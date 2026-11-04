"Koniec ery", "druzgocący cios", "polityczny zwrot". Światowe media o wyborach w USA

Piotr Kraśko o wyborach w Karolinie Północnej

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We wtorkowych wyborach połówkowych w USA demokraci odnieśli zdecydowane zwycięstwo. Według niepełnych jeszcze danych Partia Demokratyczna ma już zapewnione 53 miejsca w Senacie i możliwe, że jeszcze powiększy swoją przewagę. Prognozy wskazują, że przejmie też władzę nad Izbą Reprezentantów. Nadspodziewanie dobrze demokraci wypadli też w wyścigach o fotele gubernatorów. Donald Trump uznał porażkę swojej partii i napisał w mediach społecznościowych, że wygraliby, gdyby to on kandydował.

Światowe media o wynikach wyborów midterms

Brytyjski "The Guardian" pisze, że "Donald Trump otrzymał druzgocący cios", w wyniku którego "Partia Republikańska straciła kontrolę nad Senatem i Izbą Reprezentantów, a wybrani przez niego kandydaci z ruchu MAGA zostali zmieceni przez niebieskie tsunami". Niebieski jest kolorem kojarzonym z demokratami.

Gazeta przypomniała, że Trump zachęcał wyborców do głosowania, tak jakby to on znajdował się na kartach wyborczych. "Być może teraz żałuje tej taktyki: Amerykanie potraktowali jego słowa poważnie i doszło do porażki o historycznym znaczeniu" - oceniono. Dziennik konkluduje, że "wtorkowy wieczór może zostać uznany za moment, który oznacza koniec ery Trumpa".

Amerykański korespondent brytyjskiego BBC Anthony Zurcher napisał zaś, że "demokraci zburzyli polityczną mapę Donalda Trumpa w noc, która przez wiele kolejnych lat będzie wywoływać wstrząsy w amerykańskiej polityce". Zaznacza, że "niebieska fala przetoczyła się przez cały kraj, pozbawiając republikanów władzy". Dodaje, że demokraci będą mogli teraz zapobiegać realizacji planów Trumpa i wszczynać dochodzenia dotyczące jego administracji, a nie wykluczone - jego zdaniem - że dojdzie do trzeciej próby impeachmentu.

Media na całym świecie piszą o wynikach wyborów połówkowych w USA

Francuska stacja BFM TV zauważa, że "dwa lata po swoim triumfalnym powrocie do Białego Domu Donald Trump musi zmierzyć się z dotkliwym odrzuceniem ze strony amerykańskich wyborców". Telewizja uważa, że przejęcie kontroli nad Senatem przez demokratów "to bolesna porażka, której przyczyną jest powszechne niezadowolenie wyborców, wynikające przede wszystkim z wysokich kosztów życia".

"Le Parisien" pisze o "wyborczym trzęsieniu ziemi" w USA i "dotkliwej porażce" prezydenta Trumpa. "Chociaż zwycięstwo (demokratów - red.) było oczekiwane, niewielu mogło sobie wyobrazić tak dużą przewagę nad Partią Republikańską. Demokraci nie tylko osiągnęli świetne wyniki w swoich bastionach, ale także zdecydowanie dominują w regionach, które do tej pory uważano za bardzo przychylne prezydentowi Stanów Zjednoczonych" - zauważa gazeta.

"Le Monde" przypomina z kolei, że Donald Trump już wcześniej "wyraźnie ignorował Kongres", wolał uciekać się do dekretów prezydenckich i nabrał zwyczaju "działania w trybie jednostronnym i stawiania innych instytucji - Kongresu czy wymiaru sprawiedliwości przed faktem dokonanym". Zdaniem dziennika będzie więc "prawdopodobnie dalej postępować w tym duchu". Wobec tego "nieuchronna wydaje się konfrontacja", która dotyczyć będzie m.in. wydatków federalnych i polityki zagranicznej, w tym dostaw broni dla Izraela i pomocy dla Ukrainy, dodano.

Hiszpański "El Pais" pisze o "politycznym zwrocie" i "miażdżącym zwycięstwie" demokratów. Jeden z artykułów tytułuje: "Kara dla Trumpa, zwycięstwo demokracji" i ocenia, że "Amerykanie buntują się przeciwko chaosowi w Białym Domu". Podkreśla, że "główną lekcją płynącą z druzgocącej porażki republikanów i Donalda Trumpa" dla USA i dla reszty świata "jest to, że demokracja kwitnie w kraju, który właśnie obchodził 250. rocznicę swojego powstania".

Niemiecki tygodnik "Die Zeit" ocenił, że porażkę republikanów można przypisać jednemu człowiekowi: Donaldowi Trumpowi. "Przez dziesięć lat Trump panował nad amerykańską polityką i wkrótce będzie po wszystkim" - oceniono. "Trumpowi pozostają jeszcze dwa lata w urzędzie, ale jego polityczna zasada, trumpizm, już nie działa, być może ostatecznie" - dodano.

"Sueddeutsche Zeitung", zaznacza, że wielkim przegranym jest prezydent Trump. "Dla niepopularnego prezydenta wybory połówkowe są klęską, a on sam zrzuca winę na republikańskich kandydatów i grozi demokratom, którzy zdobyli większość w Kongresie" - pisze. W opinii tygodnika "Der Spiegel" wyniki wyborów w USA są "rachunkiem wystawionym Trumpowi".

Włoska "La Repubblica" stwierdza, że "wyniki wyborów połówkowych są niezwykłe nie tylko dla Partii Demokratycznej, ale i dla całego kraju, który potrafi odnowić się z nową energią, poszukując nowych dróg po eksperymentach z populizmem ruchu MAGA".

Duńska gazeta "Berlingske" podkreśliła, że Amerykanie zadali Trumpowi "dotkliwy cios, uderzając nie tylko w policzek". Dziennik "Jyllands-Posten" napisał, że "demokraci liczyli na wygraną, ale to, co się wydarzyło, jest naprawdę nadzwyczajne". Ocenił, że "to historyczne, miażdżące zwycięstwo demokracji" oraz "dotkliwa porażka Ameryki, którą od dwóch lat kształtował Trump". Szwedzki dziennik "Dagens Nyheter" ocenił, że większość wyborców miała zdecydowanie dość rządów Trumpa.

Katarska "Al Jazeera" pisze, że wyborcy w USA zadali porażkę Trumpowi i "zapoczątkowali nową erę dominacji demokratów, która zmieni nie tylko pozostałą część jego kadencji, ale także sytuację polityczną w całym kraju w najbliższej przyszłości".

Argentyński portal "Infobae" wskazuje, że "wyniki odzwierciedlają niezadowolenie wyborców z powodu kosztów życia, ceł oraz wojny z Iranem - konfliktu, który spowodował gwałtowny wzrost cen paliwa i pogłębił niechęć do sposobu sprawowania władzy przez prezydenta".