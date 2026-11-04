Wybory midterms. Tak głosowały amerykańskie gwiazdy

USA. Demokrata Abdul El-Sayed dziękuje swoim wyborcom Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: tomhanks, ddlovato, oliviarodrigo/Instagram

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W wyborach połówkowych w USA zwycięzcami okazali się demokraci, którzy - według prognoz - odbili z rąk republikanów Senat i Izbę Reprezentantów, a także wywalczyli kilka kluczowych stanowisk gubernatorów. Jeszcze zanim głosowanie dobiegło końca, amerykańskie gwiazdy chwaliły się w mediach społecznościowych, że zagłosowały i zachęcały fanów do zrobienia tego samego.

Gwiazdy zagłosowały w wyborach

Zdjęcie na Instagramie opublikował m.in. Tom Hanks. Pozuje na nim, wskazując na plakietkę z napisem "I voted", czyli "Zagłosowałem". Pokazał także godziny otwarcia lokali wyborczych w poszczególnych stanach, a w opisie zachęcił do wyszukiwania swojego lokalu wyborczego.

Pedro Pascal opublikował w swojej relacji nagranie, na którym poinformował, że jest w Los Angeles i właśnie oddał głos, a także zaapelował do obserwatorów, aby zrobili to samo. Nagranie powieliły konta prowadzone przez fanów aktora.

Do głosowania zachęciła też Jennifer Aniston, która w swojej relacji opublikowała nagranie z linkiem odsyłającym do strony vote.org, na której można znaleźć swój lokal wyborczy. Na nagraniu widać nadmuchiwanego Świętego Mikołaja oraz napis "mood" czyli "nastrój". Według "Deadline" filmik prawdopodobnie pochodzi z planu filmowego produkcji pt. "Naughty", w którym Aniston gra.

Relacja Jennifer Aniston Źródło zdjęcia: instagram.com/jenniferaniston

Jennifer Lawrence w relacji zamieściła swoje zdjęcie z podpisem "nie zapomnijcie, kto płonie razem z nami". Według "Deadline" to nawiązanie do sceny z filmu "Igrzyska śmierci: Kosogłos", w której postać przez nią grana kieruje do prezydenta Snowa i rządzącej elity groźbę: "Ogień się rozprzestrzenia. Jeśli my spłoniemy, wy spłoniecie razem z nami". Dodała też link do strony vote.org.

Relacja Jennifer Lawrence Źródło zdjęcia: instagram.com/jlaw

Na profilu demokratów z Michigan pojawiło się nagranie, na którym do głosowania na nich zachęca Stevie Wonder. Wprost apeluje, aby oddawać głos na Abdula El-Sayeda do Senatu i Jocelyn Benson na gubernator stanu. - Nasza przyszłość od tego zależy - podkreślił.

Bruce Springsteen, który niedawno także poparł El-Sayeda, opublikował nagranie, w którym wezwał do głosowania i podziękował pracownikom komisji wyborczych i urzędnikom za ich pracę w lokalach wyborczych.

Piosenkarka Demi Lovato w instagramowej relacji pochwaliła się, że zagłosowała i podobnie jak inni, opublikowała link do strony pomagającej w znalezieniu komisji wyborczej. W kolejnej relacji opublikowała niebieskie serduszka wraz z wykrzyknikami. Niebieski jest kolorem kojarzonym z Partią Demokratyczną, a w przeszłości Lovato wielokrotnie popierała kandydatów demokratów.

Relacja Demi Lovato na Instagramie Źródło zdjęcia: instagram.com/ddlovato

Julia Roberts także pochwaliła się na Instagramie, że oddała swój głos. Nie zdradziła jednak, na kogo. "Władza dla ludu" - napisała.

Olivia Rodrigo zachęciła do głosowania już kilka dni temu, kiedy opublikowała zdjęcie, na którym ma na sobie plakietkę z napisem "I voted". "Idźcie i głosujcie!" - napisała. Rodrigo w tych wyborach przekazała swoje poparcie Amy Acton, kandydatce demokratów na gubernator Ohio, która głosowanie ostatecznie wygrała.