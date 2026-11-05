Wybory w USA 2026 Zrezygnował z prowadzenia kampanii, a i tak wygrał. Zaskakujący wynik w Iowa

Krajobraz po wyborach w USA. Demokraci chcą rozliczać administrację Donalda Trumpa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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Jak informuje waszyngtoński "The Hill", na fali wyborczego "niebieskiego tsunami" demokrata Eric Armstrong wygrał głosowanie na przedstawiciela Izby Reprezentantów stanu Iowa. Pokonał republikanina Keitha Jonesa o około 9 punktów procentowych (niecałe 900 głosów). Demokrata zajmie miejsce w stanowej izbie po demokracie Joshu Turku, który to dostał się do amerykańskiego Senatu. Wyjątkowe są jednak okoliczności jego wyboru.

Wygrał, choć nie prowadził kampanii

Eric Armstrong już na początku września zakończył bowiem prowadzenie swojej kampanii wyborczej z powodów zdrowotnych. "Prowadzenie udanej kampanii wymaga ogromnej energii fizycznej i psychicznej. Od niedawna borykam się z pewnymi problemami zdrowotnymi, które wymagają mojej pełnej uwagi i natychmiastowej opieki" - pisał w oświadczeniu na Facebooku. "Ponieważ w tej chwili muszę postawić na pierwszym miejscu swoje zdrowie, wycofuję się z kampanii ze skutkiem natychmiastowym. Była to dla mnie niezwykle trudna decyzja. Wiem jednak, że jest słuszna" - zaznaczył.

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We wtorkowych wyborach demokraci odnieśli sukces nie tylko w federalnej Izbie Reprezentantów i Senacie, ale też w izbach stanowych i wyborach gubernatorów. Jak podaje jednak Iowa Public Radio, mimo zwycięstwa Armstronga, to republikanie utrzymają większość w tamtejszej izbie stanowej.

Redagował AM