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Wybory w USA 2026

Demokraci świętują zdobycie republikańskiego bastionu

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texas
Gina Hinojosa i James Talarico świętują wygraną w wyborach w Teksasie
Źródło wideo: X/Gina Hinojosa
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Wybrana na gubernatorkę Teksasu Gina Hinojosa opublikowała nagranie, na którym celebruje zwycięstwo razem z nowo wybranym senatorem Jamesem Talarico. Para spotkała się z wyborcami w restauracji fast food w Austin.

Demokraci wygrali wybory w USA. Prognozowana niebieska fala, nazywana już niebieskim tsunami, stała się faktem. Jedną z największych niespodzianek jest skala porażki republikanów w Teksasie, gdzie stracili zarówno miejsce w Senacie, jak i fotel gubernatora.

"Zrobiliśmy to" - napisała na X Gina Hinojosa, która została pierwszą demokratyczną gubernatorką Teksasu od ponad 30 lat. Opublikowała nagranie, na którym celebruje zwycięstwo wraz z nowo wybranym senatorem Jamesem Talarico w jednej z restauracji fast food w Austin. Poprzednim razem, gdy teksańczycy wybrali demokratycznego senatora, Talarico nie było jeszcze na świecie.

Parze towarzyszy tłum wyborców, robiących zdjęcia i nagrywających filmy. "Dla Teksasu" - zatytuowała nagranie Hinojosa.

Wybory połówkowe w USA

Główną stawką wyborów połówkowych w USA jest nowy układ sił w Kongresie. Obywatele wybierali wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów (kadencja senatora trwa sześć lat, co dwa lata do wyborów staje około jedna trzecia z nich), a także gubernatorów w 36 stanach.

Wyniki wyborów publikujemy na bieżąco tutaj.

Z niepełnych wyników wynika, że demokraci zdobyli większość w 100-miejscowym Senacie, a media wskazują, że przejmą oni również Izbę Reprezentantów. W obu izbach do tej pory większość mieli republikanie.

Niepełne dane wskazują, że demokraci odbili co najmniej siedem senackich mandatów należących dotąd do republikanów. Poza Teksasem kandydaci demokratów wygrali w Kansas, Karolinie Północnej, Karolinie Południowej, Maine, Ohio i Iowa.

Źródło: tvn24.pl
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