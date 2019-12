"Przeszłość nie odpoczywa", "rozgniewany rząd w Warszawie". #PisząoPolsce i słowach Putina

Oskarżenia Władimira Putina pod adresem Polski i odpowiedź władz w Warszawie odnotowują w ostatnich dniach media w wielu zachodnich krajach. Na ich łamach w Niemczech, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Szwecji dyplomatyczny spór wpisuje się w szerszy kontekst. Podkreśla się, że prezydent Rosji w grudniu kilkukrotnie atakował już Zachód, próbując dowieść, że to układy europejskich potęg z Hitlerem, a nie porozumienie na linii Berlin-Moskwa, doprowadziły do wybuchu II wojny światowej.

Wypowiedzi Putina dotyczące II wojny światowej sięgają 19 grudnia. Tego dnia rosyjski prezydent w trakcie spotkania z dziennikarzami z całego świata odniósł się do wrześniowej rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej wybuchu II wojny. Mówił między innymi, że "stawianie na jednej płaszczyźnie ZSRR i Niemiec hitlerowskich jest szczytem cynizmu".

Nawiązując do paktu Ribbentrop-Mołotow, Putin powiedział, że Polska "sama wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji (w 1938 roku - red.)", zajmując Zaolzie, a wojska sowieckie "wkroczyły do Polski (17 września 1939 roku - red.) po tym, kiedy polski rząd utracił kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi".

"Jesteśmy gotowi na bardzo długą wojnę informacyjną z Rosją" Po konsultacjach... czytaj dalej » 20 grudnia Putin stwierdził z kolei, że przyczyną wybuchu II wojny światowej nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, a m.in. układ monachijski z 1938 roku. Tego dnia powiedział też, że polskie władze przed wojną same - uczestnicząc w podobnych ustaleniach - doprowadziły do niemieckiego ataku.

24 grudnia na posiedzeniu kolegium kierowniczego ministerstwa obrony Rosji Władimir Putin wystosował oskarżenia wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, nazywając go antysemitą zgadzającym się z poglądami Hitlera.



W związku z wypowiedziami prezydenta Rosji, w piątek 27 grudnia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych pilnie wezwano ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa.

Do słów Putina odniósł się premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym w niedzielę 29 grudnia po południu oświadczeniu. Było ono - jak przekazał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski - konsultowane z prezydentem Andrzejem Dudą.

Szeroki kontekst

Oficjalne stanowisko polskich władz, a więc oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego, odnotowała agencja Associated Press, a za nią od niedzielnego wieczora m.in. ABC News i "Times of Israel".

W internetowych wydaniach izraelskiego dziennika i amerykańskiego portalu czytamy już w tytułach o tym, że "polski premier oskarża Putina o kłamstwa". ABC News rozwija następnie to zdanie, zaznaczając, że polskie władze wytknęły Putinowi kłamstwa dotyczące powodów rozpoczęcia II wojny światowej.

"Drogi Prezydencie Putin, to Hitler i Stalin zmówili się, aby rozpocząć II wojnę światową" To Hitler i... czytaj dalej » "Times of Israel" we wstępie do artykułu prezentuje szerszy kontekst, zaznaczając, że Mateusz Morawiecki skierował słowa do "rosyjskiego prezydenta, którego sowieccy poprzednicy dokonali inwazji na Polskę we współpracy z nazistowskimi Niemcami", sam Putin zaś mówił w ostatnich dniach o "konszachtach" Zachodu z Hitlerem, które rzekomo doprowadziły do wybuchu wojny.

"Putin przy wielu okazjach obarczał Polskę odpowiedzialnością za wybuch wojny, pogłębiając napięcia między dwoma słowiańskimi narodami. W piątek rosyjski ambasador w Polsce został wezwany do MSZ w ramach protestu" - czytamy dalej w tekstach opublikowanych na łamach "Times of Israel" i w portalu ABC News.

"II wojna światowa rozpoczęła się w 1939 roku, gdy Polska została napadnięta przez nazistowskie Niemcy, a dwa tygodnie później przez Związek Radziecki" - cytują agencję AP media.

"Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej" - przytaczają fragment oświadczenia Morawieckiego.

Wskazują przy tym na wypunktowane przez premiera ostatnie "porażki" Rosji na arenie międzynarodowej: niepowodzenie w próbie całkowitego podporządkowania sobie Białorusi, przedłużenie przez UE sankcji w związku z bezprawną aneksją Krymu, amerykańskie sankcje, które utrudniają realizację projektu Nord Stream 2 i wykluczenie na cztery lata rosyjskich sportowców z największych imprez po wielkim skandalu dopingowym.

"Aparat na pełnych obrotach"

Niemiecka "Frankfurter Allgemeine Zeitung" w swoim komentarzu redakcyjnym do sporu wokół słów Putina pod adresem Polski stwierdza, że "przeszłość nie odpoczywa".

Putin "rozgniewał rząd w Warszawie swoimi wypowiedziami, a w konsekwencji doszło do wezwania do siedziby MSZ rosyjskiego dyplomaty. To "nieczęsto się zdarza", bo rzadko MSZ kraju goszczącego bywa "złe" na jednego z sąsiadów i zmusza dyplomatę do tłumaczenia się ze stanowiska władz - czytamy.

