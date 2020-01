"Bieszczady są mitem, który wszyscy stworzyliśmy"





To tradycja literatury drogi pozwala człowiekowi przede wszystkim być przechodniem i usprawiedliwia trochę jego pojawianie się i znikanie - stwierdził w programie "Xięgarnia" dziennikarz i pisarz Adam Robiński. W swojej najnowszej książce "Kiczery. Podróż przez Bieszczady" dzieli się refleksami z podróży na górskie pogranicze Polski, Ukrainy i Słowacji.

W listopadzie odbyła się premiera najnowszej książki Adama Robińskiego "Kiczery. Podróż przez Bieszczady".

"Bieszczady są mitem"

- Jeżeli się pisze o Bieszczadach, to tradycja literatury drogi pozwala człowiekowi przede wszystkim być przechodniem i usprawiedliwia trochę jego pojawianie się i znikanie - powiedział gość "Xięgarni".

Jak stwierdził "Bieszczady są mitem". - To nie jest mit, który ja sobie wymyśliłem, tylko to jest mit, który wszyscy stworzyliśmy, my wszyscy go pielęgnujemy. Ten ładunek emocji, wspomnień, skojarzeń, który w Bieszczadach się znajduje, on jest widoczny na każdym kroku - przekonywał pisarz.

Podkreślił, że "rozmawianie o Bieszczadach, to jest obserwowanie bardzo ciekawego eksperymentu na przestrzeni, którego pierwszym graczem stali się powojenni osadnicy".

- Oni trafili na teren pusty, wysiedlony po Akcji Wisła, gdzie były jeszcze jakieś zabudowania, natomiast większość z nich jednak spalono. Dostali do dyspozycji kawał terenu, pozbawiony jakichkolwiek skojarzeń i konotacji - zauważył Robiński.

Przyznał, że "prawdziwe Bieszczady to w tej chwili jest trochę cepelia".

Autor Podróżniczej Książki Roku

Adam Robiński to dziennikarz, współpracownik "Tygodnika Powszechnego", związany także z "Rzeczpospolitą" i "National Geographic Polska". W 2017 roku wydał książkę "Hajstry. Krajobraz bocznych dróg", która zdobyła tytuł Podróżniczej Książki Roku w konkursie Travelery 2018 oraz Nagrodę Magellana 2018. Zdobył również nominację do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza oraz Nagrody Conrada.

