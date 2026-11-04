Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wybory w USA 2026

"Koniec ery", "druzgocący cios", "polityczny zwrot". Światowe media o wyborach w USA

|
sklejka
Piotr Kraśko o wyborach w Karolinie Północnej
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Temat wyborów połówkowych w USA jest na czołówkach światowych mediów. Piszą one o "miażdżącym zwycięstwie" demokratów, "politycznym zwrocie", "niebieskiej fali" i "bolesnej" porażce Donalda Trumpa.

We wtorkowych wyborach połówkowych w USA demokraci odnieśli zdecydowane zwycięstwo. Według niepełnych jeszcze danych Partia Demokratyczna ma już zapewnione 53 miejsca w Senacie i możliwe, że jeszcze powiększy swoją przewagę. Prognozy wskazują, że przejmie też władzę nad Izbą Reprezentantów. Nadspodziewanie dobrze demokraci wypadli też w wyścigach o fotele gubernatorów. Donald Trump uznał porażkę swojej partii i napisał w mediach społecznościowych, że wygraliby, gdyby to on kandydował.

Światowe media o wynikach wyborów midterms

Brytyjski "The Guardian" pisze, że "Donald Trump otrzymał druzgocący cios", w wyniku którego "Partia Republikańska straciła kontrolę nad Senatem i Izbą Reprezentantów, a wybrani przez niego kandydaci z ruchu MAGA zostali zmieceni przez niebieskie tsunami". Niebieski jest kolorem kojarzonym z demokratami.

Gazeta przypomniała, że Trump zachęcał wyborców do głosowania, tak jakby to on znajdował się na kartach wyborczych. "Być może teraz żałuje tej taktyki: Amerykanie potraktowali jego słowa poważnie i doszło do porażki o historycznym znaczeniu" - oceniono. Dziennik konkluduje, że "wtorkowy wieczór może zostać uznany za moment, który oznacza koniec ery Trumpa".

Amerykański korespondent brytyjskiego BBC Anthony Zurcher napisał zaś, że "demokraci zburzyli polityczną mapę Donalda Trumpa w noc, która przez wiele kolejnych lat będzie wywoływać wstrząsy w amerykańskiej polityce". Zaznacza, że "niebieska fala przetoczyła się przez cały kraj, pozbawiając republikanów władzy". Dodaje, że demokraci będą mogli teraz zapobiegać realizacji planów Trumpa i wszczynać dochodzenia dotyczące jego administracji, a nie wykluczone - jego zdaniem - że dojdzie do trzeciej próby impeachmentu.

Media na całym świecie piszą o wynikach wyborów połówkowych w USA
Media na całym świecie piszą o wynikach wyborów połówkowych w USA

Francuska stacja BFM TV zauważa, że "dwa lata po swoim triumfalnym powrocie do Białego Domu Donald Trump musi zmierzyć się z dotkliwym odrzuceniem ze strony amerykańskich wyborców". Telewizja uważa, że przejęcie kontroli nad Senatem przez demokratów "to bolesna porażka, której przyczyną jest powszechne niezadowolenie wyborców, wynikające przede wszystkim z wysokich kosztów życia".

"Le Parisien" pisze o "wyborczym trzęsieniu ziemi" w USA i "dotkliwej porażce" prezydenta Trumpa. "Chociaż zwycięstwo (demokratów - red.) było oczekiwane, niewielu mogło sobie wyobrazić tak dużą przewagę nad Partią Republikańską. Demokraci nie tylko osiągnęli świetne wyniki w swoich bastionach, ale także zdecydowanie dominują w regionach, które do tej pory uważano za bardzo przychylne prezydentowi Stanów Zjednoczonych" - zauważa gazeta.

