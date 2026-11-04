Media: demokraci z większością w Senacie
James Talarico, deputowany do stanowego parlamentu Teksasu, pokonał prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona. "Teksas to stan wręcz stereotypowo konserwatywny. To, że demokrata w ogóle może marzyć tam o wygranej, było jeszcze chwilę temu nie do pomyślenia" - pisał przed kilkoma dniami na naszych łamach Michał Sznajder, dziennikarz TVN24 i TVN24 BiS, ekspert ds. USA. Gubernatorem tego zdominowanego dotąd przez republikanów stanu zostanie natomiast demokratka Gina Hinojosa, która pokonała urzędującego gubernatora Grega Abbotta.
W wyścigu w Ohio były senator, demokrata Sherrod Brown pokonał obecnego senatora, republikanina Jona Husteda.
W Kansas pastor metodystów, demokrata Adam Hamilton pokonał senatora Rogera Marshalla i zostanie pierwszym demokratycznym senatorem w Kansas od 1932 roku. W Iowa były paraolimpijczyk Josh Turek pokonał kongresmenkę republikanów Ashley Hinson.
Jak podaje NBC, w Maine przewidywanym zwycięzcą jest demokrata Troy Jackson, który wygrywa z ubiegającą się o szóstą kadencję republikańską senator Susan Collins. W Karolinie Północnej większość głosów uzyskał były demokratyczny gubernator Roy Cooper, wyprzedzając Michaela Whatleya. W Karolinie Południowej Annie Andrews pokonuje republikankę Darline Graham.
Wyborczy sukces demokratów
Zwycięstwa te oznaczają, że demokraci przejęli już sześć mandatów republikanów i zapewnili sobie co najmniej 51 mandatów w 100-miejscowej izbie. Nieoczekiwanie wyrównany pojedynek trwa też w tradycyjnie konserwatywnym stanie Missisipi.
Redagował AM