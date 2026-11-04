Demokraci wygrywają w bastionie republikanów. "Wysłaliśmy jasne przesłanie"

Pierwsze reakcje Donalda Trumpa po porażce w wyborach połówkowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: RICHARD RODRIGUEZ/PAP/EPA

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Prognozowana niebieska fala, nazywana już niebieskim tsunami, w wyborach połówkowych w USA stała się faktem. W Senacie demokraci odbili co najmniej sześć kluczowych stanów i na pewno uzyskają większość w wyższej izbie Kongresu. Amerykanie wybierali również gubernatorów 36 stanów, gdzie też nie obyło się bez niespodzianek.

Porażka republikanów w Teksasie

Jednym z większych zaskoczeń jest skala porażki republikanów w Teksasie. Gubernatorem tego zdominowanego przez republikanów stanu zostanie demokratka Gina Hinojosa, która pokonała urzędującego gubernatora Grega Abbotta. Hinojosa otrzymała ponad 56 procent głosów - wynika ze wstępnych wyników.

Wyborcy na wieczorze wyborczym w Dallas Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RICHARD RODRIGUEZ

To pierwszy raz od ponad 30 lat, gdy w fotelu gubernatora Teksasu zasiądzie demokrata.

W 1994 roku urzędującą demokratkę Ann Richards pokonał przyszły prezydent George W. Bush. Sam Greg Abbott rządził Teksasem od 12 lat, wygrywając wybory w 2014, 2018 i 2022 roku. Jak przekazał, nie będzie kontestował wyniku i zadzwonił już do Hinojosy z gratulacjami.

James Talarico został senatorem Teksasu

Demokraci odbili Teksas również w Senacie. Po przeliczeniu ponad 85 procent głosów pewne jest już, że fotel senatora obejmie demokrata James Talarico. 37-letni były nauczyciel i stanowy kongresmen pokonał republikanina Kena Paxtona.

To historyczny wynik w tym zdominowanym przez republikanów stanie. Gdy ostatni raz Teksańczycy wybrali demokratę na senatora, Talarico nie było jeszcze na świecie.

James Talarico pokonał Kena Paxtona Źródło zdjęcia: RICHARD RODRIGUEZ/PAP/EPA

Paxton, 63-letni prokurator generalny, był uwikłany w liczne skandale. Otrzymał również wsparcie w postaci setek milionów dolarów od najbogatszego człowieka świata, Elona Muska, który wydaje ogromne kwoty na promowanie Partii Republikańskiej. To właśnie walka z korupcją i wpływom korporacji była jednym z głównych postulatów Talarico.

- Właśnie udowodniliśmy, że wszystkie pieniądze świata nie mogą przeciwstawić się mieszkańcom Teksasu. Pokazaliśmy, że polityka podziałów nie jest w stanie przeciwstawić się polityce miłości - mówił Talarico w swoim sztabie po ogłoszeniu wyników.

- Wysłaliśmy jasne przesłanie każdemu milionerowi i bilionerowi, który jest sponsorem polityki, każdemu skorumpowanego obrońcy tego popsutego systemu. W tym stanie, w tym kraju władza należy do ludzi - powiedział.

Reakcja Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump skomentował porażkę republikanów w wyborach połówkowych w serii wpisów na swoim portalu Truth Social. Winą za porażkę Abbotta w Teksasie prezydent obarczył samego kandydata republikanów.

"Gdyby Greg Abbott, gubernator Teksasu, w trakcie ostatnich sześciu miesięcy nie zaczął zachowywać się jak RINO [republikanin tylko z nazwy - red.], to by nie przegrał. Powrócił do swojej pierwotnej strategii - i nie wyglądało to najlepiej!" - napisał Trump.

Wpis Donalda Trumpa o Gregu Abbocie Źródło zdjęcia: Truth Social/Donald J. Trump