rogatki powinny być zamknięte aż do czasu przejazdu kolejnego pociągu. Między nimi mija kilkanaście sekund. Jednak zamiast tego rogatki wędrują w górę. I omal nie dochodzi do tragedii.

