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Wybory w USA 2026

Będzie trzecią osobą w USA? "Wie, jak zadawać ciosy"

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Hakeem Jeffries
Ameryka wybrała: "Niebieska miazga". Tak zareagował Trump
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO
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Sukces demokratów w wyborach połówkowych oznacza, że Hakeem Jeffries ma szansę zostać pierwszym czarnoskórym przewodniczącym Izby Reprezentantów USA - podają media w środę. Co obiecywał w trakcie kampanii i kto może mu przeszkodzić w objęciu stanowiska?

- Dzisiaj rozpoczyna się wielki powrót Ameryki - powiedział Hakeem Jeffries we wtorek wieczorem, gdy media przedstawiły prognozy, zgodnie z którymi Partia Demokratyczna zdobyła większość w Izbie Reprezentantów i Senacie. Do tej pory był liderem Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów. Sukces demokratów w wyborach połówkowych otwiera temu 56-letniemu politykowi drogę do objęcia jednego z najważniejszych stanowisk w państwie. Jeśli bowiem prezydent USA nie może wypełniać swoich obowiązków, np. z powodu choroby albo śmierci, są one przekazywane w pierwszej kolejności wiceprezydentowi, a w drugiej kolejności przewodniczącemu (spikerowi) Izby Reprezentantów.

Jeffries przewodniczącym Izby Reprezentantów? Kogo musi przekonać

Nowo wybrani demokratyczni członkowie Izby Reprezentantów jeszcze w tym miesiącu zbiorą się za zamkniętymi drzwiami, by wybrać swojego kandydata w wyborach na przewodniczącego izby niższej Kongresu. Te odbędą się w styczniu. "Według wielu demokratycznych doradców nikt nie stanowi poważnego zagrożenia dla Jeffriesa" - pisze Reuters w środę.

2 listopada 2026 r.
Nowy Jork. Hakeem Jeffries podczas wiecu przed wyborami połówkowymi
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Olga Fedorova

Jeffries nie może jednak jeszcze otwierać szampana. Jak zauważa agencja, polityk ma przed sobą "jeszcze trochę pracy", by zapewnić sobie poparcie skrajnie lewicowego postępowego skrzydła swojej partii. CNN określa tę grupę mianem "aktywistycznego skrzydła". Według stacji krytykuje ono obecnych liderów za to, że nie rozumieją oczekiwań lewicowych wyborców, których znaczenie rośnie.

Umie zadawać ciosy. Co obiecywał?

Hakeem Jeffries zasiada w Izbie Reprezentantów jako reprezentant Nowego Jorku od 2013 roku. W 2023 roku został pierwszym w historii czarnoskórym liderem mniejszości w izbie niższej Kongresu. Przed wejściem do świata polityki pracował między innymi jako prawnik w kancelarii prawnej.

W ostatnich latach zyskał reputację "człowieka konsensusu" - zauważa Reuters. "Wie jednak, jak zadawać ciosy, zwłaszcza w celu zmobilizowania zwolenników" - dodaje agencja. - Kiedy będziemy mieli większość, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobimy, będzie wygnanie Pete'a Hegsetha [szef Pentagonu - red.] z miasta - stwierdził polityk podczas wiecu trzy dni przed ostatnimi wyborami.

CNN zauważa, że Jeffries, rozważny były prawnik korporacyjny, spotkał się z pewną krytyką ze strony niektórych demokratów za nadmierne wahanie. Jednak osoby zbliżone do niego twierdzą, że w czasach Trumpa będzie zdecydowanie posługiwał się młotkiem przewodniczącego izby, nie unikając konfrontacji zarówno z administracją, jak i korporacjami.

Jeffries wielokrotnie zapewniał, że demokraci będą walczyć z drożyzną. - W Ameryce jest zbyt drogo - powtarzał podczas kolejnych wystąpień. 56-latek chce również podnieść płacę minimalną, wprowadzić nowe zasady etyki dla Sądu Najwyższego oraz ograniczyć rozwój sztucznej inteligencji - wylicza CNN. I dodaje: "Będzie też przewodził partii w realizacji agresywnego programu nadzoru ostatnich dwóch lat drugiej kadencji Trumpa".

Przedstawiając zarys swojego programu, demokrata mówił niedawno o daleko idących zmianach. - Amerykanie są słusznie sfrustrowani. Chcą przełomu, chcą radykalnych zmian - powiedział w rozmowie z CNN.

Redagował AM

Źródło: Reuters, CNN, tvn24.pl
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Tagi:
Izba ReprezentantówKongres USAPartia Demokratyczna USAUSA
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