"Bezczelne kłamstwa prezydenta Putina". Tusk apeluje o "wspólne stanowisko" Potrzebne jest... czytaj dalej » Słowa Putina pod adresem Polski i wydarzeń poprzedzających II wojnę światową przypadły na okres świąteczny w całej Europie Zachodniej, ale w Rosji te (wypadają - red.) dopiero 6 stycznia, dlatego kremlowski "aparat działa na pełnych obrotach" - czytamy na łamach dziennika.

"FAZ" łączy też oskarżenia pod adresem Polski z konfliktem wokół upamiętniania radzieckich wojskowych w Czechach. Tam od kilku tygodni trwają kłótnie dotyczące dwóch pomników. Jednego, który ma zostać w Pradze zlikwidowany i drugiego, który jest w planach jednej ze stołecznych dzielnic.

Na "kilka znaczących porażek" Rosji w ostatnich tygodniach zwraca też uwagę szwedzki "Aftonbladet", który swój tekst rozpoczyna od stwierdzenia, że "Rosja kłamie w sprawie wybuchu wojny". Po krótkim zreferowaniu oświadczenia premiera Morawieckiego dziennik zaznacza, że o II wojnie światowej i podziale Europy Wschodniej zdecydował pakt Ribbentrop-Mołotow. Rosja napadła na Polskę 17 września 1939 roku i rozpoczęła walkę z Niemcami dopiero po ataku hitlerowców na ZSRR w 1941 roku - czytamy.

We własnym komentarzu do oświadczenia Morawieckiego po słowach Putina w niedzielny wieczór portal Politico przypomniał z kolei, że rosyjski prezydent - mówiąc o przyczynach wybuchu II wojny światowej - wskazał już 19 grudnia na rezolucję Parlamentu Europejskiego. Stwierdzono w niej, że niemiecko-radziecki pakt o nieagresji utorował drogę do wojny. To wtedy Putin zabrał głos i zwrócił uwagę na układ monachijski z 1938 roku, jaki pozwolił Hitlerowi na zajęcie Czechosłowacji przy zgodzie państw zachodnich i wynikające z tego korzyści terytorialne dla Polski.

Źródło: Nikolai Akimov/PAP Pakt Ribbentrop-Mołotow podzielił Europę między Berlin a Moskwę

ZSRR wspierał Niemcy

Na spór Warszawy i Moskwy wokół słów Putina zagraniczne media zwracały też uwagę we wcześniejszych dniach.

W artykule opublikowanym w sobotę 28 grudnia "Times of Israel" pisał o "silnym sprzeciwie" Warszawy wobec "insynuacji" Putina, który oskarżył byłego polskiego ambasadora w Berlinie o podzielanie antysemickich poglądów Adolfa Hitlera.

Dziennik, opierający się w doniesieniach o depeszę agencji AFP, zwrócił równocześnie tego dnia uwagę, że w grudniu Putin "obwinił zachodnie potęgi i Polskę o II wojnę światową, wskazując na liczne traktaty podpisane z nazistowskimi Niemcami przed jej wybuchem w 1939 roku".

Podkreślono w tym kontekście stanowisko polskiego MSZ, które wskazało, że Polska jako pierwsza przeciwstawiła się "niemieckiej armii wspieranej przez Związek Radziecki".

Izraelski dziennik i AFP przypomnieli na zakończenie o pakcie Ribbentrop-Mołotow podpisanym przez Berlin i Moskwę, który doprowadził do podziału całej Europy Wschodniej i o ataku ZSRR na Polskę 17 września 1939 r., który bezpośrednio wynikał z tamtego porozumienia.

Źródło: PAP Pakt Ribbentrop-Mołotow zawarty między hitlerowskimi Niemcami a sowiecką Rosją był przypieczętowaniem rozbioru Polski w 1939 roku Brytyjski nadawca BBC już 26 grudnia pytał z kolei w tytule, "dlaczego Władimir Putin jest zły na Polskę". Odnosząc się do spotkania w ministerstwie obrony w Moskwie, które miało miejsce 24 grudnia, BBC stwierdziło, że "jeden temat zdominował inne" i było to oskarżenie pod adresem polskiego dyplomaty urzędującego w Berlinie w latach 30. ubiegłego wieku.

Portal - podobnie jak inne, później informujące o sporze zachodnie media - powiązał te wypowiedzi z szerszym kontekstem, w którym Putin atakuje od lat - co pewien czas - Zachód.

BBC wskazuje, że zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej to jeden z filarów również obecnej rosyjskiej ideologii państwowej. Pozwala on na kontynuowanie ekspansywnej polityki zagranicznej i tłumaczy Putina w oczach Rosjan jako tego, który uważa siebie za spadkobiercę dawnych sowieckich dygnitarzy i szefów państwa. To dlatego wrześniowa rezolucja PE została uznana przez Kreml za "atak" na rosyjskie państwo.

Jak zaznaczyło jednak BBC, oskarżenia trafiły w Polskę, która zawsze walczy z "fałszywą narracją historyczną" i nigdy nie zaakceptuje tego typu oskarżeń.