"Le Monde" przypomina z kolei, że Donald Trump już wcześniej "wyraźnie ignorował Kongres", wolał uciekać się do dekretów prezydenckich i nabrał zwyczaju "działania w trybie jednostronnym i stawiania innych instytucji - Kongresu czy wymiaru sprawiedliwości przed faktem dokonanym". Zdaniem dziennika będzie więc "prawdopodobnie dalej postępować w tym duchu". Wobec tego "nieuchronna wydaje się konfrontacja", która dotyczyć będzie m.in. wydatków federalnych i polityki zagranicznej, w tym dostaw broni dla Izraela i pomocy dla Ukrainy, dodano.

Hiszpański "El Pais" pisze o "politycznym zwrocie" i "miażdżącym zwycięstwie" demokratów. Jeden z artykułów tytułuje: "Kara dla Trumpa, zwycięstwo demokracji" i ocenia, że "Amerykanie buntują się przeciwko chaosowi w Białym Domu". Podkreśla, że "główną lekcją płynącą z druzgocącej porażki republikanów i Donalda Trumpa" dla USA i dla reszty świata "jest to, że demokracja kwitnie w kraju, który właśnie obchodził 250. rocznicę swojego powstania".

Niemiecki tygodnik "Die Zeit" ocenił, że porażkę republikanów można przypisać jednemu człowiekowi: Donaldowi Trumpowi. "Przez dziesięć lat Trump panował nad amerykańską polityką i wkrótce będzie po wszystkim" - oceniono. "Trumpowi pozostają jeszcze dwa lata w urzędzie, ale jego polityczna zasada, trumpizm, już nie działa, być może ostatecznie" - dodano.

"Sueddeutsche Zeitung", zaznacza, że wielkim przegranym jest prezydent Trump. "Dla niepopularnego prezydenta wybory połówkowe są klęską, a on sam zrzuca winę na republikańskich kandydatów i grozi demokratom, którzy zdobyli większość w Kongresie" - pisze. W opinii tygodnika "Der Spiegel" wyniki wyborów w USA są "rachunkiem wystawionym Trumpowi".

Włoska "La Repubblica" stwierdza, że "wyniki wyborów połówkowych są niezwykłe nie tylko dla Partii Demokratycznej, ale i dla całego kraju, który potrafi odnowić się z nową energią, poszukując nowych dróg po eksperymentach z populizmem ruchu MAGA".

Duńska gazeta "Berlingske" podkreśliła, że Amerykanie zadali Trumpowi "dotkliwy cios, uderzając nie tylko w policzek". Dziennik "Jyllands-Posten" napisał, że "demokraci liczyli na wygraną, ale to, co się wydarzyło, jest naprawdę nadzwyczajne". Ocenił, że "to historyczne, miażdżące zwycięstwo demokracji" oraz "dotkliwa porażka Ameryki, którą od dwóch lat kształtował Trump". Szwedzki dziennik "Dagens Nyheter" ocenił, że większość wyborców miała zdecydowanie dość rządów Trumpa.

Katarska "Al Jazeera" pisze, że wyborcy w USA zadali porażkę Trumpowi i "zapoczątkowali nową erę dominacji demokratów, która zmieni nie tylko pozostałą część jego kadencji, ale także sytuację polityczną w całym kraju w najbliższej przyszłości".

Argentyński portal "Infobae" wskazuje, że "wyniki odzwierciedlają niezadowolenie wyborców z powodu kosztów życia, ceł oraz wojny z Iranem - konfliktu, który spowodował gwałtowny wzrost cen paliwa i pogłębił niechęć do sposobu sprawowania władzy przez prezydenta".

