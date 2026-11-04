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Wybory w USA 2026

Wygrały i piszą historię. Sukcesy wyborcze rdzennych Amerykanek

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Deb Haaland
Ameryka wybrała: "Niebieska miazga". Tak zareagował Trump
Źródło zdj. gł.: MICHAEL REYNOLDS/PAP
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Ostatnie wybory okazały się historyczne dla rdzennej ludności Stanów Zjednoczonych. Deb Haaland została pierwszą rdzenną Amerykanką na stanowisku gubernatorskim, a Peggy Flanagan - w amerykańskim Senacie.

Deb Haaland została pierwszą rdzenną Amerykanką wybraną na stanowisko gubernatora - podał dziennik "The New York Times". W wyborach na gubernatora Nowego Meksyku demokratka pokonała republikanina Gregga Hulla, biznesmena i wieloletniego burmistrza Rio Rancho.

Inna polityczka Partii Demokratycznej, Peggy Flanagan, została pierwszą rdzenną Amerykanką wybraną do Senatu Stanów Zjednoczonych - podała telewizja CNN. Po zliczeniu 99 procent głosów Flanagan z wynikiem 53,7 proc. wyprzedza republikankę Michele Tafoyę o ponad 10 punktów procentowych.

Kim jest Deb Haaland

Deb Haaland dodała do swego życiorysu kolejny tytuł "pierwszej" - zauważył portal Native News Online po zakończeniu głosowania. Pierwsza rdzenna Amerykanka wybrana na szefową partii na szczeblu stanowym i pierwsza rdzenna Amerykanka - obok Sharice Davids - wybrana do Kongresu. W 2021 roku została pierwszą w historii przedstawicielką rdzennych Amerykanów w gabinecie prezydenta USA. W administracji Joe Bidena kierowała departamentem zasobów wewnętrznych.

Deb Haaland
Deb Haaland
Źródło zdjęcia: EPA

Haaland po matce pochodzi z plemienia Laguna Pueblo i od lat podkreśla, że jest mieszkanką Nowego Meksyku w 35. pokoleniu. W trakcie kampanii wyborczej mówiła o swoich doświadczeniach matki samotnie wychowującej dziecko, która mogła pozwolić sobie na studia dopiero po trzydziestce. Obiecywała, że Nowy Meksyk stanie się głównym ośrodkiem oporu wobec administracji Donalda Trumpa.

"Jej zwycięstwo umocniło dominację demokratów w tym stanie, który w przeszłości przechodził z rąk jednej partii do drugiej, ale ostatnio skłania się ku lewicy" - przekazał "The New York Times".

Pierwsza rdzenna Amerykanka w Senacie - kim jest Peggy Flanagan

Peggy Flanagan od kilku lat jest wicegubernatorką Minnesoty. Jak zauważa CNN, polityczka wywodzi się z progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej, a w trakcie kampanii senackiej poparli ją m.in. senatorowie Berni Sanders i Elizabeth Warren oraz były prezydent Barack Obama.

Peggy Flanagan
Peggy Flanagan
Źródło zdjęcia: EPA

Flanagan sprzeciwia się polityce migracyjnej administracji Trumpa, a podczas kampanii obiecywała m.in. likwidację ICE i pracę na rzecz dobrobytu mniej zamożnych Amerykanów. Podkreślała, że wie, z czym borykają się wyborcy, gdyż sama doświadczyła biedy jako dziecko wychowywane przez samotną matkę.

W tegorocznych wyborach lokalnych, stanowych i federalnych w USA o stanowiska ubiegała się rekordowa liczba 358 kandydatów rdzennego pochodzenia - odnotował "Guardian". Zwrócił też uwagę, że rdzenni Amerykanie mają pełne prawo głosu w całych Stanach dopiero od lat 60. XX wieku.

Redagował AM

Źródło: The Guardian, The New York Times, Native News Online, tvn24.pl
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Tagi:
Partia Demokratyczna USAUSA
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