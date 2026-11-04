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Wybory w USA 2026

Demokraci wygrywają w bastionie republikanów. "Wysłaliśmy jasne przesłanie"

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James Talarico
Pierwsze reakcje Donalda Trumpa po porażce w wyborach połówkowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: RICHARD RODRIGUEZ/PAP/EPA
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Po raz pierwszy od ponad 30 lat fotel gubernatora Teksasu obejmą demokraci po tym, jak Gina Hinojosa pokonała urzędującego republikanina Grega Abbotta. W Teksasie demokraci odbili również Senat. Do porażki swojej partii w dotychczasowym bastionie republikanów odniósł się już Donald Trump.

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Prognozowana niebieska fala, nazywana już niebieskim tsunami, w wyborach połówkowych w USA stała się faktem. W Senacie demokraci odbili co najmniej sześć kluczowych stanów i na pewno uzyskają większość w wyższej izbie Kongresu. Amerykanie wybierali również gubernatorów 36 stanów, gdzie też nie obyło się bez niespodzianek.

Porażka republikanów w Teksasie

Jednym z większych zaskoczeń jest skala porażki republikanów w Teksasie. Gubernatorem tego zdominowanego przez republikanów stanu zostanie demokratka Gina Hinojosa, która pokonała urzędującego gubernatora Grega Abbotta. Hinojosa otrzymała ponad 56 procent głosów - wynika ze wstępnych wyników.

Wyborcy na wieczorze wyborczym w Dallas
Wyborcy na wieczorze wyborczym w Dallas
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RICHARD RODRIGUEZ

To pierwszy raz od ponad 30 lat, gdy w fotelu gubernatora Teksasu zasiądzie demokrata.

W 1994 roku urzędującą demokratkę Ann Richards pokonał przyszły prezydent George W. Bush. Sam Greg Abbott rządził Teksasem od 12 lat, wygrywając wybory w 2014, 2018 i 2022 roku. Jak przekazał, nie będzie kontestował wyniku i zadzwonił już do Hinojosy z gratulacjami.

James Talarico został senatorem Teksasu

Demokraci odbili Teksas również w Senacie. Po przeliczeniu ponad 85 procent głosów pewne jest już, że fotel senatora obejmie demokrata James Talarico. 37-letni były nauczyciel i stanowy kongresmen pokonał republikanina Kena Paxtona.

To historyczny wynik w tym zdominowanym przez republikanów stanie. Gdy ostatni raz Teksańczycy wybrali demokratę na senatora, Talarico nie było jeszcze na świecie.

James Talarico pokonał Kena Paxtona
James Talarico pokonał Kena Paxtona
Źródło zdjęcia: RICHARD RODRIGUEZ/PAP/EPA

Paxton, 63-letni prokurator generalny, był uwikłany w liczne skandale. Otrzymał również wsparcie w postaci setek milionów dolarów od najbogatszego człowieka świata, Elona Muska, który wydaje ogromne kwoty na promowanie Partii Republikańskiej. To właśnie walka z korupcją i wpływom korporacji była jednym z głównych postulatów Talarico.

- Właśnie udowodniliśmy, że wszystkie pieniądze świata nie mogą przeciwstawić się mieszkańcom Teksasu. Pokazaliśmy, że polityka podziałów nie jest w stanie przeciwstawić się polityce miłości - mówił Talarico w swoim sztabie po ogłoszeniu wyników.

- Wysłaliśmy jasne przesłanie każdemu milionerowi i bilionerowi, który jest sponsorem polityki, każdemu skorumpowanego obrońcy tego popsutego systemu. W tym stanie, w tym kraju władza należy do ludzi - powiedział.

Reakcja Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump skomentował porażkę republikanów w wyborach połówkowych w serii wpisów na swoim portalu Truth Social. Winą za porażkę Abbotta w Teksasie prezydent obarczył samego kandydata republikanów.

"Gdyby Greg Abbott, gubernator Teksasu, w trakcie ostatnich sześciu miesięcy nie zaczął zachowywać się jak RINO [republikanin tylko z nazwy - red.], to by nie przegrał. Powrócił do swojej pierwotnej strategii - i nie wyglądało to najlepiej!" - napisał Trump.

Wpis Donalda Trumpa o Gregu Abbocie
Wpis Donalda Trumpa o Gregu Abbocie
Źródło zdjęcia: Truth Social/Donald J. Trump
Źródło: tvn24.pl, CNN
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Tagi:
USATeksasDonald Trump
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