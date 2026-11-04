Kijów patrzy na Waszyngton. Trump "nie będzie już szantażował Ukrainy"?

Aktywistki z Intown Women's Resistance zachęcały do udziału w wyborach w Atlancie w stanie Georgia (02.11.2026)

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Ukraińskie media poświęcają dużo uwagi wynikom wyborów w USA, ponieważ od nich zależy dalsza pomoc Amerykanów dla ich kraju, który piąty rok odpiera agresję zbrojną Rosji.

W ostatnim czasie relacje Kijowa z Waszyngtonem były bardzo napięte, a prezydent Donald Trump podjął kroki, które świadczyły o jego zbliżeniu z Kremlem. Chodzi m.in. o wstrzymanie wdrożenia nowych sankcji na Rosję i zawarcie z Moskwą porozumienia o dostawach oleju napędowego. Ukraińcy w tym czasie mieli problemy z informacją wywiadowczą z USA, bez której nie mogli strącać rosyjskich balistycznych rakiet, i dostępem do Starlinków, potrzebnych na froncie.

Teraz sytuacja może się zmienić, ale w mediach za naszą wschodnią granicą - mimo dużego zainteresowania wyborami do Izby Reprezentantów i Kongresu oraz ich wynikami - nie widać nadmiernego optymizmu.