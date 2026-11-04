Prawnik: jeśli republikanie stracą Kongres, stracą dostęp do pieniędzy

Rewald: jeśli republikanie stracą Kongres, stracą dostęp do pieniędzy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Andrew Harnik/Getty Images

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- Kongres jest władzą nadzorczą nad egzekutywą amerykańską. W Stanach Zjednoczonych rządzi prezydent i Kongres sprawuje władzę nadzorczą, czyli ma możliwość robienia różnych rzeczy - powiedział w TVN24 amerykański prawnik i doradca strategiczny firmy Crido Roman Rewald.

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Wyjaśnił, że Kongres może prowadzić śledztwa i "trzyma pieniądze" na wydatki rządowe. - To jest ta równowaga między władzą ustawodawczą a władzą wykonawczą, gdzie pieniądze muszą być przyznane przez Kongres - dodał.

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Podkreślił, że jeśli demokratom uda się przejąć władzę w Senacie, to będą mieli jeszcze większą możliwość "wzywania do zeznań" i będą mogli mianować ważnych urzędników, włącznie z sędziami Sądu Najwyższego.

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- Rządy Trumpa opierały się do tej pory na tym, że miał dużą władzę wykonawczą, a wszystko co robił, było bez szemrania popierane przez Senat i Izbę Reprezentantów - wskazał Rewald.

- Czy to się zmieni? Być może okaże się, że siła prezydenta Trumpa w przyznawaniu możliwości ponownego wyboru może nie być tak nośna w nowym Kongresie - dodał.