Źródło: "The Guardian", BBC, BFM TV, PAP, "Le Parisien", "La Repubblica", "Al Jazeera", "Infobae" tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
USAPartia Republikańska USAPartia Demokratyczna USADonald Trump
Czytaj także:
Polskie pieniądze leżą na klawiaturze laptopa – zarabiaj pieniądze w internecie.
Cztery banki muszą zmienić swoje procedury
BIZNES
imageTitle
Wilson kontynuuje świetną passę. Ma półfinał International Championship
EUROSPORT
Kierująca Volvo została zatrzymana
Prowadziła pijana, straciła auto. Wyrok zapadł w ciągu doby
WARSZAWA
Vespa velutina nigrithorax - zdj. przykładowe
Szerszeń azjatycki w Polsce. Usunięto jego gniazdo, ale może wrócić
METEO
Nastolatek na hulajnodze
Pijany 13-latek na hulajnodze
Kraków
Służby interweniowały w miejscowości Pęclin
Mężczyzna przygnieciony quadem nie żyje
WARSZAWA
Akt oskarżenia (zdjęcie ilustracyjne)
Groził podłożeniem ładunków wybuchowych lub zatruciem żywności. Żądał milionów w kryptowalutach
Opole
texas
Padł republikański bastion. Tak świętowali demokraci
Wybory w USA 2026
imageTitle
Świątek nie rozstaje się z rakietą nawet na wakacjach
EUROSPORT
Donald Trump
Trump kontra Kongres. Oto co może się wydarzyć
Monika Winiarska
imageTitle
"Piłka nożna w żałobie". Hiszpania żegna Jesusa de Miguela
EUROSPORT
Maska i puszki z farbą zatrzymanego 16-latka
Maska klauna i plecak pełen farb w sprayu
Katowice
Kierowca karetki musiał gwałtownie reagować
Zmusił kierowcę karetki do zjechania na pobocze
Olsztyn
Zbliżenie na dłoń naukowca trzymającą czerwony worek z krwią w chłodziarce w laboratorium banku krwi. Worki z krwią, pozyskane w drodze jej oddawania, zostaną wykorzystane w leczeniu pacjentów. Koncepcja medyczna ratowania życia
Cyberatak na lodówki z krwią. Temperaturę ustawiono na 110 stopni
BIZNES
Adam Hamilton
To cios dla republikanów. Takiego wyniku nie było tu od 1932 roku
Świat
Perfumy (zdjęcie ilustracyjne)
Babcia z wnuczką kradły perfumy
Poznań
imageTitle
Kolejna hokejowa potęga przeciwko powrotowi Rosjan
EUROSPORT
dziecko lozeczko niemowlak zabawka shutterstock_285189707
Noworodek zmarł podczas porodu, sprawę bada prokuratura
Rzeszów
Protest przeciwko Mecie w Brazyli
Jest decyzja sądu w sprawie treści publikowanych przez media. "Historyczna"
BIZNES
Łukasz Gibała, Ewelina Pytel, Bogna Halska-Pionka
"Nie było możliwości spotkania, nikt nie zapraszał". Wtedy dostali wypowiedzenia
Bartłomiej Plewnia
Kierowca autobusu zignorował czerwone światło
Opadały rogatki, światła migały, kierowca autobusu i tak wjechał
Rzeszów
Rzeka San Juan porwała dom w Pagosa Springs
Rzeka ciska domem o most. Zobacz nagranie
METEO
elektrownia ostroleka tvn24
Zatrzymania w sprawie elektrowni Ostrołęka. "Polacy zostali okradzeni na ponad miliard złotych"
ROZMOWA PIASECKIEGO
59 min
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
"Wyszedł z niczym" i "cała nadzieja w kierowniku". Co działo się w kuluarach nocnej akcji w TK?
Podcast polityczny
Ktoś ukradł strażakom butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym
Zbierali na nowy sprzęt, ktoś ukradł strażakom butelki kaucyjne
Trójmiasto
OpenAI shutterstock_2797310785
Były wiceszef Pentagonu w OpenAI. Dostanie specjalną funkcję
BIZNES
Giełda w Nowym Jorku, Wall Street
Reakcja na wybory w USA na rynkach. Inwestorzy mają obawy
BIZNES
RBN
"Były różne spięcia". Siemoniak o kulisach RBN
Polska
imageTitle
Upadła podczas maratonu, nie żyje. Rzadka przyczyna śmierci biegaczki
EUROSPORT
Abdul El-Sayed po zakończeniu głosowania w Detroit
To jedno z najbardziej komentowanych zwycięstw w USA. Kim jest Abdul El-Sayed
Wybory w USA 2026
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica