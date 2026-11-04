Wybory w USA 2026 CNN: Amy Acton wygra wybory na gubernatora Ohio. Wyborcy nie posłuchali jej matki Adam Styczek |

Brudne zagrania w amerykańskiej kampanii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"CZAS DECYZJI. AMERYKA WYBIERA" - TRWA PROGRAM SPECJALNY W TVN24 i TVN24+ >>>

Wybory połówkowe w USA - relacja na żywo >>>

Tu znajdziesz aktualizowane wyniki wyborów w USA >>>

Amy Acton jest pierwszą demokratką, która wygrała wybory na urząd gubernatora Ohio od 2006 roku, a także pierwszą kobietą w historii wybraną na to stanowisko. Zastępuje ona urzędującego dotychczas republikańskiego gubernatora Mike'a DeWine'a, który nie mógł ubiegać się o kolejną kadencję ze względu na ograniczenia prawne.

Amy Acton, kandydatka demokratów na gubernatora stanu Ohio Źródło zdjęcia: Reuters

Acton z zawodu jest lekarką - w administracji DeWine'a pełniła funkcję dyrektora ds. zdrowia. Mimo nieustannych ataków dotyczących jej działań w czasie pandemii COVID-19, zdołała utrzymać poparcie - nawet w sytuacji, gdy Ramaswamy i jego sojusznicy w ostatnich ośmiu tygodniach kampanii wydali na reklamy ponad dwukrotnie więcej środków niż ona.

- Kampania była ruchem tworzonym przez ludzi i dla ludzi - powiedziała Acton. - To zwycięstwo dedykuję każdemu mieszkańcowi Ohio, który tęsknił za urzędnikami publicznymi z prawdziwego zdarzenia. Takimi, którzy rozwiązują problemy, zamiast je stwarzać, i którzy nie mylą życzliwości ze słabością - dodała.

Kampania w cieniu kontrowersyjnej reklamy

Spore poruszenie w ostatnich tygodniach kampanii wywołał kontrowersyjny spot wyborczy, w którym wystąpiła matka Acton, z którą kandydatka nie utrzymuje kontaktów.

Kilkoro przedstawicieli Partii Republikańskiej w tym stanie skrytykowało Ramaswamy'ego za dalsze emitowanie tego nagrania. Matka Acton straciła prawo do opieki nad nią i jej bratem, gdy Acton miała 12 lat. Jej ojczym został oskarżony przez ławę przysięgłych o wykorzystywanie seksualne dziewczynki.

W swojej kampanii, koncentrującej się na kwestiach przystępności kosztów życia, Acton proponowała między innymi obniżki podatków od nieruchomości - skierowane do mieszkańców Ohio o średnich dochodach oraz osób starszych.

Swojego republikańskiego rywala - przedsiębiorcę z branży biotechnologicznej, popieranego przez Donalda Trumpa - przedstawiła jako oderwanego od rzeczywistości miliardera, któremu zależy wyłącznie na własnych interesach. Wykorzystała przy tym fakt, że kampania Ramaswamy'ego była nierówna, a jego relacje z własną partią bywały napięte.