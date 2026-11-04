Media: demokraci z większością w Senacie

CNN i NBC: demokraci zdobywają Senat i przejmują pełną kontrolę nad Kongresem Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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James Talarico, deputowany do stanowego parlamentu Teksasu, pokonał prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona. "Teksas to stan wręcz stereotypowo konserwatywny. To, że demokrata w ogóle może marzyć tam o wygranej, było jeszcze chwilę temu nie do pomyślenia" - pisał przed kilkoma dniami na naszych łamach Michał Sznajder, dziennikarz TVN24 i TVN24 BiS, ekspert ds. USA. Gubernatorem tego zdominowanego dotąd przez republikanów stanu zostanie natomiast demokratka Gina Hinojosa, która pokonała urzędującego gubernatora Grega Abbotta.

Teksas. Zwolennicy Jamesa Talarico świętują jego wygraną Źródło zdjęcia: PAP/EPA/EMILY CURIEL

W wyścigu w Ohio były senator, demokrata Sherrod Brown pokonał obecnego senatora, republikanina Jona Husteda.

W Kansas pastor metodystów, demokrata Adam Hamilton pokonał senatora Rogera Marshalla i zostanie pierwszym demokratycznym senatorem w Kansas od 1932 roku. W Iowa były paraolimpijczyk Josh Turek pokonał kongresmenkę republikanów Ashley Hinson.

Jak podaje NBC, w Maine przewidywanym zwycięzcą jest demokrata Troy Jackson, który wygrywa z ubiegającą się o szóstą kadencję republikańską senator Susan Collins. W Karolinie Północnej większość głosów uzyskał były demokratyczny gubernator Roy Cooper, wyprzedzając Michaela Whatleya. W Karolinie Południowej Annie Andrews pokonuje republikankę Darline Graham.

Wyborczy sukces demokratów

Zwycięstwa te oznaczają, że demokraci przejęli już sześć mandatów republikanów i zapewnili sobie co najmniej 51 mandatów w 100-miejscowej izbie. Nieoczekiwanie wyrównany pojedynek trwa też w tradycyjnie konserwatywnym stanie Missisipi.

Redagował AM